El Gobierno pide "tranquilidad" porque "en ningún momento" se han "activado" las bases de Rota y Morón para atacar Irán

Algunos padres de ciudadanos andaluces que se encuentran en zonas afectadas por el reciente conflicto en Oriente Medio han expresado su agradecimiento al Gobierno español por el contacto mantenido a través de la Embajada, aunque manifiestan su inquietud ante la intensidad de la situación. Según consignó el medio Europa Press, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este lunes que no se ha activado el uso de las bases estadounidenses en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para participar en acciones militares contra Irán y que no existen actualmente movimientos ni cambios protocolarios previstos en su funcionamiento.

Durante una atención a medios en Cantillana (Sevilla), Montero respondió a preguntas sobre la posible utilización de estas instalaciones en los ataques aéreos que Estados Unidos, en coordinación con Israel, inició recientemente sobre territorio iraní. De acuerdo con Europa Press, Montero recalcó: "No, en absoluto, y el Ministerio de Asuntos Exteriores así lo ha trasladado", insistiendo en que "en ningún momento se ha activado ninguna cuestión de este tipo". La vicepresidenta subrayó que el Gobierno desea transmitir "un mensaje de tranquilidad" y destacó que las bases de Rota y Morón no han sido empleadas ni solicitadas para operaciones relacionadas con el conflicto.

Montero también precisó que la vigilancia se mantiene sobre la zona afectada, dado que actualmente hay unos 30.000 ciudadanos españoles monitorizados en la región. Según detalló Europa Press, la vicepresidenta indicó que tanto la protección como el contacto con estos españoles y sus familias son permanentes y directos, en un intento por garantizar su seguridad a medida que evoluciona la situación internacional.

A la cuestión sobre posibles incrementos en los niveles de seguridad en las bases militares de España, Montero informó que no existe comunicación oficial de la embajada de Estados Unidos ni movimientos recientes vinculados a las bases andaluzas. Añadió, según recopiló Europa Press, que es previsible que los refuerzos de seguridad se concentren en instalaciones situadas más próximas al área de conflicto, ya que las de Rota y Morón no se consideran cercanas a la región afectada.

Con respecto a la asistencia a compatriotas que puedan requerir apoyo o evacuación, Montero expuso que el Ministerio de Exteriores sigue minuto a minuto la evolución de los acontecimientos, tanto por la preocupación española como por el bienestar de quienes se encuentran de viaje o residiendo en la zona en conflicto. Europa Press informó que la vicepresidenta incidió en que los servicios diplomáticos mantienen identificados y protegidos a los ciudadanos, tanto residentes como turistas, que puedan estar expuestos.

Europa Press citó palabras de la vicepresidenta sobre los mensajes recibidos en su teléfono personal, principalmente de padres de jóvenes andaluces en la zona, quienes agradecen la labor de las autoridades españolas pero exteriorizan el aumento de la preocupación por el desarrollo del conflicto y el riesgo al que se exponen sus familiares. Montero reiteró la importancia de la presencia del Gobierno en este acompañamiento, enfocado especialmente en la protección consular y en la coordinación de posibles evacuaciones.

Sobre la postura oficial del Ejecutivo ante el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, María Jesús Montero expresó el deseo de que se retomen vías diplomáticas para la resolución de disputas internacionales. Subrayó la preocupación compartida entre los Estados por los actuales sucesos en Oriente Medio y reiteró que la posición de España es la defensa del orden internacional, la integridad territorial de los países y la búsqueda de soluciones pacíficas en foros multilaterales.

Montero destacó, según comunicó Europa Press, el llamado del Gobierno español a favor de una reducción de la tensión y abogó por el uso de la diplomacia como único medio válido para abordar los desafíos internacionales. Añadió que España no comparte el régimen iraní, aunque enfatizó la importancia de no recurrir a la fuerza ni imponer la "ley del más fuerte" en los conflictos globales.

La vicepresidenta remarcó que, desde la perspectiva del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, la diplomacia y el diálogo constituyen herramientas clave para la gestión de la paz internacional. Sostuvo que el respeto al derecho internacional ha traído décadas de estabilidad para Europa y recalcó la necesidad de restaurar y preservar las normas que han permitido la coexistencia y la seguridad en la región.

Para concluir su intervención, Montero apostó por "una desescalada de todos los bandos" y la creación de un espacio de diálogo donde los protagonistas del conflicto puedan entablar negociaciones de forma pacífica. Según Europa Press, la vicepresidenta reiteró la posición del Gobierno español: aunque no respalda el régimen político de Irán, rechaza el uso de la fuerza como instrumento legítimo en las relaciones internacionales, y se compromete a apoyar el derecho internacional y la protección de los ciudadanos españoles en el exterior mientras persista la crisis en Oriente Medio.