Alauda Ruiz de Azúa, Mejor Dirección en los Premios Goya 2026 por 'Los Domingos'

En la edición que conmemora las cuatro décadas de los galardones más destacados del cine en España, la competencia resultó especialmente intensa entre cineastas con trayectorias consolidadas y nuevas voces de la industria. Tal como reportó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la realizadora vasca Alauda Ruiz de Azúa obtuvo el Premio Goya 2026 en la categoría de Mejor Dirección por su trabajo en la película ‘Los Domingos’. Este reconocimiento llegó en una gala celebrada en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), donde Ruiz de Azúa compartió la terna con figuras como Carla Simón, Albert Serra, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, y Oliver Laxe.

De acuerdo con la información consignada por la Academia, Ruiz de Azúa logró imponerse sobre otras producciones y estilos, destacándose en un año marcado por la heterogeneidad temática y estética de las obras nominadas. En su categoría, compitió contra la dupla de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por ‘Maspalomas’, la realizadora Carla Simón con ‘Romería’, Oliver Laxe con ‘Sirat’ y Albert Serra con ‘Tardes de soledad’, quienes representan distintas generaciones y corrientes dentro del cine español. El medio detalló que el Premio Goya a la Mejor Dirección reconoció la labor de dirección en películas estrenadas durante el año señalado, reflejando el dinamismo actual de la industria.

El CCIB, espacio habitual para eventos culturales de gran magnitud y referencia en la ciudad de Barcelona, fue el escenario donde la Academia celebró la cuadragésima edición de los premios. El certamen anual reúne a profesionales del sector, representantes institucionales, actores y directores, consolidándose como uno de los eventos de mayor repercusión para el cine producido en España. Según consignó la Academia, la elección de Barcelona y el simbolismo del aniversario número 40 buscó subrayar la relevancia histórica de los premios y su proyección internacional.

‘Los Domingos’, la obra que bajo la dirección de Alauda Ruiz de Azúa resultó elegida para el Premio Goya en esta edición, formó parte de un grupo de filmes con temáticas diversas, expresión de la riqueza, pluralidad y transformación sostenida del cine español en los últimos años. Tal como informó la Academia, la selección de los nominados en la categoría de Mejor Dirección reflejó un rigor de evaluación que consideró tanto el impacto cultural como el aporte creativo de cada realizador.

Entre los directores que aspiraban al mismo galardón destacaron narrativas y estéticas distintas: ‘Maspalomas’ aportó una mirada coral y de autoría compartida entre Arregi y Goenaga; ‘Romería’, bajo la batuta de Carla Simón, profundizó en tradiciones y realidades específicas; Oliver Laxe con ‘Sirat’ propuso una exploración de fronteras físicas y existenciales, mientras que el estilo de Albert Serra en ‘Tardes de soledad’ quedó plasmado en otra de las apuestas autorales de la ceremonia.

El evento del sábado congregó a la comunidad del cine español y llamó la atención de la crítica especializada, quienes pusieron en perspectiva la evolución que los Premios Goya han tenido desde su primera edición. Según señaló la propia Academia en el contexto de la entrega de premios, el aniversario número 40 fue motivo de repaso por los distintos momentos, tendencias y transformaciones que han definido la industria y su reconocimiento institucional.

Los Premios Goya, desde su creación en 1987, han buscado distinciones a las mejores películas, directores, intérpretes y técnicos, constituyéndose en referente para el sector y el público. La elección de ‘Los Domingos’ como obra merecedora de la dirección más destacada y la consagración de Ruiz de Azúa en esta edición forman parte de la trayectoria y consolidación del evento como plataforma de visibilización y prestigio para los profesionales del cine en España.

El medio recordó que las nominaciones para la Mejor Dirección reunieron tanto a figuras con recorrido internacional como a talentos emergentes, dejando patente la diversidad de la cinematografía española actual. A través de la entrega de este galardón, la Academia reiteró el valor de las nuevas aportaciones, el compromiso artístico y la capacidad de los cineastas para dialogar con el público y la sociedad desde lenguajes y sensibilidades propias.

De esta manera, según publicó la Academia, el aniversario histórico y la victoria de Ruiz de Azúa se inscriben en una edición de los Premios Goya que se caracterizó por la variedad de propuestas y la alta calidad de las obras seleccionadas, consolidando una edición que refuerza el papel de estos galardones como termómetro de la vitalidad y proyección del cine español.