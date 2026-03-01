El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos y 40 heridos en el centro de Israel

Las labores de búsqueda y rescate en Beit Shemesh se intensificaron con la llegada de decenas de ambulancias y equipos de emergencia, quienes removieron escombros de edificios colapsados y asistieron a heridos luego del impacto de un proyectil de origen iraní. El incidente se registró poco antes de las 14:00 horas en una zona residencial ubicada en el centro de Israel y provocó la muerte de al menos nueve personas, mientras que otras 40 resultaron heridas, según informó El País.

La detonación destruyó por completo un edificio residencial y causó daños adicionales en una sinagoga, un refugio antiaéreo público y otras viviendas próximas, de acuerdo con lo publicado por medios israelíes y confirmado por el Magen David Adom, el servicio nacional de ambulancias. El medio El País señaló que entre los heridos, al menos dos permanecen en estado grave, según declaraciones del servicio de Emergencias israelí brindadas al Canal 12 de televisión local.

Los heridos fueron derivados a diferentes centros médicos, entre ellos el Hospital Shaare Zedek, el Hospital Terem y los hospitales universitarios Hadassá del Monte Scopus y de Ein Kerem, situados en las inmediaciones de Jerusalén. Las tareas de rescate incluyeron la búsqueda de personas bajo los escombros, con la prioridad puesta en las zonas que colapsaron tras la explosión.

El subcomisario de la Policía del distrito de Jerusalén, Abshalom Peled, indicó que, según su información, la mayor parte de las víctimas mortales se encontraban dentro del refugio antiaéreo en el momento del ataque, una estructura destinada a proporcionar resguardo en situaciones de emergencia. El País detalló que esta afirmación fue realizada mientras seguían las operaciones de socorro en el sitio del siniestro.

El Mando del Frente Interior inició una investigación para esclarecer las circunstancias que condujeron al fracaso en la interceptación del misil, que portaba una cabeza explosiva de aproximadamente 500 kilogramos. Según consignó El País, expertos de las Fuerzas de Defensa de Israel examinan los motivos por los cuales el sistema de defensa antimisiles no logró neutralizar el proyectil antes del impacto.

El ataque ocurrió en un contexto de escalada de violencia entre Irán e Israel, tras bombardeos previos de fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní. El medio El País reportó que, en las 36 horas posteriores al inicio de estos bombardeos, Irán habría lanzado cerca de 2.500 misiles hacia el territorio israelí.

Testigos y residentes de Beit Shemesh relataron a medios locales escenas de pánico y destrucción tras la explosión, destacando la rapidez con la que los servicios de emergencia acudieron a la zona pese a la magnitud de los daños. El País reflejó que diversas autoridades continúan analizando el ataque y su repercusión en la seguridad de instalaciones residenciales y públicas, en especial los refugios destinados a proteger a la población civil ante ataques de este tipo.

Mientras prosiguen los trabajos de búsqueda y el traslado de heridos, las autoridades israelíes han intensificado las medidas de seguridad y han reforzado la presencia de fuerzas de rescate en zonas consideradas de alto riesgo. El País detalló también que la investigación sobre las razones técnicas o humanas detrás de la falla del sistema de defensa continúa, buscando evitar situaciones similares en el futuro.

La jornada en Beit Shemesh mantiene a la comunidad bajo alarma, mientras equipos médicos y de rescate continúan atendiendo a los afectados y autoridades militares y civiles trabajan para restablecer la normalidad y analizar los efectos inmediatos y de largo plazo de este ataque sobre la seguridad de la región.