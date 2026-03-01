Al menos un muerto y siete heridos en un ataque con dron en el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi (EAU)

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi se vieron interrumpidas luego de que la metralla generada por la interceptación de un dron impactara en el recinto, provocando la muerte de una persona de nacionalidad asiática y lesiones a siete personas adicionales. Según informaron las autoridades aeroportuarias en sus redes sociales y consignó el medio, la situación obligó a la actuación inmediata de los cuerpos de seguridad y emergencia, quienes se desplegaron en la zona con el objetivo de atender a los afectados y asegurar el área.

El ataque, reportado este domingo a primera hora, tuvo como blanco al principal aeropuerto de la capital de Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades precisaron que el fallecido perdió la vida a raíz del impacto de restos del dron que fue interceptado en el aire cuando se dirigía al aeródromo, matizó la comunicación recogida por los organismos oficiales citados por las plataformas informativas. El suceso dejó además un saldo de siete personas heridas, cuya gravedad no se especificó de forma inmediata.

De acuerdo con la publicación institucional divulgada por las autoridades de Abu Dabi y recogida por la prensa, se emitió una recomendación dirigida a la población civil para evitar la circulación de rumores respecto al incidente y confiar exclusivamente en los informes emitidos por organismos reconocidos. Al respecto, las autoridades se comprometieron a proporcionar información actualizada conforme se obtengan más detalles sobre el desarrollo de la situación.

Previo a este hecho, fuentes oficiales informaron sobre otro episodio de violencia en la región: al menos cuatro personas resultaron heridas tras el impacto de proyectiles lanzados desde territorio iraní contra el Aeropuerto Internacional de Dubái, también situado en Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades confirmaron que este ataque se produjo poco antes del incidente acontecido en Abu Dabi y señalaron la existencia de coordinación entre los dispositivos de respuesta de ambas ciudades para mitigar los efectos y garantizar la seguridad de los usuarios y personal de los aeropuertos.

El medio subrayó que, en ambos casos, la presencia inmediata de las “autoridades competentes” permitió la atención directa a las víctimas y el refuerzo de las medidas de seguridad en los recintos aeroportuarios siguiendo los protocolos establecidos. Asimismo, las autoridades reiteraron que toda nueva información relevante se comunicará únicamente a través de canales oficiales para evitar confusiones durante el manejo de la emergencia.

La secuencia de ataques en infraestructuras críticas de Emiratos Árabes Unidos generó inquietudes en la administración pública y entre la población, mientras los organismos responsables recalcan la importancia de la información verificada y la cooperación ciudadana para contribuir a una respuesta eficaz ante emergencias. Según consignó el medio, tanto en Abu Dabi como en Dubái se mantienen activos los dispositivos de vigilancia y asistencia, con énfasis en la seguridad de los usuarios y el restablecimiento paulatino de la normalidad operacional en ambos aeropuertos.