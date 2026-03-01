Irán asegura que "no" ve "con esperanza" poder participar en el Mundial

El fallecimiento del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante los recientes ataques, ha desencadenado un periodo de luto nacional de 40 días en Irán que impactará directamente en las actividades deportivas del país, incluyendo la liga nacional y la preparación de su selección de fútbol para la próxima Copa del Mundo. Según informó el medio Varzesh3, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, advirtió que las circunstancias generadas por la ofensiva de Estados Unidos e Israel dificultan la participación de Irán en el torneo, que este verano tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Tal como publicó Varzesh3, Mehdi Taj declaró que “tras este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza. El régimen estadounidense ha atacado nuestra patria, y este es un incidente que no quedará sin respuesta”. La selección iraní se encuentra asignada al Grupo G, junto con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, y tiene previsto disputar los tres encuentros de la fase de grupos en territorio estadounidense. Esta situación plantea incertidumbres logísticas, deportivas y diplomáticas para el equipo asiático.

De acuerdo con información de Varzesh3, la FIFA se ha pronunciado sobre el contexto en torno a la selección iraní, señalando que está observando cuidadosamente la evolución de los acontecimientos. Por otro lado, Andrew Giuliani, responsable del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, evitó anticipar la postura oficial de Estados Unidos respecto a la participación de Irán, comentando el sábado: “Mañana nos ocuparemos de los partidos de fútbol; esta noche celebramos su oportunidad de libertad”.

El conflicto militar ha afectado otros eventos deportivos en la región. Según detalló Varzesh3, la compañía Pirelli canceló las pruebas de neumáticos de Fórmula 1 que estaban programadas en Baréin para el fin de semana posterior a los ataques. Pirelli reportó que la cancelación obedeció a motivos de seguridad, aunque aseguró que su personal permanecía sin incidentes en Manama y que se encontraba organizando su regreso a Gran Bretaña e Italia. El inicio de la temporada de Fórmula 1 está previsto en Australia el próximo domingo, con carreras en Baréin y Arabia Saudí los días 12 y 19 de abril, respectivamente.

Las tensiones derivadas de los ataques también ponen en duda el desarrollo de la serie ecuestre Global Champions Tour, que debe iniciar próximamente en Catar. Según reportó Varzesh3, estos efectos colaterales muestran la amplitud del impacto que la escalada militar ha tenido sobre distintos ámbitos deportivos y sociales.

En respuesta al ataque, Irán lanzó misiles y drones contra Israel, así como contra naciones del golfo pérsico que albergan bases militares estadounidenses, como Baréin y Catar. La cobertura de Varzesh3 indica que estas acciones han incrementado la tensión en la región y generado alertas de seguridad que alcanzan a los organismos deportivos internacionales.

La política migratoria de Estados Unidos añade otro elemento de complejidad. Irán figura entre los países cuyos ciudadanos enfrentan restricciones para ingresar al territorio estadounidense. No obstante, el presidente Donald Trump anunció, según consignó Varzesh3, que se permitirán excepciones para deportistas, oficiales y familiares involucrados en la Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

La duración del luto nacional en Irán suspenderá partidos de la liga local y alterará los preparativos habituales del combinado nacional. Esta medida condiciona el rendimiento y la logística del equipo antes de la gran cita mundialista.

Diversas fuentes del sector deportivo y diplomático destacan que la combinación de los factores políticos, la incertidumbre sobre la seguridad y el duelo nacional impone desafíos sin precedentes para la selección iraní. También permanece latente la posibilidad de que la respuesta de Irán a los ataques conduzca a nuevas medidas por parte de la comunidad internacional y de los organizadores del Mundial.

El medio Varzesh3 detalló que la situación de Irán en el Grupo G, junto al hecho de que todos los partidos de la primera fase están agendados en Estados Unidos, aumenta las dificultades que enfrenta el equipo, tanto por motivos logísticos como políticos. Estos condicionantes podrían definir la presencia o ausencia final de Irán en el torneo, a la espera de las próximas decisiones de la FIFA y de las autoridades de Estados Unidos.

Mientras tanto, la organización global del fútbol sigue evaluando los riesgos, en un escenario donde la política internacional y el deporte quedan profundamente entrelazados debido a las últimas hostilidades.