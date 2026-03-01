'Los Domingos' triunfa en Mejor Película, Dirección y Guión Original pero Sirat consigue hasta seis 'cabezones'

La música original, los efectos y el montaje lideraron los primeros momentos de protagonismo en la gala de los Premios Goya, donde el largometraje 'Sirat', bajo la dirección de Oliver Laxe, acumuló cinco premios en categorías técnicas antes de alcanzar un sexto en Dirección de Arte tras más de dos horas y media de evento. Según consignó el medio de comunicación, el equipo de sonido compuesto únicamente por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Pradera marcó un precedente al convertirse en el primero integrado enteramente por mujeres en obtener el galardón de Mejor Sonido. El reconocimiento a este grupo resonó también en la etapa internacional, ya que se encuentra nominado a los premios Oscar y podría replicar la hazaña en la ceremonia estadounidense.

En la ceremonia desarrollada en Barcelona, detalló el medio, las palabras de Laia Casanovas al recibir el Goya resaltaron la importancia de que este premio abra una etapa de igualdad genuina en la industria cinematográfica. La técnica expresó: “Es la primera vez en los Goya. Reivindicamos que esto no sea una excepción, sino el inicio de un cambio hacia una paridad real detrás de las cámaras”. Además, dedicó el galardón tanto a quienes confiaron en ellas como a quienes precedieron sus pasos abriendo oportunidades a las próximas generaciones.

Mientras 'Sirat' se imponía en categorías técnicas, el premio a Mejor Película, así como los de Dirección y Guion Original, recayeron sobre 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, que se alzó como la producción más distinguida en los grandes apartados de la 40 edición de los galardones, celebrada el sábado en la ciudad condal. De acuerdo a lo publicado por la fuente, 'Los Domingos' había llegado con trece nominaciones, una más que 'Sirat', y finalmente ambos largometrajes dominaron el reparto de estatuillas.

En la apertura de la gala, 'Los Domingos' obtuvo su primer Goya con la distinción a Nagore Aramburu como Mejor Actriz de Reparto. Los siguientes galardones para esta producción llegaron en la fase final de la noche, después del cambio de mes al domingo de marzo, lo que incluyó los reconocimientos a Mejor Guion Original, Mejor Actriz Protagonista (para Patricia López Arnaiz), Mejor Dirección y Mejor Película. La cineasta Alauda Ruiz de Azúa, informó el medio, se convirtió en la cuarta realizadora galardonada con el Goya a Mejor Dirección; la película se erigió como la quinta cinta dirigida por una mujer en alcanzar el premio máximo.

Al recibir el Goya por la dirección, Ruiz de Azúa expresó su gratitud “a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades, históricamente, sí. Y también agradecer a las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás”. Anteriormente, al recoger el premio a Mejor Guión Original, la directora centró parte de su intervención en un mensaje social: “No olvidemos a Gaza, no cultivemos la indiferencia, no tener miedo a condenar la barbarie sea la que sea”.

Patricia López Arnaiz, premiada como Mejor Actriz Protagonista por su trabajo en 'Los Domingos', aprovechó su discurso para poner el foco en la necesidad de visibilizar las violencias sufridas en la infancia. Respecto a las categorías interpretativas masculinas, el Goya a Mejor Actor Protagonista fue otorgado a José Ramón Soroiz por su papel en 'Maspalomas', producción que había acumulado nueve nominaciones pero solo se llevó ese premio.

Entre los triunfos más señalados fuera de estos dos largometrajes estuvo el de Eva Libertad, quien obtuvo el Goya a Mejor Dirección Novel por 'Sorda'. Su hermana Miriam Garlo también fue reconocida como Mejor Actriz Revelación por su papel en la misma película. De acuerdo con la cobertura del medio, Garlo compartió su logro con las personas con discapacidad y, en particular, con las mujeres sordas, subrayando la violencia obstétrica y la barrera de la invisibilidad. Afirmó: “Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, sin respeto somos un fracaso como sociedad”. En su intervención, utilizó lengua de signos y dirigió palabras de agradecimiento a su hermana, destacando: “Tu sensibilidad me protege”.

'Sorda' añadió a su palmarés el premio a Mejor Actor de Reparto, que recayó sobre Álvaro Cervantes. Otra de las películas multipremiadas fue 'La Cena', de Manuel Gómez Pereira, que con ocho nominaciones obtuvo el Goya a Mejor Guion Adaptado y Mejor Diseño de Vestuario, según reportó la fuente.

El apartado técnico de Efectos Especiales reconoció a 'Los Tigres', mientras 'Ciudad sin sueño' recibió el Goya a Mejor Actor Revelación y 'El cautivo' ganó en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería. En los documentales, la distinción principal recayó sobre 'Tardes de Soledad', de Albert Serra, en la que se sigue la figura del torero Roca Rey.

Augurando repercusiones internacionales, la prensa especializada reseñó que 'Sirat' compite en los premios Oscar como Mejor Película Internacional y comparte nominación con 'Sentimental Value', del cineasta noruego Joachim Trier, cuyo trabajo obtuvo el Goya a Mejor Película Europea.

La relevancia iberoamericana del evento se evidenció con el Goya a Mejor Película Iberoamericana para la argentina 'Belén', dirigida por Dolores Fonzi. En su discurso, Fonzi alertó sobre los riesgos políticos y pidió evitar “caer en la trampa”, advirtiendo: “La ultraderecha vino a destruirlo todo. Yo vengo del futuro”.

El Goya a Mejor Película de Animación fue para 'Decorado', mientras que 'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérez, resultó premiada por Mejor Canción Original. En este apartado también competía Víctor Manuel.

En la sección de cortometrajes, el galardón de Animación fue para 'Gilbert', de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez; 'El Santo', de Carlo D’Ursi, obtuvo el reconocimiento como Mejor Cortometraje Documental y 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta, consiguió el de Ficción.

El evento evidenció una tendencia a reconocer el esfuerzo técnico y la reivindicación de la igualdad en distintos ámbitos. El medio destacó que la gala de los Goya este año distribuyó premios de manera poco convencional, permitiendo que varias obras se marcharan con reconocimiento en diferentes ramas, mientras ciertos discursos subrayaron el papel de las mujeres y de las personas con discapacidad en la industria cinematográfica.