Oriol Cardona, campeón olímpico en Milán-Cortina 2026: "Espero que mucha gente pruebe este deporte nuevo"

El regreso a España de Oriol Cardona y Ana Alonso tras los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo estuvo marcado por homenajes y celebraciones, según consignó Europa Press. La fiesta se debió tanto al éxito obtenido, con Cardona logrando una medalla de oro en la prueba de esprint y el bronce en el relevo junto a la esquiadora granadina, como al hecho de haber hecho historia para el deporte español en un debut muy esperado: la primera aparición olímpica del esquí de montaña. A raíz de estos éxitos, Cardona destacó que, más allá de los resultados deportivos, “el mayor objetivo, que era que la gente descubriera este deporte, está hecho”.

Tal como publicó Europa Press, Cardona subrayó la importancia de estos Juegos para dar visibilidad al esquí de montaña, una disciplina que por primera vez formó parte del programa olímpico y que busca consolidarse tanto en la élite internacional como entre los aficionados. En palabras del propio deportista catalán, “espero que mucha gente pruebe este deporte nuevo”. Cardona se refirió al esquí de montaña como una actividad ligada a la naturaleza, la calma y el disfrute del entorno montañoso, elementos que considera esenciales para su práctica. En ese sentido, el campeón olímpico expresó su deseo de que el crecimiento del interés contribuya, a futuro, a elevar el nivel competitivo y aumentar la base de practicantes.

El impacto del desempeño español en esta edición olímpica fue especialmente significativo, ya que no se conseguía una medalla de oro masculina en deportes invernales desde el triunfo de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972, recordó Cardona al medio Europa Press al mencionar la importancia histórica de este logro. El atleta oriundo de Bañolas también agradeció la acogida recibida por parte de los medios y la sociedad, remarcando que el éxito tiene un componente colectivo y que la difusión del deporte resulta clave para su desarrollo en España. Cardona explicó que se encuentra algo fatigado debido a los múltiples actos y compromisos posteriores, pero señaló que tanto él como Alonso se sienten “muy bien” por la respuesta positiva obtenida en el país tras su regreso.

Europa Press informó que para Cardona, la participación en los Juegos implicaba un reto adicional: lograr que el esquí de montaña gustara y resultara atractivo a quienes lo conocieran por primera vez desde sus casas. El atleta consideró que tal objetivo fue alcanzado, ya que el público español pudo seguir por televisión y otros medios su actuación en Milán-Cortina 2026. Para el futuro inmediato, Cardona manifestó su intención de continuar en la alta competición sin grandes cambios en su preparación, confiando en la inercia positiva conseguida hasta ahora. En cuanto a sus próximas citas, confirmó su interés en seguir entrenando y compitiendo al más alto nivel, mirando hacia el siguiente ciclo olímpico y señalando que, por el momento, siente motivación para afrontar nuevas temporadas de invierno.

Un aspecto clave en la preparación de Cardona ha sido la colaboración mantenida con Kilian Jornet, referente mundial del esquí de montaña y figura reconocida en el deporte de alta montaña, de acuerdo con Europa Press. Cardona explicó que hace dos años y medio decidió incorporar a Jornet a su equipo técnico con la intención de adquirir un “plus de experiencia” y aprovechar sus conocimientos tanto a nivel deportivo como en aspectos científicos ligados al entrenamiento. El esquiador catalán resaltó la transferencia de experiencia que le ha brindado Jornet, quien ya había afrontado retos similares en el pasado y cuya ayuda ha influido directamente en el progreso de Cardona en la especialidad.

“Lo llamé, se lo comenté y al cabo de un rato me dijo que sí. A partir de ahí empezamos a trabajar juntos y se añadió al equipo. Y desde entonces no he parado de mejorar”, declaró Cardona sobre el comienzo de esta colaboración, según recogió Europa Press. El deportista destacó tanto la calidad profesional de Jornet como su capacidad para integrar conocimientos científicos en la planificación del entrenamiento, lo que ha resultado determinante en los ciclos de preparación previos a la cita olímpica.

En relación al calendario del resto de la temporada 2026, Cardona especificó, en la entrevista reproducida por Europa Press, que aunque no podrá participar en el próximo Campeonato Europeo, tiene por delante tres pruebas de la Copa del Mundo antes de concluir el invierno. El deportista manifestó su determinación de continuar su trayectoria al menos durante cuatro años más, apuntando ya hacia los Juegos Olímpicos de los Alpes Franceses en 2030, con el objetivo de seguir perfeccionando su nivel competitivo.

Durante la conversación con Europa Press, Cardona insistió en que el esquí de montaña constituye mucho más que una prueba explosiva de dos minutos y medio; constituye, en sus palabras, “naturaleza, montaña, tranquilidad, calma y gozar de la montaña”. Al incentivar a la ciudadanía a probar este deporte, el campeón insistió en la necesidad de abrir las puertas de la disciplina al público general, convencido de que la participación masiva puede contribuir a su consolidación y proyección en el panorama deportivo nacional e internacional.

Además de los logros deportivos, la entrevista de Europa Press reflejó el impacto social y mediático del debut olímpico del esquí de montaña, así como las aspiraciones de Cardona tanto en términos individuales como colectivos. El esquiador catalán remató planteando su voluntad de seguir compitiendo, entrenando y mejorando, al tiempo que expresó su compromiso con la difusión y el desarrollo sostenible del esquí de montaña en España.