Irán confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei

El gobierno iraní ha decretado un periodo de 40 días de luto nacional tras el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país, hecho que ocurrió durante una ofensiva militar conjunta protagonizada por Estados Unidos e Israel. Según informaron agencias oficiales de Irán, la noticia sacudió a la nación y motivó la instauración inmediata de este duelo, medida que marca un momento crítico en la política y sociedad iraní.

De acuerdo con las agencias oficiales iraníes, la muerte de Jamenei se confirmó en el contexto del ataque coordinado que ambos países occidentales lanzaron el sábado. El fallecimiento del líder religioso ha generado múltiples reacciones y produjo una rápida respuesta en la administración de Teherán. El medio destacó que la decisión sobre los 40 días de luto se tomó de forma unánime, reflejando la relevancia que Alí Jamenei poseía en la estructura política y religiosa de la República Islámica.

Tal como publicó la fuente oficial, antes del comunicado iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó públicamente la noticia del deceso. Trump calificó en un mensaje oficial al ayatolá Jamenei como “una de las personas más malvadas de la historia”, afirmación que generó nuevas tensiones en la ya compleja relación entre Washington y Teherán. El líder estadounidense emitió estas declaraciones en medio del despliegue militar y mientras se propagaban los reportes sobre el desenlace de la operación aliada.

Según consignó el medio iraní, el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel se produjo como parte de las recientes escaladas en la zona, lo que derivó no solamente en víctimas materiales y humanas, sino también en una intensificación del clima de inseguridad regional. Fuentes oficiales iraníes informaron que tras la muerte de Jamenei, se convocó a las autoridades religiosas y políticas del país para coordinar los siguientes pasos tanto en el plano institucional como en el manejo social de la noticia.

Reportó la prensa local que el anuncio del duelo de 40 días abarca no solo actividades gubernamentales, sino que implica la suspensión de celebraciones, la reducción de actividades públicas y la adopción de un tono solemne en medios de comunicación estatales y en la vida cotidiana del país. La figura de Jamenei, máximo dirigente desde la muerte de Ruhollah Jomeini en 1989, representaba el eje de la autoridad política y religiosa, y su ausencia implica una reorganización profunda en los equilibrios internos de la república islámica.

Según informaron las agencias iraníes, la reacción social incluyó concentraciones espontáneas de simpatizantes en torno a edificios de gobierno y sedes de instituciones religiosas, así como manifestaciones de duelo en ciudades principales. Al mismo tiempo, los organismos de seguridad elevaron el nivel de alerta ante posibles disturbios o actos de violencia reactiva que pudieran producirse tras el ataque y la muerte del líder supremo.

Publicó además la prensa oficial que, en paralelo al conflicto, representantes diplomáticos iraníes iniciaron conversaciones de emergencia con aliados en la región y con la Organización de Cooperación Islámica, con la finalidad de articular respuestas multilaterales frente al nuevo escenario político. Las agencias destacaron que los 40 días de luto buscan dotar de estabilidad al proceso de transición, en tanto se define el futuro liderazgo y se evalúa el impacto de la ofensiva militar sobre la capacidad de gobierno.

Reportó el medio local que otras figuras destacadas del clero chiita y de las fuerzas armadas expresaron su pesar por la pérdida, emitiendo mensajes orientados a mantener la unidad nacional y a evitar episodios de fragmentación política. Las autoridades subrayaron que el periodo de luto tendrá efectos sobre el calendario de actividades estatales y sobre decisiones políticas urgentes relativas a la seguridad interna y la política exterior.

De acuerdo con la cobertura de las agencias oficiales, la noticia del fallecimiento de Jamenei se propagó rápidamente tanto en el país como en medios internacionales, generando reacciones mixtas, tanto en países aliados como entre los gobiernos que han mantenido relaciones tensas con Irán. El contexto de la ofensiva militar y el perfil del ayatolá como símbolo del poder iraní colocan este acontecimiento en el centro de las dinámicas geopolíticas de Medio Oriente, según recogieron las citadas fuentes.