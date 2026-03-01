Netanyahu advierte de que la ofensiva sobre Irán continuará en los próximos días con "creciente intensidad"

Netanyahu destacó que la ofensiva sobre territorio iraní no solo se mantendrá en los próximos días, sino que experimentará una “creciente intensidad”, subrayando que las operaciones no finalizarán hasta alcanzar sus objetivos. Desde el barrio de Kirya de Tel Aviv y según consignó el medio, el primer ministro israelí declaró públicamente la eliminación del líder supremo Ali Jamenei, así como de decenas de altos responsables del gobierno iraní identificados como parte del círculo de mando de Teherán. De acuerdo con la información reportada, Netanyahu enfatizó que la campaña dirigida por las Fuerzas de Defensa de Israel ha penetrado “el corazón de Teherán” y prevé una escalada adicional durante los próximos días.

Según detalló el medio, el jefe del gobierno israelí comunicó que la decisión de intensificar la ofensiva y continuar con los ataques fue tomada después de mantener una consulta con los altos mandos militares y de los servicios de inteligencia de Israel. Netanyahu relató que dio instrucciones directas para que la campaña de bombardeos no se detenga, argumentando que el conflicto persiste y requiere una respuesta militar sostenida.

Durante su mensaje, el primer ministro hizo referencia a las recientes víctimas de los ataques realizados por Irán en territorio israelí, recordando a quienes fallecieron en Tel Aviv y Beit Shemesh en los últimos días. Según informó la fuente, Netanyahu expresó sus condolencias a las familias afectadas y deseó una pronta recuperación para los heridos, señalando el impacto humano del enfrentamiento. “Mi corazón está con las familias y en nombre de todos vosotros, ciudadanos de Israel, envío a los heridos mis deseos de una rápida recuperación”, afirmó en su intervención.

Netanyahu también remarcó el respaldo recibido de Estados Unidos, en particular de Donald Trump y de las fuerzas militares estadounidenses. El medio informó que el primer ministro valoró esta cooperación internacional como elemento clave para la ofensiva en marcha, calificando a este esfuerzo conjunto como una coalición capaz de “golpear al régimen terrorista en cuerpo y alma”.

La declaración de Netanyahu insistió en que la operación cuenta con la fuerza máxima de las Fuerzas de Defensa de Israel y que esta campaña, sin precedentes según sus palabras, se orienta a garantizar la seguridad y el futuro del país. Reportó el medio que el primer ministro sostuvo que esta acción representa el cumplimiento de un compromiso asumido hace décadas de responder de modo directo contra estructuras y líderes estratégicos del gobierno iraní.

“Esto es lo que prometí, y esto es lo que haremos”, concluyó Netanyahu, asegurando que no se detendrán hasta alcanzar los objetivos militares y de seguridad establecidos por el Estado de Israel.

El medio relató que el anuncio tuvo lugar tras un periodo de intensificados ataques y enfrentamientos entre ambos países, que han resultado en víctimas civiles y militares, alimentando la tensión en una de las zonas más problemáticas del Oriente Medio. La intervención de Estados Unidos reforzaría la capacidad operativa de Israel y supondría un cambio respecto al nivel de involucramiento internacional en el conflicto.

Además de las demandas de seguridad y los objetivos estratégicos expuestos, la declaración pública de Netanyahu busca trasladar un mensaje de determinación hacia la opinión pública israelí y la comunidad internacional, proyectando un liderazgo firme en un momento de crisis. Según reportó el medio, la coordinación con Estados Unidos se presenta como un factor de peso en la decisión de continuar la ofensiva y en la posibilidad de cambiar el equilibrio en la región frente al gobierno iraní.