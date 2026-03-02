El Espanyol expresa su "total apoyo" a Omar El Hilali y condena "enérgicamente" el presunto comentario racista

El incidente reportado en el minuto 78 del partido entre Espanyol y Elche CF llevó al árbitro Iosu Galech Apezteguia a aplicar el protocolo contra el racismo, después de que el jugador blanquiazul Omar El Hilali afirmara que había recibido un comentario discriminatorio y racista, presuntamente proferido por el delantero del Elche, Rafa Mir. Según informó el medio Europa Press, este hecho provocó la detención temporal del encuentro en el estadio Martínez Valero y la intervención de diversos estamentos del partido, incluyendo entrenadores, capitanes, el coordinador de seguridad y el delegado de campo, quienes fueron informados de la situación por el colegiado.

El club RCD Espanyol comunicó públicamente su "más enérgica condena" a lo sucedido, trasladando a Omar El Hilali su "total apoyo" en el contexto del presunto comentario de tinte discriminatorio y racista. Tal como detalló Europa Press, la institución reafirmó su firme compromiso con los valores de respeto, igualdad y convivencia tanto dentro como fuera del terreno de juego, subrayando su oposición a cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas, en especial aquellos motivados por el origen, el color de piel o las creencias personales.

De acuerdo con Europa Press, la entidad enfatizó que respetará los procedimientos establecidos para el esclarecimiento del incidente, asegurando que todas las partes implicadas tendrán la oportunidad de expresar su versión, en busca de una investigación rigurosa y justa de los hechos. El Espanyol remarcó su intención de promover siempre un entorno libre de conductas discriminatorias y de trabajar para que el deporte continúe siendo un ámbito de integración real.

A lo largo del comunicado oficial, publicado por Europa Press, el club dejó claro que permanecerá vigilante ante cualquier circunstancia que pueda vulnerar los derechos fundamentales de sus jugadores y reiteró que apoyará a El Hilali durante el proceso de investigación. Además, el Espanyol aseguró su colaboración total con las autoridades futbolísticas y se comprometió a poner a disposición de las instancias encargadas todos los recursos necesarios para el esclarecimiento del suceso ocurrido en la jornada contra el Elche CF.

La directiva del club también subrayó, según recogió Europa Press, su rechazo tajante a las actitudes discriminatorias, recordando la importancia de mantener la integridad en la competición y de reforzar la unidad deportiva por encima de cualquier diferencia. El comunicado remarcó que el club seguirá impulsando iniciativas internas y externas que contribuyan a erradicar el racismo y la discriminación, reforzando su posición de tolerancia cero ante este tipo de comportamientos.

El hecho de que el árbitro detuviera el duelo refleja la aplicación del protocolo establecido para estos casos, con el objetivo de actuar de inmediato ante cualquier señal de racismo. Europa Press consignó que la actuación fue coordinada con los responsables de seguridad y los representantes de ambos equipos, en un esfuerzo conjunto por garantizar el respeto a los futbolistas y a la ética deportiva.

La reacción del Espanyol también incluyó un llamado a la responsabilidad social del deporte y de todos sus actores, señalando que los clubes tienen el deber de proteger a sus miembros y de contribuir a que el fútbol se mantenga como un espacio donde prevalezcan la igualdad y la integración. De esta manera, la entidad blanquiazul manifestó que su política institucional rechaza de manera absoluta cualquier manifestación que menoscabe la convivencia y el respeto mutuo entre los participantes de la competición.

En referencia al contexto del partido, Europa Press precisó que el incidente se hizo público tras la denuncia de El Hilali, lo que motivó una cadena de reacciones inmediatas dentro y fuera del estadio. La situación generó debate en torno a la necesidad de reforzar las medidas preventivas y educativas en el ámbito futbolístico, remarcando la importancia de la sensibilización sobre el impacto de actos y palabras discriminatorias.

El comunicado del Espanyol, según publicó Europa Press, concluyó ratificando que el club seguirá avanzando para consolidar un modelo deportivo basado en la integración real y el rechazo de cualquier forma de discriminación, manteniendo un papel activo en la defensa de los valores humanos fundamentales en el fútbol y en la sociedad.