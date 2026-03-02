EOS-X Space se presenta en la Bolsa de Nueva York tras su integración estratégica en Estados Unidos

La compañía aeroespacial de origen español EOS-X Space presentó este lunes oficialmente su nueva etapa corporativa en la New York Stock Exchange (NYSE), marcando un hito estratégico en su transformación en una plataforma aeroespacial transatlántica con anclaje industrial, operativo y financiero en Estados Unidos.

La presentación se produce tras la adquisición e integración estratégica de la compañía estadounidense Space Perspective, consolidando la posición de EOS-X Space en el segmento near-space y reforzando su capacidad de ingeniería y fabricación en Norteamérica.

Tras la fusión, la compañía resultante alcanza una valoración implícita proforma superior a 650 millones de dólares (556,3 millones de euros).

A través de su división EOS-X Space USA, la compañía opera actualmente desde la Florida Space Coast, manteniendo una alineación operativa directa en el entorno de Cabo Cañaveral y el Kennedy Space Center.

Gracias a esta integración industrial, EOS-X Space dispone de capacidades propias para la ingeniería y fabricación de cápsulas presurizadas, así como de un acceso directo a las infraestructuras estadounidenses de certificación y testeo bajo los estándares técnicos más exigentes del sector.

Esta estructura permite una capacidad industrial escalable dentro del territorio estadounidense, que se complementa con una nueva oficina comercial y financiera en Nueva York para maximizar la proximidad a los grandes mercados de capitales, mientras se mantienen los centros de desarrollo en Europa y el hub estratégico en Abu Dhabi.

EOS-X Space desarrolla vuelos 'near space' a aproximadamente 40 kilómetros de altitud mediante sistemas basados en helio y cápsulas presurizadas, apoyándose en tecnología validada y en un modelo estructuralmente rentable. La experiencia de vuelo de 5 a 6 horas, con fuerzas G mínimas y perfil de emisiones directas cero amplía el valor por ticket dentro de un segmento 'premium' de alto margen.

POTENCIAL SALIDA A BOLSA.

Durante la presentación en la NYSE, el fundador y CEO de la compañía, Kemel Kharbachi, detalló la hoja de ruta hacia una "potencial salida a bolsa" en Estados Unidos en un horizonte estimado de 18 meses, operación que queda sujeta a las condiciones de mercado.

"Esta presentación marca la transición de EOS-X Space hacia una plataforma aeroespacial transatlántica plenamente integrada. Nuestro anclaje industrial en la Florida Space Coast y nuestra posición financiera en Nueva York alinean nuestras capacidades de ingeniería con disciplina de mercados de capital", aseguró el directivo.

EBITDA POSITIVO YA ESTE AÑO

Según las proyecciones financieras de la firma, EOS-X Space prevé alcanzar unos ingresos superiores a los 500 millones de dólares (428 millones de euros) y un Ebitda positivo ya en este ejercicio 2026, situando su potencial de valoración en el entorno de los 1.500 millones de dólares (1.283 millones de euros) en su fase de consolidación hacia el mercado público.

Esta interacción directa con el parqué neoyorquino representa un paso de alto valor estratégico para fortalecer la visibilidad de la plataforma ante bancos de inversión, inversores institucionales y los principales desks especializados en operaciones pre-IPO de Wall Street.

"La próxima fase del espacio comercial no estará definida únicamente por ambición orbital, sino por plataformas industriales escalables, con fundamentos económicos claros e integración regulatoria", concluyó el directivo.