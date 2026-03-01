Agencias

Israel anuncia su primera ola de bombardeos "contra el corazón de Teherán"

Por primera vez desde la ofensiva iniciada junto a Estados Unidos, las Fuerzas Armadas israelíes informan sobre ataques dirigidos contra la capital iraní, calificando la acción como un paso clave para obtener ventaja estratégica en la región

Guardar

Las autoridades militares israelíes destacaron que esta ofensiva representa el desenlace momentáneo de una serie de bombardeos que se extendieron durante el día anterior, cuyo propósito principal consistió en alcanzar la supremacía en el espacio aéreo de la región y facilitar la llegada de sus fuerzas a la capital iraní. Bajo la directriz de los cuerpos de inteligencia, las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron públicamente que lanzaron ataques dirigidos específicamente contra posiciones estratégicas en Teherán, un hecho que marca un precedente desde el inicio, el pasado sábado, de la operación conjunta junto a fuerzas estadounidenses. Según informó el medio, el comunicado oficial fue divulgado a través de las plataformas de comunicación de los militares israelíes.

De acuerdo con los anuncios recogidos por el medio, Israel calificó la acción como la primera intervención de este tipo orientada explícitamente hacia la capital de Irán durante el actual contexto de hostilidades. En los mensajes difundidos por los canales oficiales, las Fuerzas Armadas israelíes señalaron la participación activa de la Dirección de Inteligencia en la identificación y ejecución de los objetivos dentro de Teherán. Según consignó el propio Ejército israelí, la operación busca alterar el equilibrio estratégico de la región mediante un golpe selectivo dirigido al núcleo de poder iraní.

Tal como publicó el medio, la serie de ataques que concluyeron con la ofensiva sobre Teherán había comenzado el sábado, momento en que se llevaron a cabo bombardeos en distintos puntos para consolidar el control aéreo. Estos primeros ataques formaron parte de una estrategia más amplia, orientada a eliminar obstáculos en el espacio aéreo iraní y garantizar el avance seguro de posteriores incursiones. Los militares israelíes subrayaron que obtener la llamada superioridad aérea resultaba una condición indispensable para alcanzar objetivos más profundos durante la operación.

El medio relató que la coordinación con fuerzas estadounidenses formó parte integral del diseño de la ofensiva, aunque las comunicaciones oficiales centraron la atención sobre la actuación de Israel en la capital iraní. Según detalló el Ejército israelí en sus publicaciones, estos recientes ataques constituyen un paso clave en una agenda que, según la interpretación de las propias Fuerzas Armadas, podría conferir una ventaja operativa de considerable despliegue estratégico en la región.

En el mensaje emitido a través de redes sociales, portavoces castrenses israelíes reiteraron la naturaleza inédita de estos bombardeos sobre Teherán, enfatizando que el operativo contó con la supervisión de los servicios de inteligencia. El medio indicó además que, en la percepción de los círculos militares israelíes, la ejecución de este tipo de ataque podría tener repercusiones directas no solo sobre la respuesta del régimen iraní, sino también sobre el conjunto de equilibrios militares y políticos en Oriente Medio.

Según reportó el medio, los mandos israelíes han presentado la operación como una acción destinada a obstaculizar las capacidades del gobierno iraní para coordinar acciones militares o impulsar desarrollos tecnológicos en materia de defensa. Los analistas contactados por el medio coincidieron en que la ofensiva podría generar nuevos escenarios diplomáticos y militares de tensión, considerando el alcance de los objetivos elegidos y la visibilidad pública otorgada a la operación.

Teniendo en cuenta toda la información provista, el medio concluyó que la serie de bombardeos realizada por las Fuerzas Armadas de Israel, en coordinación con fuerzas estadounidenses y bajo dirección de inteligencia, constituye un nuevo punto de inflexión en el desarrollo del conflicto regional, por tratarse de los primeros ataques reconocidos oficialmente en la capital iraní dentro de la actual escalada militar.

Temas Relacionados

IsraelTeheránIránEjército de IsraelEstados UnidosMedio OrienteBombardeosDirección de InteligenciaCapitalesOperación militarEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Oriol Cardona, campeón olímpico en Milán-Cortina 2026: "Espero que mucha gente pruebe este deporte nuevo"

Tras brillar en el debut del esquí de montaña en los Juegos de invierno de Italia, el deportista catalán destaca el potencial de su disciplina y subraya la importancia de acercarla al público general para impulsar su desarrollo

Oriol Cardona, campeón olímpico en

Al menos seis muertos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) por la muerte de Jamenei

Fuentes de seguridad informan que disturbios cerca de una sede diplomática en la ciudad portuaria han dejado varias víctimas mortales tras la intervención policial ante manifestantes que protestaban por el fallecimiento de una figura religiosa tras ataques militares recientes

Al menos seis muertos en

Ana Alonso: "Espero que mi accidente sea solo una anécdota y pueda seguir muchos más años consiguiendo éxitos"

Superando una grave lesión sufrida mientras entrenaba, la esquiadora andaluza reconoce que el esfuerzo físico y mental tras el accidente la ha impulsado a conquistar dos medallas en Milán-Cortina y sueña con inspirar a las nuevas generaciones

Ana Alonso: "Espero que mi

Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EEUU en el golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí

La fuerza aérea iraní declaró haber lanzado bombardeos sobre instalaciones estadounidenses en varias fases, mientras Israel activa la alerta tras identificar misiles provenientes de Irán, reportándose daños en Dubái y ataques con drones en Omán

Irán anuncia nuevos ataques contra

Al menos cinco heridos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) tras la muerte de Jamenei

La tensión se desató frente a la sede diplomática estadounidense en la mayor ciudad de Pakistán, donde grupos enfurecidos intentaron forzar la entrada, resultando varios lesionados según autoridades locales tras la confirmación oficial del deceso de Alí Jamenei

Al menos cinco heridos en