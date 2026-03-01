El italiano Flavio Cobolli alza el trofeo de Acapulco

En el desarrollo del segundo set, Flavio Cobolli consiguió tomar la delantera 4-2. Cuando Frances Tiafoe logró recuperar la rotura, el tenista italiano respondió inmediatamente con un contrabreak, cerrando el partido en dos horas y nueve minutos de intensa competencia. Según detalló la agencia de noticias sobre la final del torneo ATP 500 de Acapulco, Cobolli no solo aseguró el título sino que también confirmó su avance en el ranking mundial, situándose entre los quince mejores jugadores del circuito.

El medio consignó que Cobolli, originario de Italia y con tan solo 23 años, venció al estadounidense Tiafoe, quien ostenta la posición 28 en el ranking ATP, con parciales de 7-6(4) y 6-4 en la final disputada sobre la pista dura mexicana. Esta victoria marca su primer título en superficie rápida, sumándose a los dos logros anteriores en el circuito profesional logrados el año pasado, ambos sobre arcilla, en Hamburgo (Alemania) y Bucarest (Rumanía). Con este triunfo, Cobolli se convierte en el jugador de menor edad en alzarse con el trofeo en Acapulco desde que el austriaco Dominic Thiem lo consiguiera en 2016, de acuerdo con la información difundida en la cobertura del certamen internacional.

De acuerdo con lo publicado por medios deportivos, la actuación del italiano durante el encuentro reflejó determinación tanto en los momentos de presión como durante el tie-break del primer set, instancia a la que se llegó luego de que desaprovechara dos oportunidades de rotura ante el saque de Tiafoe. A pesar de no concretar esas posibilidades, su rendimiento en la muerte súbita resultó decisivo, mostrando superioridad y asegurando el primer parcial.

El avance en el ranking ATP implica que Cobolli accederá a la posición número 15, su mejor clasificación histórica, sumándose así al selecto grupo de tenistas de su país que figuran en el Top 15 mundial, junto a Jannik Sinner, actual número 2, y Lorenzo Musetti, clasificado en el puesto 5. Esta situación destaca la presencia e impacto del tenis italiano en el circuito profesional, según informó la prensa internacional.

La victoria de Cobolli en Acapulco pone en evidencia su progreso en canchas rápidas y amplía su palmarés personal, hasta ahora limitado a superficies lentas. Este nuevo título incrementa las expectativas respecto a su desempeño en los próximos torneos y a su consolidación entre los principales exponentes del tenis mundial. El certamen, caracterizado por la participación de figuras reconocidas del circuito, representa además un punto de referencia en la gira latinoamericana de la ATP, un contexto donde el nuevo campeón ha sabido distinguirse a lo largo de la temporada.

Frances Tiafoe, el rival en la final, mantuvo una línea de juego combativa, sobre todo en el segundo set. Cuando recuperó el quiebre en ese tramo del partido pasó a presionar sobre el servicio del italiano, pero Cobolli respondió con solidez y recuperó la ventaja que le permitió definir el encuentro a su favor, según reseñas difundidas por medios especializados. La duración del partido, dos horas y nueve minutos, demuestra el nivel de paridad y el esfuerzo físico de ambos contrincantes en una final definida por episodios clave y ejecución bajo presión.

El torneo ATP 500 de Acapulco, reconocido por convocar a destacados tenistas internacionales sobre pista rápida, ha tenido entre sus campeones a figuras de considerable trayectoria. La aparición de Cobolli en este palmarés, lograda a los 23 años, subraya el crecimiento de una generación que busca instalarse firmemente en la élite tenística, tal como quedó reflejado en los reportes periodísticos sobre el desarrollo y desenlace de la final.

Este tercer título profesional se suma a los que el italiano conquistó la temporada pasada, consolidando una línea ascendente en su carrera. El éxito en México, destacan los informes, no solo le brinda puntos valiosos para el ranking ATP, sino que también refuerza su perfil como uno de los jugadores más prometedores de la actualidad. La prensa internacional ha puesto en relieve el modo en que la victoria sobre Tiafoe en Acapulco sirve como carta de presentación para su regreso a competencias sobre superficies rápidas y anticipa escenarios competitivos en las próximas citas del circuito global.