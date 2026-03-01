Cristina Bucsa sorprende a Paolini y jugará la final en Mérida

La tenista española Cristina Bucsa sumó el tercer triunfo más significativo de su carrera al derrotar a Jasmine Paolini, número siete del mundo, en las semifinales del torneo de Mérida, según informó la prensa especializada. La victoria sobre la principal favorita del certamen mexicano, logrado por 7-5 y 6-4, le permitió alcanzar su primer triunfo ante una tenista ubicada en el 'Top 10' del ranking WTA, asegurar la clasificación a la final del torneo y firmar el mejor ranking de su vida profesional, cuyo lugar exacto quedará definido tras la última instancia ante la polaca Magdalena Frech.

El medio detalló que Bucsa se mantiene sin perder ningún set en el certamen de categoría WTA 500, que se desarrolla sobre pista dura en la ciudad mexicana, y que el acceso a la final representa el mayor resultado conseguido por la cántabra en este nivel del circuito. De acuerdo con lo publicado, no solo competirá por el título individual, sino que además formará parte de la final de dobles femenino, junto con la china Xinyu Jiang, para enfrentarse a la pareja conformada por Isabelle Haverlag, de Países Bajos, y la británica Maia Lumsden.

Durante el enfrentamiento ante Paolini, Bucsa se adelantó rápidamente en el set inaugural con ventaja de 5-2. La italiana igualó el marcador y llegó a sacar para tomar la delantera, pero una rotura del servicio permitió a la española hacerse con el primer set. El segundo parcial presentó un comienzo contundente para Bucsa, quien se colocó 4-0 arriba, acumulando seis juegos consecutivos y fortaleciendo su posición mental. Paolini consiguió quebrar el saque de su adversaria en el sexto juego; sin embargo, no logró evitar la derrota después de una hora y 33 minutos de partido.

El avance a la final supone la segunda presencia de Bucsa en una definición individual del circuito principal, después de haber disputado la final del torneo WTA 250 en Hong Kong el pasado octubre, donde perdió ante Victoria Mboko, de Canadá. Según consignó la cobertura especializada, la victoria frente a Paolini supera en relevancia deportiva su actuación previa y le abre la posibilidad de continuar creciendo en el ranking, dependiendo del desenlace ante Frech.

Magdalena Frech, número 57 del ranking WTA, obtuvo su lugar en la definición del torneo tras vencer a la china Shuai Zhang por 6-2, 6-7(6) y 6-3 en la segunda semifinal, reportó la fuente original. De acuerdo con los datos publicados, la final entre Bucsa y Frech decidirá no solo el título del torneo, sino también la evolución de ambas tenistas en la clasificación internacional.

En la rueda de prensa posterior, Bucsa manifestó su satisfacción por el rendimiento mostrado: “Estoy muy contenta con el partido de hoy, sobre todo con el juego que he hecho en los momentos difíciles que ha habido. Me siento bastante bien para los dos partidos de mañana. Tocará darlo todo”, recogió el medio. Tanto en la final individual como en la de dobles, la participación de la española también evidencia una jornada cargada de competencia y oportunidades para la jugadora.

Según publicó la prensa deportiva, la actuación de Bucsa en Mérida marca un avance significativo en su trayectoria profesional al conseguir superar una barrera en el circuito más competitivo del tenis femenino, sumando logros relevantes tanto en el plano individual como en el de dobles a nivel WTA 500.