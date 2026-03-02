Andalucía trabaja para traer por Egipto a peregrinos en Jerusalén afectados por el conflicto en Irán

El responsable de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Arturo Bernal, ha solicitado a quienes tengan familiares en la zona de Jerusalén que lo notifiquen quienes dispongan de esa información, a fin de facilitar la coordinación de su localización y posible evacuación. Según informó Europa Press, la administración autonómica colabora con agencias de viaje y la Embajada de España para organizar la repatriación de dos grupos de peregrinos andaluces localizados en Jerusalén, quienes se han visto afectados por el conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el consejero detalló en una entrevista televisiva que el Gobierno andaluz mantiene identificados y controlados a estos contingentes, ha solicitado a los afectados que permanezcan en sus actuales alojamientos, hoteles o viviendas y se mantengan en comunicación directa tanto con las autoridades autonómicas como con la Embajada española, así como con la aerolínea correspondiente. Esta coordinación busca asegurar el seguimiento de su ubicación y garantizar su seguridad hasta que pueda garantizarse su traslado seguro.

El Ejecutivo andaluz precisó que la vía de retorno prevista incluye un operativo de evacuación a través de Egipto, opción establecida debido al cierre del espacio aéreo en la zona del Golfo Pérsico. Arturo Bernal remarcó la complejidad de modificar rutas aéreas en situaciones tan excepcionales y subrayó que no existe facilidad para cambios repentinos en los circuitos internacionales de vuelos, ya que la región conecta con destinos importantes como Dubái y otras ciudades de la zona.

Según reportó Europa Press, la Junta de Andalucía enfatizó la importancia de que todas las familias que tengan conocimiento de allegados andaluces en la región notifiquen a las delegaciones del Gobierno autonómico, con el objetivo de mantener el control sobre las personas afectadas y maximizar las posibilidades de evacuación segura. Arturo Bernal insistió en que la supervisión sobre estos peregrinos es continua y que la comunicación directa con ellos ha sido, hasta el momento, satisfactoria.

En relación con el impacto económico y en el turismo, el consejero advirtió sobre la preocupación existente en el sector debido a las consecuencias que puede acarrear el conflicto armado en desarrollos turísticos y flujos de viajeros. El Ejecutivo autonómico observa con atención la situación, dada la importancia de las conexiones aéreas para el movimiento de turistas a Andalucía y desde la región hacia otros destinos internacionales.

El medio Europa Press consignó también que, en otro asunto de la agenda política andaluza, el Parlamento de Andalucía se apresta a aprobar una nueva Ley de Turismo Sostenible. Arturo Bernal valoró en particular el consenso alcanzado en torno a esta normativa, que llega tras una prolongada tramitación. El consejero explicó que la Junta optó por prolongar el proceso para lograr un acuerdo amplio y así dotar de mayor legitimidad a la ley, la cual busca fijar parámetros para una actividad turística equilibrada y respetuosa con el entorno.

La administración regional manifestó su confianza en la capacidad de recuperación del sector turístico andaluz ante las incertidumbres causadas por el conflicto en Medio Oriente, resaltando la solidez del tejido empresarial y la resiliencia de la industria ante crisis puntuales. Europa Press reportó, a partir de las declaraciones de Bernal, que la Junta considera que la situación creada por el cierre del espacio aéreo y la inestabilidad en la región puede superar­se y no pondrá en peligro la estructura fundamental del turismo andaluz.

De esta manera, la Junta de Andalucía pone en marcha mecanismos de seguimiento y repatriación para sus residentes en zonas afectadas mientras supervisa el impacto que la situación internacional tiene sobre el turismo regional y avanza en la tramitación de nueva legislación en la materia, según la información provista por Europa Press.