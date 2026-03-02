Bélgica cree que ataques de EEUU e Israel no cumplen Derecho internacional pero se justifican por seguridad global

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, instó a la Unión Europea a adoptar una postura clara para reducir las tensiones en Oriente Medio, afirmando que resulta urgente minimizar el riesgo de una escalada bélica de gran envergadura que podría afectar gravemente a la población civil. Durante una entrevista con la radio pública RTBF, Prévot expresó que, pese a que los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán carecen de respaldo en el Derecho internacional, los percibe justificados por motivos de seguridad global. Según informó RTBF, el vicepresidente belga insistió en recuperar el camino diplomático y el apego a la legislación internacional como vías principales para resolver el conflicto.

Prévot destacó que Bélgica se mantiene como un firme defensor del Derecho internacional. Según publicó RTBF, subrayó que la forma en que se desarrolló la ofensiva no se ajusta a los estándares marcados por dicho marco legal global. El jefe de la diplomacia belga afirmó: “No se puede decir lo contrario”, reforzando que este análisis no admite equívocos respecto a la legalidad internacional de la operación militar.

Consultado sobre si esta valoración implica una condena explícita de los ataques, Prévot explicó que la función primordial del Derecho internacional es proporcionar protección a los pueblos, así como salvaguardar sus derechos y libertades. En sus declaraciones, también se refirió al Gobierno de Irán, señalando su historial represivo y recordando que en semanas recientes se contabilizaron “decenas de miles de muertos” debido a la represión interna, según consignó la radio pública de Bélgica.

A pesar de reconocer que Irán no cumple con los principios fundamentales de protección ciudadana y respeto a los derechos humanos, Prévot cerró el debate acerca de la legitimidad de la acción militar con una respuesta afirmativa a la pregunta sobre su justificación en aras de la seguridad internacional. RTBF reportó que el ministro subrayó la importancia de sopesar los ideales del Derecho internacional frente a las “realidades de los hechos”, advirtiendo que los esfuerzos diplomáticos promovidos por Estados Unidos y la Unión Europea para frenar el desarrollo balístico y nuclear iraní no lograron los objetivos esperados.

El vice primer ministro belga insistió en que la intervención armada debe considerarse el último recurso, solo después de que la diplomacia haya fracasado en alcanzar resultados efectivos, según reportó RTBF. Prévot también remarcó la urgencia de actuar con cautela en la región, insistiendo en la rápida desescalada de las hostilidades para alejar el peligro de un conflicto de mayores proporciones.

En sus declaraciones mencionadas por RTBF, el ministro enfatizó el papel de la Unión Europea en este contexto, reclamando una política decidida que procure el apaciguamiento y el retorno a métodos diplomáticos. Expresó que la prioridad debe centrarse en garantizar la seguridad de la población y el entorno regional mediante la reducción de la violencia y el fomento del respeto al Derecho internacional.

El ministro belga concluyó que resulta indispensable evitar, por todos los medios posibles, una conflagración de gran escala en la región, alertando sobre las consecuencias potencialmente devastadoras de una expansión del conflicto para la ciudadanía civil, según reportó el medio belga. Finalmente, reiteró el llamamiento a la contención generalizada, instando a las autoridades de Teherán a respetar el marco jurídico internacional y abstenerse de agredir injustamente a otros países del Golfo.