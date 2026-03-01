Israel anuncia su primera ola de bombardeos "contra el corazón de Teherán"

Las autoridades militares israelíes destacaron que esta ofensiva representa el desenlace momentáneo de una serie de bombardeos que se extendieron durante el día anterior, cuyo propósito principal consistió en alcanzar la supremacía en el espacio aéreo de la región y facilitar la llegada de sus fuerzas a la capital iraní. Bajo la directriz de los cuerpos de inteligencia, las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron públicamente que lanzaron ataques dirigidos específicamente contra posiciones estratégicas en Teherán, un hecho que marca un precedente desde el inicio, el pasado sábado, de la operación conjunta junto a fuerzas estadounidenses. Según informó el medio, el comunicado oficial fue divulgado a través de las plataformas de comunicación de los militares israelíes.

De acuerdo con los anuncios recogidos por el medio, Israel calificó la acción como la primera intervención de este tipo orientada explícitamente hacia la capital de Irán durante el actual contexto de hostilidades. En los mensajes difundidos por los canales oficiales, las Fuerzas Armadas israelíes señalaron la participación activa de la Dirección de Inteligencia en la identificación y ejecución de los objetivos dentro de Teherán. Según consignó el propio Ejército israelí, la operación busca alterar el equilibrio estratégico de la región mediante un golpe selectivo dirigido al núcleo de poder iraní.

Tal como publicó el medio, la serie de ataques que concluyeron con la ofensiva sobre Teherán había comenzado el sábado, momento en que se llevaron a cabo bombardeos en distintos puntos para consolidar el control aéreo. Estos primeros ataques formaron parte de una estrategia más amplia, orientada a eliminar obstáculos en el espacio aéreo iraní y garantizar el avance seguro de posteriores incursiones. Los militares israelíes subrayaron que obtener la llamada superioridad aérea resultaba una condición indispensable para alcanzar objetivos más profundos durante la operación.

El medio relató que la coordinación con fuerzas estadounidenses formó parte integral del diseño de la ofensiva, aunque las comunicaciones oficiales centraron la atención sobre la actuación de Israel en la capital iraní. Según detalló el Ejército israelí en sus publicaciones, estos recientes ataques constituyen un paso clave en una agenda que, según la interpretación de las propias Fuerzas Armadas, podría conferir una ventaja operativa de considerable despliegue estratégico en la región.

En el mensaje emitido a través de redes sociales, portavoces castrenses israelíes reiteraron la naturaleza inédita de estos bombardeos sobre Teherán, enfatizando que el operativo contó con la supervisión de los servicios de inteligencia. El medio indicó además que, en la percepción de los círculos militares israelíes, la ejecución de este tipo de ataque podría tener repercusiones directas no solo sobre la respuesta del régimen iraní, sino también sobre el conjunto de equilibrios militares y políticos en Oriente Medio.

Según reportó el medio, los mandos israelíes han presentado la operación como una acción destinada a obstaculizar las capacidades del gobierno iraní para coordinar acciones militares o impulsar desarrollos tecnológicos en materia de defensa. Los analistas contactados por el medio coincidieron en que la ofensiva podría generar nuevos escenarios diplomáticos y militares de tensión, considerando el alcance de los objetivos elegidos y la visibilidad pública otorgada a la operación.

Teniendo en cuenta toda la información provista, el medio concluyó que la serie de bombardeos realizada por las Fuerzas Armadas de Israel, en coordinación con fuerzas estadounidenses y bajo dirección de inteligencia, constituye un nuevo punto de inflexión en el desarrollo del conflicto regional, por tratarse de los primeros ataques reconocidos oficialmente en la capital iraní dentro de la actual escalada militar.