Cristina Bucsa sube al puesto 31 del ranking WTA y se convierte en la número uno española

El más reciente movimiento en la clasificación mundial de tenis femenino ha tenido repercusiones directas en el panorama español: tras el torneo de Mérida, Cristina Bucsa no solo se adjudicó el título en la final contra Magdalena Frech con parciales de 6-1, 4-6 y 6-4, sino que, tras este resultado, desplazó a Jessica Bouzas como la mejor clasificada de España en el ranking WTA. Según publicó la prensa deportiva española, este lunes Bucsa se ubicó en el puesto 31 del escalafón mundial, sumando un ascenso de 32 lugares respecto a la semana anterior, lo que la sitúa como la gran protagonista española del certamen y la jugadora con mayor crecimiento en la clasificación femenina mundial de la última semana.

El medio informó que este resultado en el WTA 500 de Mérida, que marcó el primer trofeo individual en el circuito para Bucsa, catapultó su posición y modificó el orden de las mejores españolas en la élite, con Jessica Bouzas cerrando el Top 50 y perdiendo el liderazgo nacional. El torneo, además, sirvió para reflejar la situación de Paula Badosa, que por lesión no compitió en Mérida y, por primera vez en casi dos años, dejó de figurar entre las 100 tenistas mejor ubicadas en el mundo.

La publicación detalló que, pese a estos movimientos en los puestos ocupados por tenistas españolas, el Top 10 internacional del ranking WTA se mantuvo estable durante la última semana. Aryna Sabalenka continúa en el primer puesto, seguida por Iga Swiatek y Elena Rybakina, quienes conservan la segunda y tercera posición respectivamente.

En lo referente al circuito masculino, la información recogida por la prensa nacional subrayó la permanencia de Carlos Alcaraz al frente del ranking ATP. El tenista español se mantiene como el número uno, con el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic completando el podio. Dentro del Top 10 masculino, el único cambio relevante fue protagonizado por el estadounidense Ben Shelton, que ascendió a la octava posición tras superar en la tabla a Felix Auger-Aliassime, quien pasó al noveno lugar.

La publicación agregó que varios tenistas españoles experimentaron variaciones en sus posiciones durante esta actualización de la clasificación. Alejandro Davidovich descendió cinco lugares, hasta el puesto 19, mientras Jaume Munar avanzó tres, situándose en el lugar 36. Por su parte, Roberto Bautista y Carlos Taberner cerraron la presencia española dentro de los cien mejores del mundo, situados en las posiciones 93 y 100, respectivamente. Todos estos movimientos reflejan los efectos inmediatos de los últimos acontecimientos en las principales competencias del calendario tanto femenino como masculino.

De acuerdo con la fuente original, las fluctuaciones en los rankings subrayan la importancia de las actuaciones individuales recientes y el impacto de las ausencias o lesiones en el estatus de los tenistas españoles. Además, identifican la relevancia del torneo de Mérida como un punto de inflexión para Bucsa y el tenis femenino español.