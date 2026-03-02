Abogados Cristianos pide menús sin carne los viernes de Cuaresma en los colegios públicos

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, manifestó que “respetar la Cuaresma en los comedores escolares no es un privilegio, es una cuestión de libertad religiosa y de respeto a las convicciones de miles de familias”. Esta declaración se enmarca en la solicitud que la organización dirigió a todas las Consejerías de Educación para que los colegios públicos ofrezcan menús sin carne a los alumnos mayores de 14 años, durante los viernes de Cuaresma, si así lo reclaman sus progenitores. Según publicó Abogados Cristianos a través de un comunicado, la petición recalca el derecho de las familias católicas a ejercer sus creencias dentro del ámbito escolar.

La demanda de la asociación responde a la reciente iniciativa del Gobierno para incluir menús halal en los comedores escolares para aquellos estudiantes que necesitan cumplir con las condiciones específicas de la dieta islámica. El medio Abogados Cristianos detalló que, en un contexto donde se adoptan medidas para garantizar opciones alimentarias basadas en distintos credos, también debe contemplarse la abstinencia de carne los viernes durante la Cuaresma para los alumnos católicos que así lo soliciten. La organización enfatizó que se trata de un ejercicio del derecho a profesar y vivir la fe católica en el entorno educativo.

De acuerdo con Abogados Cristianos, el Real Decreto 315/2025, que desarrolla la Ley de Seguridad Alimentaria, establece que todos los centros escolares deben proporcionar menús adaptados por motivos religiosos. La asociación recordó que esta normativa obliga a los colegios públicos a atender las peticiones basadas en convicciones o creencias familiares en lo que respecta a la alimentación de los menores. En función de esta legislación, Abogados Cristianos ha puesto a disposición de los padres un modelo de escrito para presentar formalmente la solicitud del menú especial de Cuaresma ante los centros educativos correspondientes.

La organización subrayó que su propuesta no pretende establecer privilegios, sino garantizar el respeto a la libertad religiosa en el ámbito escolar. Según consignó Abogados Cristianos, el cumplimiento de la normativa vigente refuerza la obligación de las instituciones educativas de ofrecer alternativas alimentarias ajustadas a las necesidades y creencias de cada alumno. Además, el comunicado enfatizó que estas medidas afectan directamente a miles de familias que desean transmitir y practicar su fe a través de tradiciones alimentarias específicas durante la Cuaresma.

El medio informó que la petición ya se encuentra en manos de las distintas Consejerías de Educación, con el objetivo de que adapten los procedimientos internos de los comedores escolares. Abogados Cristianos insiste en que la oferta de menús sin carne durante la Cuaresma constituye un aspecto esencial para la libertad de conciencia y el ejercicio de los derechos reconocidos a los padres por la legislación educativa española. La organización aseguró que seguirá defendiendo el cumplimiento de estas medidas de adaptación alimentaria, argumentando que la igualdad de trato en materia de religión y convicciones debe reflejarse en todas las políticas educativas, incluida la gestión de los menús escolares públicos.

Diferentes familias y miembros de la comunidad escolar han solicitado información acerca del procedimiento para solicitar menús adaptados, según reportó Abogados Cristianos, que también indicó que la disponibilidad del modelo de escrito facilita la formalización de estas peticiones. La asociación reiteró la importancia de que los centros escolares informen adecuadamente a las familias sobre sus opciones y de que las administraciones educativas velen por el cumplimiento efectivo de la normativa en todos los comedores escolares del país.