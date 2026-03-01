Cristina Herrero cierra su etapa al frente de la AIReF tras seis años de 'lucha' por su independencia y rigor

La posibilidad de que Ignacio Fernández-Huertas asuma formalmente la presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), tras ejercer como presidente interino, queda abierta mientras el proceso de designación sigue en manos del Ministerio de Hacienda. Este relevo se produce después de que Cristina Herrero haya concluido su mandato máximo de seis años al frente del organismo, periodo en el que defendió la objetividad, la independencia y el rigor técnico de la institución. Según publicó Europa Press, la transición se oficializa el próximo martes, 3 de marzo, fecha en la que Herrero se despide de la dirección tras una etapa caracterizada por desafíos legislativos y avances en la función evaluadora de la AIReF.

Tal como consignó Europa Press, a lo largo de su presidencia, Herrero lideró la realización de estudios de impacto en áreas fundamentales como las bajas laborales, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Estos trabajos han formado parte del esfuerzo de la AIReF por consolidarse como un ente capaz de emitir evaluaciones críticas sobre asuntos clave de las finanzas públicas. Herrero, en su última rueda de prensa, reconoció que su gestión estuvo marcada por “luces y sombras”, resaltando la consolidación interna de la institución y el prestigio de su equipo, al tiempo que reconoció la dificultad derivada de la escasa atención prestada a las recomendaciones de la AIReF y la naturaleza incómoda que puede tener un organismo fiscalizador e independiente.

De acuerdo con Europa Press, el proceso de sucesión en la presidencia de la AIReF incluye un procedimiento formal: la propuesta parte del Ministerio de Hacienda y el Congreso de los Diputados debe aprobar al candidato con mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda. De no alcanzarse esta mayoría, el Senado puede ratificar al aspirante con mayoría simple. Mientras se resuelve el nombramiento definitivo, Fernández-Huertas, actual director de Análisis Presupuestario del organismo, asume temporalmente la máxima responsabilidad.

Europa Press detalló que Cristina Herrero ingresó en el equipo directivo de la AIReF desde su fundación, en 2014, cuando José Luis Escrivá ejercía la primera presidencia. Herrero desempeñó el cargo de directora de la División de Análisis Presupuestario, una de las áreas fundamentales en la labor del organismo orientada a garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras el paso de Escrivá al Ministerio en el Gobierno de Pedro Sánchez, Herrero asumió la presidencia interina desde el 13 de enero de 2020 y fue ratificada por Real Decreto 439/2020, el 3 de marzo de ese mismo año.

Durante su balance, Herrero destacó como uno de los retos persistentes la redacción de la ley orgánica que regula la AIReF. Señaló, según reportó Europa Press, la complejidad que supone que todos los artículos de la ley sean orgánicos, excepto dos catalogados como ley ordinaria, lo que obliga a la AIReF a realizar obligatoriamente estudios solicitados por la Administración Central. En contraste, las administraciones territoriales, pese a financiar el organismo en condiciones equivalentes, no gozan de la misma prerrogativa en cuanto a encargos.

Herrero, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionaria en activo del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, y en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Este perfil, junto al conocimiento detallado de la operativa interna de la AIReF, explica su preferencia ante Europa Press porque la presidencia recaiga en alguien de “la casa”, capacitado para comprender tanto la misión técnica como el equilibrio institucional que requiere la entidad.

La presidenta saliente puso de manifiesto que, pese al papel consolidado de la AIReF como referente de independencia en la evaluación fiscal, la atención institucional y política a sus recomendaciones ha sido limitada. Considera que organismos de fiscalización ajenos a la estructura gubernamental suelen generar incomodidad, lo que dificulta la plena asunción de sus aportaciones y diagnósticos.

El futuro de la AIReF queda a la espera de la decisión que adopte el equipo de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, quien tendrá la responsabilidad de proponer un sucesor que, además de los requisitos de cualificación técnica, asuma el compromiso de mantener el rigor, la objetividad y el equilibrio institucional. La etapa que cierra Herrero deja al organismo ante la tarea de afrontar nuevos desafíos en un contexto legislativo y financiero exigente, donde la vigilancia sobre la estabilidad fiscal y la evaluación de las políticas públicas seguirá siendo central para su función y legitimidad.