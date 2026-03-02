Juventud lanza el 'Buzón de las Becarias' para recibir denuncias anónimas de abusos a las personas en prácticas

La reciente Encuesta de Juventud 2023 refleja que el 42% de los jóvenes reconoce haber experimentado alguna forma de explotación laboral: trabajar sin contrato, asumir funciones bajo un contrato a través de una empresa de trabajo temporal, desempeñar labores de becario sin remuneración, operar como falso autónomo o contar con un contrato de repartidor. De acuerdo con el medio, este dato, unido a las sugerencias extraídas del proceso legislativo de la ley de juventud, evidencia la demanda de fortalecer las vías de protección ante la precarización laboral. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Juventud e Infancia ha puesto en marcha un canal confidencial que busca reforzar la cobertura de este colectivo.

Según publicó el medio, desde este lunes se encuentra activo el “Buzón de las personas Becarias: Denuncia las malas prácticas”, iniciativa promovida a través del Instituto de la Juventud de España (Injuve) en colaboración con el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este canal permitirá tanto a personas becarias como a quienes hayan sido becarias reportar de forma anónima posibles irregularidades laborales durante sus periodos de prácticas. El lanzamiento tiene lugar en un acto con la participación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Tal como informó el medio, el buzón tiene como misión permitir la denuncia de situaciones que afectan a la legalidad y calidad de las prácticas profesionales. Entre los casos que pueden presentarse se incluyen la ausencia de relación entre los estudios cursados y la actividad realizada en la empresa, la sustitución encubierta de empleados de plantilla por personas en prácticas, la encomienda de tareas idénticas a las del personal habitual, la carencia de tutorización o la asignación de labores que superan el ámbito de las prácticas convenidas.

El Instituto de la Juventud llevará a cabo la recopilación de los reportes y los remitirá a la Inspección de Trabajo, que realizará las investigaciones pertinentes y adoptará las medidas necesarias. Según detalló el medio, esta herramienta busca "favorecer la protección de la juventud en el ámbito laboral" otorgando un mecanismo seguro y anónimo para identificar posibles fraudes y abusos en la modalidad de prácticas laborales.

El medio añadió que el nuevo buzón amplía el marco de medidas contenidas en el 'Estatuto del Becario', legislación aprobada por el Gobierno a finales del año anterior cuyo propósito principal es asegurar el respeto de los derechos de las personas en prácticas. Esta norma considera esenciales los derechos vinculados a las prácticas educativas y contempla sanciones para las empresas que no respeten tales garantías, incluyendo multas que pueden alcanzar hasta los 225.000 euros.

Según informó el medio, las autoridades de la cartera de Juventud e Infancia sostienen que el canal representa un avance significativo para un colectivo históricamente afectado por altos niveles de explotación laboral en virtud de una figura —la de las prácticas— pensada originalmente para el aprendizaje y formación, y no para abaratar costes empresariales sustituyendo puestos estructurales. Bajo esta premisa, las fuentes del ministerio puntualizaron que la finalidad de la herramienta es conseguir "mayor protección" para las becarias y becarios frente al uso indebido de su posición.

Además, el canal de denuncias se inserta en un acuerdo más amplio firmado entre el Injuve y la Inspección de Trabajo que, de acuerdo con lo reportado, incluye acciones dirigidas a verificar las condiciones laborales de los jóvenes, la puesta en marcha de campañas específicas y la oferta de formación para aumentar la concienciación y el conocimiento de los derechos laborales en el sector juvenil.

Tal como recoge la información del medio, la implementación del buzón refuerza el objetivo del Ministerio de Juventud e Infancia de atender a las demandas de un grupo catalogado como "especialmente vulnerable" dentro del ámbito laboral. El enfoque de la iniciativa, entonces, no solo está centrado en la canalización anónima de denuncias, sino que también contempla la revisión activa de las condiciones en las que los jóvenes desempeñan sus primeras experiencias profesionales, con la finalidad de abordar fenómenos detectados en los últimos estudios y encuestas oficiales.

El medio recordó que, en el marco de la ley de juventud, las propuestas surgidas durante el proceso legislativo han confluido con los resultados de la Encuesta de Juventud 2023, insistiendo en la urgencia de establecer dispositivos más robustos para combatir la precarización del trabajo juvenil. El buzón, entonces, se configura como una pieza de un entramado institucional más amplio que busca intervenir ante la vulnerabilidad de la juventud en los primeros años de acceso al mercado laboral.

Entre los mecanismos previstos, el acuerdo entre Injuve e Inspección de Trabajo incorpora también iniciativas de formación y concienciación dirigidas tanto a la juventud como a empresas y entidades que reciben a estudiantes en prácticas. Estas acciones incluyen campañas informativas y actividades enfocadas en la difusión de los derechos y obligaciones relacionados con las modalidades de prácticas, de acuerdo con la información difundida por el medio.

El canal confidencial se suma, por tanto, a los instrumentos disponibles para la protección y garantía de los derechos laborales de los jóvenes, consolidando una estrategia estatal orientada a impedir los abusos asociados al acceso a la experiencia profesional a través de prácticas en empresas e instituciones.