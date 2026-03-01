La RFEF ofrece su apoyo a los profesionales del fútbol que se encuentran en Oriente Medio

El comité de crisis creado por la Federación Española de Fútbol (RFEF) llevará a cabo un monitoreo constante de la situación de los profesionales españoles que trabajan en Oriente Medio tras los recientes ataques llevados a cabo por fuerzas estadounidenses e israelíes en Irán. Según informó la propia RFEF, la medida busca atender de manera precisa y rápida las necesidades de entrenadores, jugadores, técnicos y otros trabajadores del fútbol, así como de sus familias, situados en países afectados por la escalada militar.

De acuerdo con la información facilitada por la RFEF y reportada por medios oficiales, la federación activó un canal de comunicación específico —internacional@rfef.es— para recibir consultas y solicitudes de asistencia de los profesionales que desempeñan su labor en la región. El organismo explicó que el gabinete de crisis comenzó a funcionar tras una convocatoria realizada el sábado por la tarde por el presidente de la entidad, Rafael Louzán, contando con representantes de áreas clave que mantienen vínculos con los trabajadores desplazados a zonas en conflicto.

El medio detalló que la RFEF contactó a las embajadas de España en los países involucrados para respaldar a cualquier profesional del fútbol que se acerque a estas instituciones solicitando ayuda o información. Además, mantiene abierta una coordinación permanente con las federaciones de fútbol de los Estados presentes en el área afectada. Este despliegue de acciones responde tanto a la preocupación por la seguridad de los afectados como a la intención de asegurar que aquellos que trabajan fuera de España se encuentren informados y respaldados ante la incertidumbre generada por el conflicto.

El comunicado de la RFEF subrayó que se encuentran multiplicando los esfuerzos para entrar en contacto directo o indirecto con los profesionales españoles y recopilar datos acerca de sus condiciones actuales. La federación aclaró que el objetivo es conocer de manera precisa las situaciones particulares para establecer las ayudas y respuestas concretas que cada caso requiera. Esta iniciativa busca también resolver necesidades logísticas, de traslado o comunicación que puedan presentarse debido al deterioro de la situación en Oriente Medio.

La RFEF destacó la cantidad de entrenadores, jugadores y técnicos de nacionalidad española que desarrollan su actividad en Irán y en los países de la península Arábiga, subrayando la importancia de su protección y el apoyo institucional. Entre las funciones del comité de crisis se encuentra la evaluación continua de la evolución de los acontecimientos y la adaptación de las acciones de asistencia tras cada actualización de la situación en la región.

Los responsables federativos permanecen atentos a las posibles solicitudes que pudieran llegar tanto a través del canal electrónico abierto como por medio de las embajadas o de las federaciones locales asociadas. Según reportó la RFEF, el compromiso institucional es garantizar la atención, la acogida y la asesoría para todos los que forman parte del entorno del fútbol español en el exterior y que podrían verse directamente afectados por el desarrollo del conflicto armado.

El organismo concluyó que todos los actores involucrados cuentan con el respaldo de la estructura federativa y reiteró la importancia de mantener abiertos los canales de asistencia y comunicación para responder ante las posibles demandas que surjan a raíz de esta crisis en Oriente Medio, según consignó la RFEF en su actualización oficial.