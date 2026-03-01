Jedet tras ganar la demanda por agresión sexual: "Me ha traumatizado"

Durante las declaraciones realizadas en la alfombra roja de los Premios Goya, Jedet relató que tras conocer la sentencia judicial, atravesó un periodo marcado por problemas para dormir y altos niveles de ansiedad. La actriz y cantante explicó que, tras la resolución del caso por agresión sexual durante los Premios Feroz 2023, sintió que vivía “con una baldosa en el pecho” durante unos tres años. Según consignó el medio, Jedet destacó cómo el episodio supuso un impacto duradero en su vida cotidiana, identificando que todavía experimenta las secuelas emocionales del proceso y señalando que tales reacciones son una respuesta habitual después de experiencias traumáticas de este tipo.

Tal como publicó el medio, en enero pasado Jedet comunicó en sus redes sociales el fallo a su favor en el proceso judicial que entabló contra el productor Javier Pérez Santana por agresión sexual. Durante el evento, la intérprete trasladó a los medios el alcance de sus sensaciones posteriores al juicio. “No me he metido mucho ahí, en lo que siento, porque es algo que me sigue generando mucha ansiedad”, afirmó. La artista detalló que las consecuencias psicológicas del episodio han persistido más allá de la sentencia, manifestándose en alteraciones del sueño y una actitud de constante “defensiva”.

De acuerdo con la publicación, Jedet manifestó que a pesar del sufrimiento durante el proceso judicial, considera importante que las víctimas se animen a denunciar. La actriz subrayó que el procedimiento legal puede resultar extremadamente complicado y doloroso para quienes lo atraviesan, pero animó a quienes hayan sufrido hechos similares a presentar las denuncias pertinentes.

El medio recogió también la postura de Jedet sobre el caso de una segunda víctima, aparentemente también actriz y reconocida públicamente, que recientemente ha presentado una denuncia por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón. Jedet declaró que comprende que la víctima haya optado por proteger su identidad como parte de su derecho a la privacidad, enfatizando que enfrentarse a este tipo de procedimientos resulta “tan horrible” que nadie desea pasar por ello. “Yo lo he pasado y lo entiendo”, puntualizó la intérprete, según reportó la fuente.

Durante la conversación con los medios presente en el evento, Jedet abordó las dificultades personales implicadas en todo el proceso previo y posterior a la denuncia, ejemplificando el impacto a largo plazo sobre el bienestar emocional. Detalló que la vivencia se extendió a lo largo de varios años, explicando que la presencia de una sensación opresiva y el estado de alerta son reacciones frecuentes en quienes han transitado experiencias similares.

Por su parte, la publicación recogió las recomendaciones de la actriz dirigidas a quienes puedan enfrentar contextos similares, insistiendo en la importancia de que las víctimas denuncien, aun reconociendo que el camino judicial resulta arduo y puede ejercer un coste psicológico considerable. Jedet reiteró la necesidad de preservar los derechos de quienes eligen mantener en privado su identidad como denunciantes y marcó la relevancia de sostener espacios de apoyo y comprensión para las personas involucradas en estos procesos.

De acuerdo con los hechos descritos y con las declaraciones completas recogidas por el medio, el desarrollo y la visibilidad mediática de estos casos continúan abriendo nuevos debates sobre la protección y el acompañamiento a víctimas en el entorno judicial y en el espacio público, así como sobre la adaptación de los sistemas institucionales para atender de forma efectiva las necesidades emocionales, legales y personales de quienes denuncian agresiones sexuales.