Chipre confirma "daños limitados" sobre una base británica en su territorio

El portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, indicó que el Consejo de Seguridad Nacional de Chipre permanece en sesión continua, bajo la presidencia de Nikos Christodoulides, tras los recientes sucesos en la base británica de Akrotiri. Según informó Europa Press, esta decisión busca garantizar una respuesta articulada y constante ante un incidente que ha originado intercambios diplomáticos de alto nivel entre las autoridades chipriotas y británicas.

De acuerdo con Europa Press, el Gobierno de Chipre confirmó en la madrugada del lunes que la base militar de Reino Unido situada en Akrotiri experimentó daños de carácter limitado después de que el ministro de Defensa británico, John Healey, denunciara el lanzamiento de dos misiles iraníes en dirección a sus instalaciones. Letymbiotis detalló en redes sociales que la información recabada a través de múltiples canales indicó que el incidente fue provocado por un dron no tripulado, responsable de los daños reportados.

El reporte de Europa Press resalta que, inmediatamente tras el suceso, las autoridades chipriotas activaron los protocolos de seguridad establecidos y mantuvieron vigilancia constante sobre la situación, en coordinación permanente tanto con el Gobierno británico como con la administración de las bases bajo control de Reino Unido. Estas medidas buscan minimizar riesgos adicionales y asegurar la protección de personas e infraestructuras dentro de la base militar.

Letymbiotis también manifestó que el presidente Christodoulides sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer, durante la jornada del domingo, en el marco de la gestión de la crisis. Europa Press consignó que el Gobierno de Chipre ha cuestionado algunos de los comentarios emitidos por el secretario de Defensa británico, enfatizando que no existe evidencia de una amenaza activa para la isla derivada del incidente en Akrotiri.

En relación con las declaraciones del ministro Healey, Europa Press informó que el funcionario británico comunicó en entrevista con Sky News que las fuerzas armadas identificaron el lanzamiento de dos misiles iraníes en dirección a las bases de Reino Unido en Chipre, aproximadamente a la medianoche (23.00 horas en la España peninsular y Baleares). Healey aclaró inicialmente que no existía indicio de que el ataque tuviera como objetivo intencionado estas instalaciones, interpretando el hecho como una acción dentro de la respuesta "indiscriminada" de Teherán frente a ataques de Estados Unidos e Israel ocurridos durante el fin de semana, que resultaron en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

El presidente de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Tufan Erhürman, intervino a través de la red social X para insistir en la necesidad de prudencia ante la difusión de información no corroborada. "La información de más alto nivel confirmada por nuestras autoridades militares es que la noticia de que dos misiles fueron lanzados desde Irán no es cierta", afirmó Erhürman, de acuerdo con el reporte de Europa Press. Al mismo tiempo, calificó como riesgoso emitir declaraciones sin una verificación completa de los hechos, solicitando cautela y relieve en la información oficial proveniente de fuentes militares locales.

Por otra parte, el mismo domingo, Keir Starmer anunció que el Gobierno del Reino Unido accedió a la petición de Washington para permitir el uso de bases británicas en Chipre con el propósito de atacar y debilitar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán, según publicó Europa Press. Este hecho se enmarca en la cooperación militar internacional emprendida tras los recientes acontecimientos en la región.

Europa Press indicó que, tras el impacto del dron y el registro de daños considerados menores, las autoridades de la isla y del Reino Unido reforzaron su colaboración para monitorear la situación y dar seguimiento a cualquier desarrollo posterior. La administración chipriota subrayó a través del portavoz Letymbiotis que los mecanismos nacionales de gestión de crisis funcionan de manera coordinada con las estructuras británicas, reiterando la ausencia de amenazas directas al territorio chipriota detectadas hasta el momento.

Además, el medio Europa Press detalló que las declaraciones contradictorias respecto al origen y naturaleza del ataque —con versiones que involucraron tanto misiles iraníes como un dron no tripulado— motivaron llamados a la cautela y a esperar resultados investigativos definitivos por parte de las autoridades competentes de Chipre y Reino Unido.

En el contexto de estos hechos, el Gobierno de Chipre recalcó que sigue en contacto constante con Londres, ajustando sus medidas de seguridad y protocolos conforme avanza la investigación sobre los daños ocasionados en la base de Akrotiri. El incidente subrayó tanto la vulnerabilidad de las infraestructuras militares ubicadas en el Mediterráneo oriental como la importancia de la cooperación internacional en materia de defensa y seguridad entre Chipre, Reino Unido y sus principales aliados estratégicos.