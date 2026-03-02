“Han rechazado la agresión y eso es valioso para nosotros”, expresó el embajador de Irán en España, Reza Zabib, en referencia a la reciente postura del Gobierno español ante la petición de Estados Unidos de utilizar las bases militares de Morón y Rota para operaciones relacionadas con Irán. Esta declaración, recogida por Europa Press y difundida a través de un mensaje en redes sociales por la legación iraní, marcó un punto de inflexión en el debate interno español sobre la política exterior y las relaciones con los principales socios internacionales. Según informó Europa Press, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, calificó de “bochorno” que el apoyo público de Irán a la decisión española despierte desconcierto y genere preocupación por la imagen internacional del país.

El rechazo de España a prestar apoyo militar a la ofensiva estadounidense contra Irán se justificó, de acuerdo con las explicaciones oficiales, por la ausencia de cobertura legal bajo el convenio de cooperación en vigor entre Madrid y Washington. José Manuel Albares, titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Margarita Robles, ministra de Defensa, aseguraron —según publicó Europa Press— que ni en el presente ni en el futuro las bases ubicadas en territorios de soberanía española serán empleadas para tales fines. Según la citada agencia, ambos ministros insistieron en que la posición española se enmarca dentro del respeto al Derecho internacional y los compromisos suscritos con sus aliados.

La reacción de la Embajada de Irán en España fue pública e inmediata. En un comunicado difundido en redes, la legación diplomática sostuvo que “reconoce plenamente y respeta” la decisión española de impedir que Estados Unidos utilice las bases para lanzar acciones militares contra Irán, subrayando que dicha postura resultaba coherente con la legalidad internacional. Esta valoración recibió una réplica crítica desde la oposición española liderada por el Partido Popular, para quien el hecho de que “los enemigos de la libertad aplaudan” la actuación del Ejecutivo añade preocupación sobre el posicionamiento internacional de España.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, utilizó la red social X para expresar que la postura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, resulta comparable a oponerse tanto a un “régimen odioso” como a la intervención militar contra ese régimen. Muñoz comparó esta posición con la hipotética oposición al desembarco aliado en Normandía frente a la Alemania nazi, tras las declaraciones de Sánchez en las que diferenciaba estar en contra del Gobierno iraní y rechazar, a la vez, acciones militares no amparadas por la legalidad internacional.

La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Fúnez, añadió en rueda de prensa —según consignó Europa Press— que la política exterior de España requiere un alineamiento claro y sin reservas junto a las democracias liberales. Fúnez sostuvo que el hecho de que figuras y entidades opuestas a la libertad, como Hamás, la milicia hutí o el régimen iraní, respalden al Gobierno español demuestra un error estratégico y un riesgo para los intereses nacionales. Fúnez reafirmó que España debe actuar conjuntamente con sus socios en la Unión Europea y la Alianza Atlántica, y recalcó que mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene un compromiso con las democracias consolidadas, el presidente Sánchez se muestra condicionado por los posicionamientos de sus aliados parlamentarios.

Desde la propia bancada popular, otras voces se sumaron a la preocupación manifestada ante el giro diplomático. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, interpretó la negativa de España como un factor que convierte al país en una nación marginal y alejada de los centros de decisión internacionales. Álvarez de Toledo describió el legado del presidente Sánchez como el de una “España paria”, cuya influencia se habría visto reducida —en palabras de la dirigente popular— a un papel “decadente, irrelevante y marginal”.

Rafael Hernando, diputado del PP por Almería, criticó los posicionamientos del jefe del Ejecutivo, atribuyéndole una proximidad retórica y política hacia regímenes y actores no alineados con los valores democráticos occidentales. Hernando afirmó en la red X que Pedro Sánchez emplea el nombre del país “de forma insensata y según su capricho”, lo que, en su opinión, supone un riesgo tangible para la seguridad nacional. Señaló además la percepción de que el presidente español actúa cada vez que “hay que apoyar una tiranía y colocarse en contra de los socios y aliados de España", y lo identificó como un “héroe” para actores como Hamás, los hutíes, Nicolás Maduro y las autoridades iraníes.

Por su parte, Sergio Sayas, también portavoz adjunto del Grupo Popular, manifestó su “vergüenza” ante la posición adoptada por el Gobierno en el actual contexto geopolítico. Según publicó Europa Press, Sayas expresó que la decisión gubernamental coloca a España del lado de Irán, generando preocupación y descontento dentro del principal partido de la oposición.

El debate se intensificó cuando el Gobierno español, a través de sus titulares de Exteriores y Defensa, reiteró que no existe uso actual ni previsto de las bases militares de Morón y Rota por parte de Estados Unidos para operaciones dirigidas contra Irán. Afirmaciones oficiales destacaron que España mantiene su soberanía sobre estas instalaciones y que cualquier uso debe ajustarse estrictamente al marco legal bilateral pactado con Estados Unidos, según reportó Europa Press.

El posicionamiento español y su recepción en la esfera internacional reflejaron efectos inmediatos en la escena política nacional. Según detalló Europa Press, la presentación pública del respaldo de la Embajada iraní provocó que el Partido Popular redoblara sus advertencias sobre el potencial daño que estas decisiones pueden causar en la reputación y las relaciones exteriores de España. Los portavoces populares recordaron el compromiso previo de la política exterior española con la defensa de los valores democráticos, en alusión a la necesidad de coordinarse con la Unión Europea y la OTAN.

Entre los argumentos brindados por los líderes populares, tanto Fúnez como Muñoz coincidieron en destacar que los apoyos procedentes de actores antagónicos a Occidente constituyen, según ellos, un indicio de que el Gobierno español se aleja de los principios y alianzas tradicionales. El Partido Popular insistió —siempre según recogen las declaraciones recogidas por Europa Press— en que estos respaldos no redundan en beneficio de los intereses del país, sino que, bajo su punto de vista, los ponen en peligro.

A lo largo de los últimos días, las intervenciones públicas, mensajes en redes sociales y comparecencias ante la prensa reflejaron el aumento de la tensión política en torno al papel de España en el escenario internacional y la gestión de sus relaciones estratégicas. El episodio relacionado con las bases de Morón y Rota y la posición ante la ofensiva estadounidense contra Irán, según la información de Europa Press, reavivó el debate sobre la imagen internacional del país y los criterios que orientan la política exterior del Ejecutivo central.