Chiara Ferragni, fan de Aitana tras coincidir en la Semana de la Moda de Milán: "Es fantástica"

Durante la última edición de la Semana de la Moda de Milán, Chiara Ferragni coincidió con la cantante española Aitana en el desfile de Roberto Cavalli, experiencia que describió como especialmente gratificante, destacando su admiración hacia la artista. Según detalló el medio que dio cobertura al evento, la influencer italiana expresó su entusiasmo tras compartir ese momento: “Es fantástica, es preciosa y también desprende la mejor energía”. La interacción entre ambas figuras tuvo lugar en un contexto en el que Ferragni, reconocida creadora de contenido y empresaria digital, ha fortalecido su presencia en la industria internacional del entretenimiento.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la reconocida influencer asistió a la Gala de los Goya en Madrid, donde compartió su satisfacción por haber sido absuelta por la justicia italiana, lo que marcó un giro positivo en su etapa profesional y personal. En declaraciones recogidas durante la alfombra roja, Ferragni manifestó su entusiasmo por volver a participar en la principal celebración del cine español: “Estoy encantada de estar, la industria del cine es icónica y estoy muy feliz de poder estar aquí”. Su participación se produce en medio de una agenda completa de compromisos, que incluye presencia en eventos destacados y colaboraciones internacionales.

El medio indicó que, a pesar de su vínculo cercano con la industria audiovisual y su interés declarado por el cine español, Ferragni aclaró que no prevé incursionar en la actuación. En cambio, se mantiene vinculada al mundo del entretenimiento a través de diferentes espacios públicos, consolidándose como invitada frecuente en programas televisivos, ceremonias y pasarelas reconocidas a nivel internacional. Su protagonismo en estos ámbitos ha facilitado encuentros con artistas como Aitana, a quien no dudó en elogiar tras coincidir en la cita de Milán, consolidando así la buena sintonía entre ambas figuras.

Ferragni también manifestó ante los medios su preferencia por la película “Los domingos” dentro de las competidoras en los últimos premios Goya, una elección que coincidió con el triunfo de la misma durante la velada. En sus intervenciones públicas, la empresaria ha compartido estar atravesando una etapa personal renovada, describiéndose como “una nueva versión de mí misma” y asegurando que se siente “libre”, situación que atribuye a su reciente resolución judicial y al crecimiento de su carrera internacional.

El medio mencionó que, en este proceso de transformación, Ferragni experimenta una notoriedad que trasciende el mundo digital donde se originó su fama, participando activamente en alfombras rojas y en primeras filas de las principales semanas de la moda del mundo. Su agenda, según reveló, incluye la intención de acudir por primera vez a la Fashion Week de Madrid, evento que considera prioritario en los próximos meses. Además, anticipó su asistencia al concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny en la capital española, programado para junio, lo que refleja el alcance global de sus intereses y actividades.

La participación de Ferragni en eventos como el de la moda en Milán y la gala de los Goya, así como sus elogios hacia talentos como Aitana, marcan un nuevo capítulo en su carrera, caracterizado por una presencia más intensa en espacios culturales de relevancia y por una permanente adaptación a nuevos roles dentro de la industria del entretenimiento. Según lo consignado por el medio, su participación como creadora de tendencias y personalidad mediática se reafirma no solo con sus declaraciones sobre otras figuras públicas, sino con su papel activo en distintos circuitos artísticos y sociales tanto en Italia como en España.