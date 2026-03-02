Derechos Sociales encarga a Fundación Secretariado Gitano un estudio sobre vivienda y población gitana

En la última edición del informe oficial difundido en 2023, se estableció que el 92% de los habitantes de asentamientos de infravivienda en España pertenecen a minorías étnicas, principalmente la población gitana. A partir de este dato, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha procedido a asignar a la Fundación Secretariado Gitano la elaboración de un nuevo estudio enfocado en las condiciones residenciales y la vivienda de la población gitana durante los años 2025, 2026 y 2027. Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) y reportó la agencia de noticias, la adjudicación tiene como finalidad principal obtener información precisa y comparable sobre la evolución de estas circunstancias, en un contexto en el que la exclusión residencial afecta de manera significativa a este grupo.

De acuerdo con la información presentada por el medio, el contrato que formaliza este encargo contempla un presupuesto de 209.553,48 euros. Esta cantidad corresponde a la propuesta económica más baja de las ofertadas en el proceso de concurso público abierto a diferentes organizaciones. Según detalló el Ministerio en sus comunicaciones, la elección de la Fundación Secretariado Gitano responde a su experiencia demostrada en investigaciones previas sobre la realidad habitacional de la comunidad gitana y al cumplimiento estricto de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

La Fundación Secretariado Gitano ha venido desempeñando este tipo de investigaciones de manera periódica, siguiendo encargos de diversos ministerios a lo largo de los últimos años. El último estudio, presentado a comienzos de 2023, ofreció datos actualizados sobre el perfil social y las condiciones de quienes residen en contextos de chabolismo y viviendas precarias en España. Según consignó el informe, el elevado porcentaje de residentes en situación de infravivienda que forman parte de minorías étnicas pone de relieve un fenómeno de marginación estructural cuyos efectos se mantienen constantes en los informes sucesivos.

El objetivo del nuevo estudio, tal como precisó el Boletín Oficial del Estado y fue recogido por varios medios, consiste en analizar en profundidad los cambios y tendencias en materia de alojamiento, calidad de las viviendas y configuración de los entornos residenciales que afectan al pueblo gitano. Este trabajo permitirá comparar datos entre diferentes años y contribuirá a la formulación de políticas públicas más ajustadas a las necesidades detectadas.

El encargo oficial contempla que la organización seleccionada presente informes detallados y propuestas precisas sobre las condiciones de vivienda y los retos asociados que experimenta la población gitana en el Estado. Según indicó la información publicada, el seguimiento sistemático de la Fundación Secretariado Gitano busca no solo radiografiar la situación, sino también impulsar recomendaciones prácticas orientadas a la inclusión social y la mejora de la habitabilidad en los entornos más desfavorecidos.

La decisión del Gobierno, publicada oficialmente y reproducida por medios como el Boletín Oficial del Estado, reitera la continuidad de una línea de trabajo institucional dirigida a recabar datos objetivos sobre las franjas de población históricamente infrarepresentadas en los estudios generales sobre vivienda. Los informes anteriores ya alertaron sobre la persistencia y el impacto de la exclusión habitacional para la comunidad gitana y otros colectivos identificados como minorías étnicas, aspecto que fundamenta el mantenimiento de este tipo de investigaciones especializadas.

Según lo recogido en el BOE, la empresa especializada encargada del estudio dispondrá de los recursos económicos necesarios y del plazo correspondiente para realizar el trabajo de campo y la posterior elaboración de los distintos informes técnicos a lo largo de las anualidades 2025-2027. La información renovada obtenida en este proceso se destinará a la evaluación de las políticas estatales sobre vivienda y a la planificación de futuras actuaciones enfocadas al acceso universal a hábitat digno.

El Ministerio de Derechos Sociales destacó en la publicación oficial la importancia de contar con un diagnóstico actualizado y verificado por una entidad con solvencia técnica y experiencia contrastada. La Fundación Secretariado Gitano, tal como confirmó el documento oficial, se consolidó como responsable tras presentar la mejor oferta económica y ser valorada positivamente por los antecedentes de sus intervenciones en materia de investigación social vinculada a la comunidad gitana.

El informe previsto para el nuevo periodo analizará no solo la situación dentro de los asentamientos conocidos de infravivienda, sino también las transformaciones demográficas, los obstáculos para el acceso a la vivienda regularizada y los factores sociales que inciden en la exclusión residencial. Según el último estudio entregado en 2023 y referenciado por el Ministerio, la gran mayoría de quienes viven en asentamientos precarios forman parte de la población gitana, dato que sustenta la necesidad de abordar con rigor científico la evolución de esta problemática.

La dotación presupuestaria de más de 209.000 euros estará destinada a financiar tanto las fases de recolección y análisis de información como la elaboración de recomendaciones y la difusión de los principales hallazgos. Tal como detalló el BOE y trascendió en la cobertura mediática, la finalidad última del proceso será asegurar la existencia de fuentes sólidas y periódicamente actualizadas que sirvan de base a la toma de decisiones institucionales.