IU exige más firmeza al Gobierno tras la ofensiva en Irán: romper relaciones con Israel y salir de la OTAN

Eva García Sempere, secretaria de Organización de Izquierda Unida (IU), solicitó explicaciones detalladas al Gobierno español acerca del posible papel de la base estadounidense de Rota (Cádiz) en la operación militar llevada a cabo por Israel y Estados Unidos contra Irán. Según publicó la plataforma de noticias, la dirigente insistió en que el Ejecutivo debe informar públicamente si las instalaciones militares en territorio español contribuyeron de algún modo en el reciente despliegue que, a juicio de IU, representa un nuevo episodio de política exterior basada en intervenciones armadas.

Durante una comparecencia, García Sempere afirmó que IU exige al Gobierno respuestas concretas y una postura más enérgica ante la actuación conjunta de Israel y Estados Unidos en Oriente Medio. De acuerdo con lo reportado por dicha fuente, la formación política reclamó nuevamente la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y la retirada total de las bases militares estadounidenses en Rota y Morón. IU cuestionó la permanencia de España en la OTAN, describiendo la Alianza Atlántica como una amenaza para la seguridad nacional y como un instrumento subordinado a políticas internacionales que, a su entender, contravienen el derecho humanitario.

Según informó el medio, la portavoz de IU denunció que la intervención militar responde a lo que calificó como una “guerra preventiva” justificada por una supuesta amenaza internacional proveniente de Irán. Acusó a los mandatarios de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, de incurrir en lo que denominó un “grave delito de agresión y violación” de la soberanía de un Estado, sin ocultar la naturaleza de las acciones militares.

IU expresó su preocupación por el aumento de la tensión en Oriente Medio tras la reacción militar de Irán, situación que, apuntó la formación según detalló la fuente, podría derivar en una escalada bélica con implicaciones a nivel regional e internacional. La organización subrayó que el contexto ya resulta especialmente convulso y afirmó que el nuevo envite militar pone en riesgo la estabilidad de una zona marcada por numerosos focos de conflicto.

La formación solicitó que el Gobierno español, en coordinación con la Unión Europea, impulse con urgencia una agenda diplomática que priorice la aplicación del derecho internacional. De acuerdo con lo publicado por la fuente, IU considera inaceptable que “dos gobiernos genocidas entierren el derecho internacional y la carta de Naciones Unidas”, por lo que reclama una respuesta clara y contundente que vaya más allá de la condena simbólica.

Además de exigir la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, la secretaria de Organización de IU reiteró la petición de eliminar el acuerdo de colaboración preferente entre la Unión Europea y el Estado israelí. Según consignó el medio, la dirigente calificó estos acuerdos de incompatibles con la defensa de los derechos humanos y los marcos legales internacionales.

La presencia de bases militares estadounidenses en España volvió a situarse en el centro del debate político abordado por IU, que defiende la retirada de cualquier infraestructura militar ajena al Estado español. García Sempere indicó, según la publicación, que las bases de Rota y Morón suponen un riesgo tanto para la seguridad como para la soberanía nacional, y subrayó que la permanencia de España en la OTAN responde a intereses extranjeros contrarios al bienestar y la independencia del país.

Las declaraciones reflejan el posicionamiento histórico de Izquierda Unida respecto a la política de defensa y las alianzas internacionales. El medio informó que la formación reclama un cambio profundo en la estrategia exterior española con el objetivo de desvincularse de estructuras militares y acuerdos estratégicos que considera incompatibles con los principios de paz y autodeterminación de los pueblos.

IU planteó, en el contexto del reciente ataque a Irán, la necesidad de que España y la Unión Europea refuercen iniciativas diplomáticas que contribuyan a la reducción del conflicto y la apertura de canales de negociación internacional basados en el respeto al derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, según divulgó la fuente. La formación urgió al Ejecutivo a tomar decisiones inmediatas y a reconsiderar la política de alianzas para evitar una mayor implicación en conflictos armados que, a su juicio, resultan perjudiciales para la población y la posición internacional del Estado español.