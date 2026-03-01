El PP propone en el Congreso una estrategia para atraer turistas interesados en aprender español

La colaboración con universidades públicas y privadas, junto con centros acreditados de enseñanza de español para extranjeros, forma parte central de la iniciativa legislativa presentada por el Partido Popular en el Congreso. Según consignó Europa Press, este proyecto busca reforzar la calidad académica y ampliar la oferta formativa relacionada con el aprendizaje de la lengua española. A través de propuestas de cooperación entre instituciones culturales y educativas, la estrategia pretende aumentar el impacto internacional del español como motor de atracción turística, con especial atención a la integración de programas que combinen el estudio del idioma con conocimiento sobre la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural de España.

La proposición no de ley, registrada por el Partido Popular y a la cual accedió Europa Press, se presentó para su consideración en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso. El documento plantea aprovechar el potencial del turismo idiomático como herramienta para impulsar el desarrollo económico, cultural y educativo, destacando que esta modalidad turística permite diversificar destinos y reducir la estacionalidad en la llegada de visitantes, una cuestión relevante tanto para ciudades con baja afluencia como para áreas rurales.

El partido presidido por Alberto Núñez Feijóo solicita en su iniciativa la configuración de una estrategia nacional que promueva España como destino preferente para quienes desean aprender la lengua española. Esta estrategia, según detalla Europa Press, está pensada para coordinarse con comunidades autónomas, administraciones locales y el conjunto de las entidades públicas implicadas, con el apoyo de una dotación estatal específica que asegure su implantación y sostenibilidad.

Dentro del paquete de medidas sugeridas, el PP propone la promoción activa del turismo idiomático en espacios menos saturados, fomentando así el desarrollo económico local y el intercambio cultural. Europa Press informa que estos programas estarían dirigidos de forma especial a estudiantes internacionales, organizarían experiencias de inmersión lingüística y promoverían acuerdos de cooperación entre instituciones culturales, a fin de ofrecer una formación que vaya más allá del aprendizaje del idioma e incorpore componentes de historia, patrimonio y tradiciones españolas.

Otro de los ejes de la proposición radica en potenciar la promoción internacional del turismo idiomático, incentivando la presencia de España en mercados exteriores como un destino especializado en esta oferta. Europa Press señala que el objetivo es consolidar el posicionamiento internacional del país, capitalizando el hecho de que el español figura entre los idiomas más hablados a nivel global.

El texto de la iniciativa diferencia entre la colaboración con universidades y la cooperación con entidades culturales, remitiendo esta segunda al diseño de programas donde el conocimiento de la lengua y de la cultura española resulten inseparables. El impulso de propuestas sostenidas por recursos estatales y concertadas entre diferentes niveles institucionales busca asegurar que el crecimiento del turismo idiomático genere efectos multiplicadores en regiones menos beneficiadas por los circuitos turísticos tradicionales.

Según subraya el informe recogido por Europa Press, la propuesta contempla el fortalecimiento de la oferta de inmersión lingüística y cultural, con especial hincapié en la atracción de alumnado extranjero y la diversificación de destinos turísticos, especialmente en localidades pequeñas y en el ámbito rural, promoviendo así un acceso más equitativo a las oportunidades económicas que genera el turismo lingüístico.