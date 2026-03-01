Patri Guijarro: "Cuando miro a Clara y Vicky me digo 'qué buenas son y cómo ha evolucionado esto'"

Cuando observa desde dentro la irrupción de jóvenes como Clara Serrajordi y Vicky López, Patri Guijarro reconoce la transformación que ha experimentado el fútbol femenino español en los últimos años. "Cuando las miro me digo 'qué buenas son y cómo ha evolucionado esto'", afirmó la mediocampista balear, quien se reincorporó recientemente a la selección nacional para encarar los compromisos clasificatorios rumbo al Mundial de 2027, según publicó Europa Press.

Guijarro, de 27 años, conversó con el medio tras una jornada de entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, sede de concentración de la selección española femenina. El conjunto se prepara para el próximo encuentro ante Islandia, que se disputará este martes en Castellón de la Plana. De acuerdo con lo detallado por Europa Press, la jugadora del FC Barcelona regresó a la concentración tras ausentarse por lesión durante la fase final de la Liga de Naciones y afronta ahora lo que describió como "un periodo diferente", condicionando la preparación y el ánimo del grupo de cara a una fase de clasificación que implica mayor exigencia y duración, ya que el objetivo es la clasificación para la Copa Mundial de 2027.

Según consignó Europa Press, Guijarro mostró satisfacción por la vuelta al equipo nacional, remarcando que no solo disfruta de reencontrarse con sus compañeras, sino que considera relevante aprovechar este ciclo de trabajo más prolongado. Resaltó también el alivio que supone para las futbolistas afrontar un 2026 menos saturado en lo internacional, tras encadenar el Mundial de 2023, Juegos Olímpicos de 2024 y Eurocopa de 2025, a lo que se suman torneos como la Liga de Naciones y las correspondientes fases clasificatorias. "Este verano, después de muchos, la gente por fin va a poder desconectar", aseguró.

Reconocida internacionalmente como una de las mejores mediocentros defensivas, Guijarro manifestó a Europa Press su agradecimiento ante los elogios que la sitúan en lo más alto en su posición. "Me halaga mucho escuchar esas palabras", explicó, señalando el orgullo que supone recibir ese tipo de reconocimientos, aunque apuntó que diferentes aficionados y expertos tendrán distintos criterios al respecto. Añadió que su autoexigencia constituye una seña de identidad que aplica tanto en la selección como en el FC Barcelona. "Soy muy competitiva también por esa autoexigencia. Relativizo muchas veces, porque si no, es demasiado, pero el ser autoexigente es parte de mí y de poder mejorar", destacó.

Europa Press reportó que la jugadora subrayó la intensidad y el nivel de compromiso de la plantilla actual. A su modo de ver, pertenecer al Barça y a la selección exige dedicación plena, 24 horas al día, y las jugadoras desean progresar constantemente. Aclaró que, si bien el nivel competitivo y la ambición marcan el día a día, recomienda relativizar las derrotas en partidos decisivos como la final de la pasada Eurocopa. Tras meses de preparación, reconoció el impacto emocional de perder una final, pero consideró que el hecho de llegar a esa instancia demuestra el trabajo colectivo y brinda enseñanzas. "Hemos llegado a una final, es verdad que no la ganas, pero has ganado a muchos equipos y has hecho las cosas bien. No lo veo como un fracaso", relató.

El medio también destacó las declaraciones de Guijarro sobre el actual equilibrio intergeneracional en la selección. En la convocatoria actual, nueve jugadoras tienen menos de 23 años, y entre ellas, sus compañeras del FC Barcelona, Clara Serrajordi, de 18 años, y Vicky López, de 19. La presencia creciente de futbolistas jóvenes sorprende y motiva a Guijarro, que relató cómo en su época eran referentes jugadoras como Melanie Serrano y Marta Unzué. Reconoció el progreso no solo en el aspecto deportivo, sino también en la madurez mental de las nuevas generaciones. "Tienen un futuro increíble e incluso mentalmente también son muy espabiladas y muy inteligentes", aseguró a Europa Press.

Patri Guijarro remarcó que el plantel nacional cuenta actualmente con una distribución de edades y experiencias que contribuye al buen rendimiento colectivo. "Tenemos veteranas que llevan muchos años aquí y otras veteranas a las que parece que les quedan muchos años también. Y luego tenemos esa juventud, incluso intermedia y Sub-23, que compite en Champions y en Primera División", detalló. A esto sumó el hecho de que todavía falta por integrarse parte del grupo habitual, lo que, en su opinión, indica el potencial y la profundidad del equipo, según informó Europa Press.

El cambio de dirección técnica supuso otra novedad relevante en este ciclo. Sonia Bermúdez, exfutbolista internacional y ahora seleccionadora, aporta su experiencia reciente al frente del seleccionador nacional. Guijarro explicó al medio cómo Bermúdez, con sus antecedentes como jugadora de élite, se involucra en la gestión no solo táctica sino personal del equipo. "Dentro del campo también se nota que es casi jugadora y que ha sido muy buena, una leyenda española y mundial. Incluso a veces le sale el comentario a las delanteras al haber sido máxima goleadora que ha ganado todo", indicó en la entrevista a Europa Press.

Sobre su ausencia voluntaria de la selección, Guijarro recordó a Europa Press la decisión tomada en septiembre de 2022, cuando, junto a otras compañeras, condicionó su disponibilidad a cambios estructurales internos tanto en el equipo como en la federación. Valoró ese periodo como el más difícil respecto a los meses fuera por lesión ocurrida a finales de 2025, ya que entonces su decisión respondía a una convicción personal y no a un problema físico. Expresó que ver desde fuera los logros de la selección le resultó desafiante, especialmente en momentos como la conquista de la Liga de Naciones frente a Alemania en el Metropolitano, donde sintió que pudo haber formado parte activa del plantel.

Según sus declaraciones al medio, la futbolista detalló que la recuperación de la lesión, aunque corta en comparación con otras experiencias, también supuso un golpe emocional, pues coincidió con oportunidades para sumar títulos con la selección. Concluyó que su mayor pesar durante esas ausencias fue perder la opción de acceder a más logros colectivos con la camiseta nacional.

Europa Press repasó también la trayectoria del equipo desde 2023, destacando la obtención del Mundial, dos títulos de la Liga de Naciones y una final de Eurocopa, así como el estreno olímpico, escenarios que representan logros inéditos para una generación que pasó años intentando consolidar un ciclo ganador. Guijarro, subcampeona del mundo Sub-20 en 2018, indicó que el equipo ha evolucionado de forma progresiva y que disfruta haber formado parte de ese proceso desde sus inicios. Atribuyó estos avances a un aprendizaje diario y a una acumulación de experiencias, sin precisar un momento exacto en el que se produjera un cambio definitivo, pero reconociendo la importancia de cada paso dado.

La mediocampista insistió en la relevancia de combinar exigencia y sentido autocrítico con la capacidad de valorar los avances y adaptarse a los diferentes ciclos competitivos. Según detalló Europa Press, su balance personal y su visión colectiva coinciden en la necesidad de seguir avanzando, tanto en lo futbolístico como en la mentalidad del grupo, dentro de un proyecto que en los últimos años ha acumulado éxitos y ha transformado la realidad del fútbol femenino español.