El Hilali denuncia un insulto racista de Rafa Mir: "Viniste en patera"

El acta arbitral del partido entre Espanyol y Elche, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, consignó que Omar El Hilali informó al árbitro sobre un comentario discriminatorio por parte de Rafa Mir. Según el documento redactado por Iosu Galech Apezteguía, durante el minuto 78 del encuentro disputado en el estadio Martínez Valero, el jugador del Espanyol señaló que el delantero del Elche le dirigió la expresión: "Viniste en patera". El árbitro incluyó en el acta que ninguno de los integrantes del cuerpo arbitral había escuchado la frase directamente, pero sí dejó constancia de la denuncia que generó la activación inmediata del protocolo antirracista y una interrupción temporal.

De acuerdo con la información de la agencia EFE, el incidente se produjo poco después del minuto 78, cuando El Hilali se acercó al árbitro principal para comunicarle lo sucedido. El medio explicó que, tras el aviso del jugador del Espanyol, los responsables del partido detuvieron el juego durante tres minutos para aplicar el protocolo específico de LaLiga que rige en este tipo de situaciones. Este procedimiento tiene como objetivo principal enviar un mensaje claro de rechazo a cualquier manifestación racista dentro del fútbol profesional español.

El protocolo antirracista adoptado durante la temporada implica la paralización temporal del encuentro mientras el público es informado de lo ocurrido por la megafonía del estadio y los jugadores pueden intercambiar impresiones con el equipo arbitral. Según lo detallado en el acta, tras cumplirse este proceso y sin que se registraran incidentes adicionales, el partido reanudó con normalidad.

EFE informó que la frase atribuida a Rafa Mir —“viniste en patera”— está vinculada a la inmigración irregular y suele emplearse de forma peyorativa y xenófoba, por lo que la denuncia formulada por El Hilali adquirió relevancia tanto en el contexto deportivo como en el social. Los actos discriminatorios de este tipo encuentran una respuesta protocolaria a través de la intervención inmediata de los árbitros, así como la posterior apertura de expedientes administrativos o deportivos cuando resultan pertinentes.

El medio resaltó que tras lo sucedido, el árbitro Galech Apezteguía dejó registrado en el acta la intervención de El Hilali: “En el minuto 78 el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: ‘viniste en patera’, no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral”, figura textualmente en la documentación oficial del partido.

La denuncia de El Hilali se convirtió en el eje de la intervención arbitral y de la aplicación del protocolo antirracista durante el desarrollo del encuentro. Según publicó EFE, la situación mantuvo detenido el juego durante tres minutos, periodo en el que se procedió de acuerdo con la normativa. Asimismo, el episodio generó una amplia repercusión mediática y abrió el debate respecto al racismo en el fútbol español y la eficacia de las medidas puestas en marcha por las autoridades deportivas.

EFE detalló que el incidente se produjo en un momento clave del partido, en el que ambos equipos buscaban ventajas competitivas en la clasificación. La intervención arbitral y la activación del protocolo establecieron un precedente en la temporada actual de LaLiga EA Sports con relación al abordaje institucional ante denuncias por manifestaciones racistas o discriminatorias en el terreno de juego.

Las repercusiones de las denuncias de racismo en el fútbol español suelen trasladarse fuera del ámbito deportivo, siendo analizadas en distintos foros y entidades responsables de promover la convivencia y el respeto en el deporte profesional. El caso surgido en el Martínez Valero con la denuncia de El Hilali refuerza la exigencia de aplicar controles y sanciones con el fin de limitar la incidencia de conducta discriminatoria. Según informó EFE, los hechos se encuentran ahora documentados y sujetos a evaluación por parte de las instancias pertinentes de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.

La recogida formal de la denuncia de El Hilali en el acta arbitral representa un paso relevante en materia de procedimiento ante incidentes de racismo en el fútbol nacional. En declaraciones recogidas por EFE, el árbitro y sus asistentes confirmaron la activación del protocolo a partir de la consulta recibida dentro del campo, aunque no pudieron corroborar de manera directa el contenido del insulto por no haberlo escuchado en el momento.

La actuación desarrollada durante el Espanyol-Elche se suma a otras intervenciones similares desarrolladas en los últimos años bajo la misma normativa, cuyo propósito reside en garantizar un entorno deportivo seguro y exento de violencia verbal y manifestaciones discriminatorias. El comunicado oficial posterior al partido incluyó la transcripción de la frase denunciada y el proceso que se llevó a cabo para resolver el incidente.

La reunión entre los jugadores y el cuerpo arbitral durante la pausa decretada en el minuto 78 formó parte de los mecanismos previstos por LaLiga ante sucesos de esta naturaleza. EFE consignó que este tipo de procedimientos busca proteger a los jugadores y reforzar el compromiso institucional de erradicar cualquier comportamiento intolerante durante los espectáculos deportivos. Además, la presencia de público y la monitorización audiovisual de los partidos proporcionan un contexto adicional a la labor arbitral a la hora de establecer registros sobre lo sucedido durante el encuentro.

El episodio registrado en el estadio Martínez Valero de Elche volvió a encender el debate en los medios y en la opinión pública acerca de la persistencia de expresiones discriminatorias en el deporte, así como sobre la necesidad de efectuar actuaciones efectivas y coordinadas por parte de los órganos rectores de LaLiga y la federación correspondiente. La documentación obrante en el acta arbitral y la cobertura realizada por EFE constituyen la base para futuras evaluaciones de responsabilidad y la imposición de posibles medidas disciplinarias a los involucrados.