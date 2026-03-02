Agencias

Antonio Tejado cambia de ruta para esquivar a la prensa tras fijarse la fecha de su juicio

MADRID (CHANCE)

La causa por el asalto al chalé de María del Monte sigue marcando el día a día de Antonio Tejado, obligado a comparecer de forma periódica en los juzgados de Sevilla como medida cautelar desde que quedó en libertad provisional. Tras conocerse que el juicio por el robo con violencia en la vivienda de su tía se celebrará entre el 19 y el 30 de abril de 2027 en la Audiencia Provincial, cada una de sus visitas al juzgado se ha convertido en un nuevo punto de interés mediático.

En su última comparecencia, lejos de la actitud más natural de otros días, Antonio Tejado intentó esquivar a la prensa modificando el recorrido habitual hacia el juzgado. El sobrino de María del Monte cambiaba su camino de siempre para ir a firmar, tratando de evitar las preguntas de los reporteros apostados en la entrada. Aun así, las cámaras captaron su llegada y pudieron registrar cómo, a la salida, mostraba un evidente gesto de hastío al ver a una reportera, optando por el silencio absoluto cuando se le interpeló por la nueva fecha del juicio, que tendrá lugar el próximo año.

Aunque evita pronunciarse sobre cómo afronta la vista oral o si tiene ganas de que llegue por fin el día en que se siente en el banquillo, Antonio sí ha deslizado que a su defensa todavía le quedan vías procesales por explorar. Sin entrar en detalles concretos, el sevillano se limitó a apuntar que aún existen recursos y estrategias jurídicas a su disposición, mientras mantiene un perfil bajo en lo personal y trata de sortear, cada vez con más desgaste, la presión mediática que le acompaña en cada visita a los juzgados.

