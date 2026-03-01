Agencias

Al menos cinco muertos en ataques rusos en Ucrania

Las autoridades locales informan sobre numerosos fallecidos tras una oleada de bombardeos y ataques con drones en las regiones de Jersón y Dnipropetrovsk, mientras las Fuerzas Armadas ucranianas registran 51 ofensivas desde el domingo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que la última semana vio el lanzamiento de más de 1.720 drones de ataque, cerca de 1.300 bombas guiadas y más de cien misiles de diferentes tipos por parte de las fuerzas rusas, datos que reflejan la escala y la intensidad de los ataques recientes en el territorio nacional. Según informó Europa Press, al menos cinco personas murieron como resultado de ataques perpetrados por el ejército ruso en Ucrania en las pasadas horas, con especial incidencia en las regiones de Jersón y Dnipropetrovsk, de acuerdo con los últimos datos comunicados por las autoridades ucranianas.

Las víctimas mortales se distribuyen principalmente en la provincia de Jersón, donde cuatro personas fallecieron tras un bombardeo en la localidad de Korabelni. El gobernador militar de Jersón, Oleksander Prokudin, detalló que hacia las 13:20, “los terroristas rusos han bombardeado el distrito de Korabelni, en Jersón. Tres personas han muerto como consecuencia de los ataques enemigos”, informó Prokudin en un primer reporte que fue recogido por Europa Press.

Horas más tarde, Prokudin precisó información sobre las víctimas, especificando que entre los fallecidos se encuentran dos mujeres de 85 y 63 años, quienes se hallaban cerca de la entrada de su vivienda en el momento del ataque, tal como publicó Europa Press. El relato difiere entre los comunicados iniciales y posteriores, consolidando un total de cuatro muertos en ese ataque específico.

En el caso de Dnipropetrovsk, se reportó la muerte de otra persona tras una ola de ataques que involucraron una veintena de incursiones con drones y fuego de artillería. El gobernador militar regional, Oleksander Hanzha, ofreció detalles a Europa Press sobre la situación en la región, donde además se registraron al menos cuatro personas heridas a consecuencia de estos ataques recientes.

El impacto de los ataques no se limitó al número de víctimas. Según publicaron las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde el inicio de la jornada dominical se documentaron cincuenta y un ofensivas rusas, concentrándose notablemente en Pokrovsky y Hulyaypil, zonas clave en el frente oriental y sureste del país. Europa Press consignó que la frecuencia de bombardeos y lanzamientos de drones incrementa las presiones sobre las defensas ucranianas en estos sectores.

El balance expuesto por el presidente Zelenski, que fue informado por Europa Press, contextualiza estos incidentes en una campaña de hostilidades marcada por el uso intensivo de tecnología militar y la consistencia de los ataques. La descripción de más de 1.720 drones de combate empleados en solo una semana, junto con el lanzamiento de cerca de 1.300 bombas guiadas y varios tipos de misiles, refleja la actual estrategia de desgaste sobre la infraestructura y población ucranianas.

Las autoridades regionales, tanto en Jersón como en Dnipropetrovsk, continúan evaluando los daños materiales y el impacto humanitario, mientras se mantienen en alerta ante nuevos ataques. Europa Press subrayó que los esfuerzos de rescate y asistencia a la población afectada siguen en marcha, con equipos de emergencia desplegados en las zonas recientemente bombardeadas.

En el contexto más amplio del conflicto, estos incidentes ilustran el patrón de confrontaciones diarias en distintos frentes de Ucrania, donde la intensidad de los ataques con armamento de precisión y drones permanece como uno de los principales desafíos para la protección de la población y la estabilidad en varias regiones del país, afirmó Europa Press.

