El Ejército israelí ataca Líbano tras el lanzamiento de un proyectil por Hezbolá

El Ejército israelí ordenó la evacuación inmediata de residentes en 53 localidades ubicadas en el sur y este del Líbano, como Maarub, Bastiyé, Deir Amess, Mahruna, Hanine y Wadi Jilo, tras una serie de ataques armados ejecutados en la madrugada del lunes en distintos puntos del territorio libanés, incluida su capital, Beirut. Esta operación militar se produce como represalia por el lanzamiento de cohetes hacia Israel realizado por el partido-milicia chií Hezbolá. Según informó Europa Press, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) responsabilizan directamente a Hezbolá por la escalada del conflicto, y alegan que las acciones buscan frenar cualquier amenaza que esta organización represente contra el Estado israelí y la población de la frontera norte.

El portavoz militar israelí explicó a través de Telegram que los ataques apuntaron tanto a instalaciones como a integrantes considerados de alto rango dentro del grupo Hezbolá. Estos bombardeos incluyeron objetivos situados en Beirut y en el sur de Líbano. De acuerdo con Europa Press, la decisión de atacar la capital libanesa responde a los recientes disparos de cohetes que Hezbolá efectuó en reacción a la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel. Tel Aviv sostiene que las operaciones militares buscan neutralizar amenazas y evitar cualquier acción futura contra su territorio.

Hezbolá reconoció que sus ataques se realizaron como un acto de “venganza por la sangre pura” de Alí Jamenei y en defensa de la soberanía libanesa. Según consignó Europa Press, el grupo difundió mensajes a través de la cadena Al Manar, afín a la organización, reivindicando su acción como respuesta directa a la muerte del líder iraní y denunciando lo que consideran como una agresión estadounidense-israelí. En su declaración pública, la agrupación subrayó que “el problema jamás fue el programa nuclear, sino la existencia de un Estado fuerte”, en referencia a Irán, y reiteró su rechazo a lo que perciben como planes de dominación por parte de Estados Unidos y aliados en la región.

El conflicto reciente se inserta en el contexto del alto el fuego acordado en noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá. Según publicó Europa Press, este cese de hostilidades exigía la retirada de fuerzas de ambas partes de la región sur de Líbano. No obstante, Israel ha mantenido cinco puestos militares en territorio libanés, situación que tanto el gobierno de Beirut como Hezbolá han criticado reiteradamente y exigen su desmantelamiento. Las autoridades libanesas y Naciones Unidas condenaron los nuevos bombardeos israelíes, señalando que estos vulneran los términos del acuerdo, aunque la parte israelí sostiene que sus operaciones se dirigen únicamente contra infraestructura y efectivos de Hezbolá y que, por tanto, no constituyen una violación del pacto.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, se pronunció públicamente en la red social X para condenar los ataques perpetrados contra Israel, independientemente de su autoría. Consideró que tales acciones resultan irresponsables y ponen en riesgo la estabilidad y seguridad del Líbano, ya que ofrecen a Israel argumentos para intensificar sus operaciones en el país. Según reportó Europa Press, Salam convocó una reunión de emergencia con el presidente libanés, Joseph Aoun, pautada para las 8:00 de la mañana del lunes, con el objetivo de analizar la situación y coordinar medidas para evitar que el país se vea arrastrado a un conflicto más amplio.

El gobierno libanés subraya la necesidad de proteger a la población civil y de tomar acciones para identificar a los responsables de los ataques con cohetes, con el fin de mantener a la nación al margen de acciones que puedan servir de justificación para incursiones armadas extranjeras. De acuerdo con Europa Press, en su mensaje, Salam enfatizó que adoptará “todas las medidas necesarias” para preservar la seguridad del país.

Por otra parte, Hezbolá reiteró su intención de resistir lo que denomina como una ofensiva “traicionera” de carácter estadounidense-israelí, augurando que “fracasarán” los intentos por desestabilizar Irán y su red de aliados en la región. El grupo sostiene que actúa como defensor de los intereses libaneses ante lo que percibe como incursiones e injerencias externas. Europa Press detalló que la respuesta militar israelí incluyó operaciones en distintos puntos más allá del sur libanés, marcando una ampliación de sus acciones armadas hacia la capital, lo que representa una escalada significativa en el conflicto actualizado.

El contexto regional es de máxima tensión, ya que los recientes ataques han generado llamados desde múltiples instancias internacionales, incluyendo Naciones Unidas, a restablecer la calma y evitar un deterioro mayor de la frágil estabilidad en la región fronteriza entre Israel y Líbano. Europa Press detalló que el alto el fuego original buscaba justamente reducir los riesgos para las comunidades en el sur del Líbano y el norte de Israel, aunque la persistencia de puestos militares israelíes en la zona ha sido elemento de fricción constante en las negociaciones y el diálogo político regional.

En el trasfondo de los acontecimientos, la alianza entre Hezbolá e Irán se mantiene como factor determinante del escenario militar y político. Según mencionó Europa Press, el grupo libanés insiste en que sus acciones responden a una lógica de defensa y a la solidaridad con Irán, manteniendo una línea dura contra lo que consideran diseños expansionistas o intervencionistas de potencias extranjeras y oponentes regionales.