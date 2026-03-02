Aumentan a más de 550 los muertos en Irán por la ofensiva militar de EEUU e Israel

Un comunicado de la Media Luna Roja Iraní informó sobre la activación de una red compuesta por cuatro millones de voluntarios preparados para ofrecer apoyo humanitario y respaldo psicosocial frente a la crisis derivada de los ataques. De acuerdo con esta organización, el balance de víctimas fatales se eleva a 555 personas y el impacto de la ofensiva de Estados Unidos e Israel se ha sentido en al menos 131 localidades de Irán, detalló la Media Luna Roja en sus plataformas oficiales. Las operaciones de auxilio continúan en decenas de regiones mientras se intensifica la movilización de equipos de emergencia.

Según detalló el medio, la cifra de muertos corresponde al resultado actualizado tras los bombardeos conjuntos lanzados el sábado por Washington y Tel Aviv contra territorio iraní. Las autoridades humanitarias de Irán confirmaron que el número de localidades afectadas ha superado el centenar, incrementando la complejidad de las tareas de rescate tanto en áreas urbanas como rurales.

Tal como publicó la Media Luna Roja Iraní, cerca de 100.000 rescatistas han sido declarados en estado de emergencia para atender a las personas heridas, evacuar a las víctimas y coordinar los traslados a centros médicos. Esta red de apoyo ha sido desplegada para proporcionar servicios médicos inmediatos en las zonas más afectadas, subrayó la entidad en un comunicado divulgado en redes sociales.

El organismo humanitario especificó que las actividades de socorro abarcan operaciones de evacuación, primeros auxilios y la entrega de suministros esenciales. Además, añadió que los servicios de atención médica se encuentran en desarrollo, con el objetivo de asistir a quienes presentan lesiones de diversa gravedad producto de los bombardeos, consignó la Media Luna Roja.

La ofensiva, iniciada por sorpresa el sábado, ha generado daños materiales y un alto número de pérdidas humanas. La respuesta civil ha implicado la coordinación de fuerzas de rescate, personal sanitario y el apoyo de voluntarios, según explicó la Media Luna Roja. El organismo indicó que la red de cuatro millones de voluntarios—la mayoría con experiencia en emergencias—permanece alerta para intervenir en función de las necesidades que continúan emergiendo.

El comunicado de la Media Luna Roja enfatizó el carácter sostenido de las operaciones de ayuda y subrayó que las autoridades locales han trabajado para mantener abiertas las vías de comunicación y transporte, permitiendo que los auxilios lleguen a los habitantes de las 131 ciudades impactadas, reportó la Media Luna Roja Iraní.

Según consignó la organización, la magnitud de la emergencia ha obligado a procesar informes de campo de manera continua, mientras equipos especializados revisan las zonas críticas en busca de víctimas y proporcionan asistencia humanitaria. Los centros médicos temporales han sido establecidos en diversos puntos para responder al incremento en la demanda de atención, relató el informe institucional.

De acuerdo con los informes compartidos por la Media Luna Roja, el despliegue de recursos humanos y materiales tiene como prioridad garantizar la atención a los damnificados y reducir los riesgos de nuevas víctimas. Además, la cobertura psicosocial ha sido reforzada para acompañar a los afectados, considerando el impacto que las hostilidades han dejado en la población.

La Medialuna Roja Iraní publicó que los equipos de rescate, junto a los 100.000 rescatistas activos y los millones de voluntarios en reserva, permanecen coordinados con las autoridades sanitarias y de protección civil. Las tareas de atención primaria, traslado de heridos y apoyo emocional configuran la respuesta central a una crisis que sigue desarrollándose tras la ofensiva del sábado.