Álvaro Arbeloa: "Tenemos muy claro lo que le pasa a Mbappé"

En el reciente enfrentamiento ante el Benfica, la ausencia de Kylian Mbappé en el estadio Santiago Bernabéu generó una serie de especulaciones. Su entrenador lo había autorizado a no asistir, por lo que el delantero francés no estuvo presente durante el partido de vuelta. Este episodio se enmarca en el contexto actual de molestias físicas que afectan al atacante, cuya evolución y regreso a la competición se mantienen bajo estricta observación por parte del cuerpo técnico.

Según reportó el medio de comunicación que dio seguimiento a las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa manifestó en rueda de prensa que el club tiene plenamente identificado el alcance del problema físico que aqueja a Mbappé. El técnico enfatizó que la prioridad es lograr una recuperación total y no precipitar el regreso del jugador. “Queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias”, explicó Arbeloa según consignó la fuente. El entrenador evitó asignar plazos para la vuelta del atacante, insistiendo en que evaluarán su estado diariamente para tomar decisiones al respecto. La evolución del delantero se determinará en función de cómo se sienta cada día, y solo cuando esté en condiciones óptimas volverá a competir.

El propio Arbeloa mencionó que la gestión de la recuperación implica una supervisión continua y un análisis constante de las sensaciones del jugador. De acuerdo con lo publicado por el medio, el entrenador remarcó que la naturaleza de las molestias actuales aconseja un enfoque paciente y sin calendarios establecidos, lo que permitirá al francés reincorporarse solo cuando los síntomas hayan remitido por completo.

En relación al encuentro más próximo de LaLiga EA Sports, el entrenador del Real Madrid trasladó la atención al Getafe, equipo al que describió como un rival que plantea partidos competitivos y ajustados. “Como visitante es capaz de hacer partidos muy cerrados, los lleva casi siempre a su terreno. Sabemos la dificultad que vamos a tener mañana, estamos muy concentrados y con muchas ganas de jugar en casa, enfrente de nuestro público, y de sacar los tres puntos”, subrayó el técnico según la cobertura del citado medio. Arbeloa elogió el trabajo del entrenador rival, José Bordalás, destacando su capacidad para maximizar el rendimiento de sus equipos, independientemente de la plantilla disponible. Explicó que jugar contra conjuntos de Bordalás representa siempre un desafío táctico, caracterizado por una defensa sólida y la adopción flexible de estrategias defensivas, ya sea replegándose cerca del área o presionando en campo contrario.

El reporte del medio detalló que Arbeloa puntualizó que el Getafe exhibe uno de los registros defensivos más robustos a domicilio, recibiendo pocos disparos a puerta. “No voy a ser yo el que descubra a Bordalás y todo el trabajo que lleva haciendo muchos años”, expresó el entrenador madridista, subrayando la reconocida trayectoria de su colega.

Durante la rueda de prensa, el técnico merengue también abordó la eliminatoria europea ante el Manchester City. Arbeloa señaló que se trata de un enfrentamiento de alto nivel entre grandes clubes, una eliminatoria que despierta especial interés en la afición madridista por el prestigio del adversario. “Cuando llegue el momento, lo prepararemos al máximo, sabiendo la exigencia que va a suponer”, remarcó el entrenador, siguiendo la información publicada por el medio. Asimismo, relativizó el impacto de los horarios en el desarrollo de la competición, al considerar las necesidades logísticas que supone la participación simultánea de otros equipos españoles en la Champions League.

En cuanto a la situación de Vinícius Jr., el entrenador atribuyó el buen momento del futbolista principalmente a su propio desempeño. Arbeloa declaró, según reprodujo el medio, que su labor consiste en transmitir confianza, facilitar el juego colectivo para que el brasileño aproveche su capacidad de desborde y encare, y procurar que reciba el balón en contextos que favorezcan su talento en el uno contra uno. El técnico reiteró que un mayor protagonismo de Vinícius Jr. resulta positivo para el juego ofensivo del equipo.

Retomando la actualidad del plantel, Arbeloa también valoró el retorno del brasileño Rodrygo Goes, quien, tras superar una lesión, vuelve a estar disponible para el conjunto blanco. De acuerdo con lo reportado por el medio, el entrenador consideró a Rodrygo un jugador versátil que puede desempeñarse en varias posiciones del ataque, ofreciendo alternativas y dinamismo en la línea ofensiva. Arbeloa manifestó su entusiasmo por la reincorporación del delantero y anticipó un papel cada vez más importante para él en lo que resta de la temporada.

El desempeño de los jugadores provenientes de la cantera del club recibió atención por parte del técnico, quien destacó en particular a Thiago Pitarch. “Es un chico extremadamente dinámico, con muchísimo despliegue, con muchísimo trabajo, con muchísima movilidad. Para mí, su mayor virtud es que tiene una personalidad tremenda, siempre quiere el balón. Es el jugador que cuando está presionado, no se siente presionado”, indicó Arbeloa, según recogió la fuente informativa. La decisión de permitirle debutar incluso en rondas avanzadas de la Champions League responde, según el entrenador, a la plena confianza en su carácter competitivo y sus capacidades. Arbeloa aseguró que los futbolistas formados en la cantera tienen mayor facilidad para entender las exigencias del cuerpo técnico y que Pitarch continuará gozando de oportunidades en el primer equipo.

Consultado por la posibilidad de que los futbolistas moderen su entrega por la proximidad del Mundial, Arbeloa manifestó una postura clara, según indicó el medio de comunicación. El entrenador recordó su propia experiencia como jugador para sustentar su expectativa de entrega total tanto en el club como en la selección nacional. Dicho enfoque se refleja en el comportamiento observado actualmente en el vestuario blanco, donde, según reportó el medio, el compromiso y la máxima dedicación se presentan como la forma más eficaz de afrontar tanto la preparación para el Mundial como los objetivos inmediatos del Real Madrid.