Bombardeada la sede de la televisión pública iraní en Teherán

Imágenes difundidas por medios oficiales de Irán mostraron el traslado de incubadoras con recién nacidos desde el Hospital Gandhi de Teherán, después de que el centro médico resultó impactado durante operaciones militares en la capital iraní. La fachada del hospital presentó daños visibles y se observaron escombros en los alrededores tras el ataque, de acuerdo con la documentación publicada por medios estatales. Este hecho coincidió con el ataque contra la sede de la Radiotelevisión Pública de Irán (IRIB), según reportes del mismo organismo.

Según informó IRIB durante su programación, la sede principal de la corporación en Teherán fue objeto de un bombardeo atribuido a una ofensiva conjunta estadounidense e israelí dirigida contra distintas infraestructuras estratégicas iraníes. Una locutora de IRIB detalló durante una transmisión en directo: “Hace unos momentos parte de nuestra radiotelevisión ha sido atacada por el enemigo estadounidense y los sionistas”. La emisora también comunicó que, a pesar de la agresión, parte de la red continuaba transmitiendo con normalidad mientras equipos técnicos evaluaban las consecuencias físicas y operativas en las instalaciones.

Tal como publicó IRIB, hasta el momento no se dispone de información sobre posibles víctimas ni sobre la magnitud exacta de los daños materiales causados a la radiodifusora estatal. Ingenieros y personal especializado se encuentran verificando el alcance del impacto y las condiciones en las que puede reanudarse el funcionamiento pleno de la organización. IRIB recalcó que la infraestructura de radiotelevisión cuenta con distintas divisiones y protocolos de contingencia para responder ante emergencias de esta naturaleza.

En relación con el Hospital Gandhi, según consignó IRIB, los daños afectaron estructura y equipamiento sanitario. El medio detalló que tras el ataque, el personal hospitalario implementó medidas de emergencia con prioridad en la protección de los pacientes más vulnerables. Los medios estatales divulgaron registros audiovisuales donde se aprecia la movilización urgente de incubadoras y el traslado de bebés recién nacidos a zonas consideradas seguras dentro del centro. Hasta la publicación de estos reportes, no se ha comunicado el fallecimiento de pacientes o trabajadores de la salud.

El medio IRIB destacó que estos incidentes se produjeron en el contexto de una ofensiva militar coordinada desde el extranjero, dirigida a instalaciones de relevancia gubernamental y de servicios públicos en Teherán. Las acciones coincidieron con anuncios en medios iraníes sobre la activación de protocolos de defensa y la revisión de instalaciones vitales para el abastecimiento de información y atención médica de la capital. Los equipos técnicos asignados tanto a la radiodifusora como al centro hospitalario comenzaron labores de inspección y reparación de los daños estructurales, con la finalidad de asegurar la continuidad de los servicios esenciales y garantizar la seguridad tanto del personal como de la ciudadanía.

Hasta el momento, las autoridades iraníes y los responsables de IRIB instaron a la población a informarse a través de canales oficiales, mientras se desarrollan nuevas evaluaciones y se recopilan pruebas para documentar el ataque sobre ambas instalaciones. Según reportó IRIB, las investigaciones preliminares continúan, a la espera de informes técnicos y declaraciones de los funcionarios correspondientes sobre el impacto total de las operaciones militares registradas durante la jornada.