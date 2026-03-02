Ana Terradillos revela el secreto de sus 12 años de amor con Jorge Alcolea

“Jorge duerme muy mal, entonces lo que hacemos es, bueno, pues a la mañana nos levantamos y bueno, me prepara siempre el café. No sé si es bonito o feo”, contó Ana Terradillos durante la inauguración del Salón de Arte Moderno (SAM). En ese evento, que dirige su pareja Jorge Alcolea, la periodista detalló aspectos cotidianos de su vida en pareja y la forma en que ambos logran mantener el equilibrio entre sus exigentes agendas profesionales y su relación sentimental, según publicó el medio.

De acuerdo con lo consignado por el medio, la periodista participó en la presentación de SAM, mostrando satisfacción tanto en el plano laboral como personal. Ana Terradillos destacó la importancia de la admiración recíproca en su vínculo con Jorge Alcolea, con quien sostiene una relación desde hace más de una década. “Yo concibo el amor estando al lado de una persona a la que admiras y si no creo que no habría juego. Eso es una cosa que yo siempre le he dicho a Jorge Alcolea. Le admiro mucho y él me admira mucho a mí profesionalmente también”, expresó Terradillos según citó el medio.

La dinámica diaria de ambos está marcada por largas jornadas laborales, por lo que, según detalló la periodista al medio, establecen rutinas precisas para no descuidar el tiempo compartido. Ana Terradillos explicó cómo gestionan los horarios para cenar juntos: “Bueno, intentamos cenar juntos, porque yo como me acuesto tan pronto, pues la verdad es que intentamos mantener ahí un horario, es muy poquito, al final es una hora al día”. Ambas agendas, la de la periodista y la de su pareja –al frente de SAM–, plantean el desafío de hallar momentos comunes y conservar el espacio para la convivencia.

En diálogo con el medio durante la inauguración del SAM, Terradillos no dejó de mostrar orgullo por la labor de Alcolea al frente del salón, reiterando la admiración mutua y la relevancia de compartir actividades cotidianas, como el ritual matutino del café, que se ha convertido en uno de los gestos valorados en la pareja. El medio detalló que este tipo de dinámicas refuerzan el lazo después de 12 años de convivencia.

Junto a su experiencia personal, la periodista abordó temas de actualidad política, dando su opinión sobre el regreso a España de don Juan Carlos. Para Terradillos, “debe volver ya. Tiene que rendir cuentas, probablemente tiene que pedir perdón, por supuesto facturar como hacemos el resto de españoles con nuestros impuestos, pero es una persona mayor ya. Y yo creo que toca volver ya. Es que si no va a ser un lío”, consignó el medio. Estas declaraciones reflejan el seguimiento que la periodista mantiene respecto al panorama nacional, sumando su visión sobre la responsabilidad y la justicia tributaria.

A su vez, el medio puntualizó que Terradillos, en el acto de inauguración de SAM, remarcó cómo la estabilidad afectiva y el apoyo mutuo resultan claves para manejar el estrés de su labor diaria. La periodista destacó la importancia de encontrar pequeños espacios para la pareja, pese a las dificultades impuestas por los compromisos de ambos.

El evento en el SAM se convirtió en el contexto elegido por Ana Terradillos tanto para acompañar profesionalmente a Jorge Alcolea como para ofrecer detalles de la vida compartida, desde la admiración profesional recíproca hasta los gestos diarios que forman parte de su relación. La periodista manifestó que en la base de ese vínculo está la fortaleza que les permite enfrentar las demandas laborales y mantener la cercanía después de 12 años juntos, informó el medio.

La participación de Terradillos en el acto también sirvió para demostrar la compenetración que existe entre su vida profesional y personal, según se desprende de sus declaraciones al medio. Además de resaltar el rol de las rutinas y la admiración mutua, la periodista ejemplificó cómo el hecho de compartir situaciones cotidianas contribuye al equilibrio en la relación.

La cobertura del evento, según publicó el medio, pone el foco en la manera en que ambos protagonistas conjugan sus responsabilidades públicas y privadas, mostrando cómo adaptan sus rutinas para no perder el contacto y el apoyo necesarios en una pareja de larga duración.