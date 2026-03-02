Agencias

Abogados Cristianos pide menús sin carne los viernes de Cuaresma en los colegios públicos

La asociación insta a las autoridades educativas a ofrecer alternativas alimentarias en viernes de Cuaresma, apelando a los derechos de libertad religiosa y recordando la obligación legal de atender peticiones basadas en creencias de cada familia

Guardar

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, manifestó que “respetar la Cuaresma en los comedores escolares no es un privilegio, es una cuestión de libertad religiosa y de respeto a las convicciones de miles de familias”. Esta declaración se enmarca en la solicitud que la organización dirigió a todas las Consejerías de Educación para que los colegios públicos ofrezcan menús sin carne a los alumnos mayores de 14 años, durante los viernes de Cuaresma, si así lo reclaman sus progenitores. Según publicó Abogados Cristianos a través de un comunicado, la petición recalca el derecho de las familias católicas a ejercer sus creencias dentro del ámbito escolar.

La demanda de la asociación responde a la reciente iniciativa del Gobierno para incluir menús halal en los comedores escolares para aquellos estudiantes que necesitan cumplir con las condiciones específicas de la dieta islámica. El medio Abogados Cristianos detalló que, en un contexto donde se adoptan medidas para garantizar opciones alimentarias basadas en distintos credos, también debe contemplarse la abstinencia de carne los viernes durante la Cuaresma para los alumnos católicos que así lo soliciten. La organización enfatizó que se trata de un ejercicio del derecho a profesar y vivir la fe católica en el entorno educativo.

De acuerdo con Abogados Cristianos, el Real Decreto 315/2025, que desarrolla la Ley de Seguridad Alimentaria, establece que todos los centros escolares deben proporcionar menús adaptados por motivos religiosos. La asociación recordó que esta normativa obliga a los colegios públicos a atender las peticiones basadas en convicciones o creencias familiares en lo que respecta a la alimentación de los menores. En función de esta legislación, Abogados Cristianos ha puesto a disposición de los padres un modelo de escrito para presentar formalmente la solicitud del menú especial de Cuaresma ante los centros educativos correspondientes.

La organización subrayó que su propuesta no pretende establecer privilegios, sino garantizar el respeto a la libertad religiosa en el ámbito escolar. Según consignó Abogados Cristianos, el cumplimiento de la normativa vigente refuerza la obligación de las instituciones educativas de ofrecer alternativas alimentarias ajustadas a las necesidades y creencias de cada alumno. Además, el comunicado enfatizó que estas medidas afectan directamente a miles de familias que desean transmitir y practicar su fe a través de tradiciones alimentarias específicas durante la Cuaresma.

El medio informó que la petición ya se encuentra en manos de las distintas Consejerías de Educación, con el objetivo de que adapten los procedimientos internos de los comedores escolares. Abogados Cristianos insiste en que la oferta de menús sin carne durante la Cuaresma constituye un aspecto esencial para la libertad de conciencia y el ejercicio de los derechos reconocidos a los padres por la legislación educativa española. La organización aseguró que seguirá defendiendo el cumplimiento de estas medidas de adaptación alimentaria, argumentando que la igualdad de trato en materia de religión y convicciones debe reflejarse en todas las políticas educativas, incluida la gestión de los menús escolares públicos.

Diferentes familias y miembros de la comunidad escolar han solicitado información acerca del procedimiento para solicitar menús adaptados, según reportó Abogados Cristianos, que también indicó que la disponibilidad del modelo de escrito facilita la formalización de estas peticiones. La asociación reiteró la importancia de que los centros escolares informen adecuadamente a las familias sobre sus opciones y de que las administraciones educativas velen por el cumplimiento efectivo de la normativa en todos los comedores escolares del país.

Temas Relacionados

Abogados CristianosMenús escolaresCuaresmaGobierno de EspañaConsejerías de EducaciónColegios públicosPolonia CastellanosReal Decreto 315/2025Libertad religiosaDieta halalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Los ataques a Irán provocan la suspensión de las operaciones aéreas en Oriente Próximo

Las principales compañías, como Emirates y Qatar Airways, han cancelado cientos de vuelos ante el cierre de aeropuertos clave y el espacio aéreo, mientras firmas europeas flexibilizan cambios y monitorizan el escenario para resguardar a viajeros

Infobae

Francia afirma que está "preparada para participar" en la defensa de Jordania y los países del Golfo

El gobierno francés expresa respaldo a países del golfo Pérsico y Jordania tras los recientes ataques de Irán, destacando acuerdos de defensa colectiva y la prioridad en la protección de ciudadanos ante el aumento de la tensión regional

Francia afirma que está "preparada

Vanesa Romero, primeras imágenes con su nuevo novio tras evitar la esperadísima imagen juntos en los Goya

En Madrid, la actriz fue fotografiada sonriente con su pareja, un empresario alejado del espectáculo, tras su reciente participación en los premios, confirmando ante la prensa el buen momento personal que atraviesa y la solidez de su nueva relación

Vanesa Romero, primeras imágenes con

Liderazgo británico, consolidación de EE.UU. y despegue de los mercados emergentes: claves turísticas en 2025

El gasto internacional turístico en España alcanzó cifras récord en 2025, impulsado por el avance de Estados Unidos y el crecimiento de mercados emergentes como Polonia, mientras la diversificación geográfica refuerza la rentabilidad y el atractivo del destino

Liderazgo británico, consolidación de EE.UU.

Mónica García dice que los ataques a Irán "ponen en juego la paz mundial" y que el Gobierno "estará a la altura"

La titular de Sanidad considera muy grave el escenario tras la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, llama a rebajar la tensión, rechaza las acciones unilaterales y expresa confianza en la labor del Ejecutivo español

Mónica García dice que los