Al menos 25 muertos en una emboscada atribuida a Estado Islámico en Níger

Los habitantes de diversas aldeas en la comuna de Anzourou, cercana a la frontera entre Níger y Malí, decidieron constituir grupos de autodefensa tras sucesivos episodios de violencia por parte de agrupaciones extremistas, según informó la emisora RFI. El último ataque, atribuido al Estado Islámico en el Sahel, dejó un saldo de al menos 25 personas muertas mientras milicianos comunitarios patrullaban el área, exponiendo la inseguridad persistente y la percepción generalizada de abandono estatal en la zona.

El medio RFI detalló que las víctimas pertenecían a patrullas de vigilancia organizadas por habitantes de cuatro aldeas diferentes en Anzourou, una región de Tillaberi. Los milicianos locales, al encontrarse con hombres armados durante una de sus rondas, fueron asesinados en el ataque. El hecho, reportó RFI, subraya las crecientes dificultades en materia de seguridad que enfrenta Níger, donde muchas comunidades se ven forzadas a recurrir a la autodefensa al no recibir suficiente protección de parte de las fuerzas estatales.

De acuerdo con RFI, la emboscada ocurrió en un contexto donde estos grupos yihadistas intensifican su actividad en el oeste del país, marcando otra ofensiva significativa tras el ataque reivindicado el 29 de enero por la rama de Estado Islámico en el Sahel. En ese asalto anterior, el Aeropuerto Internacional de Niamey fue blanco de ataques que resultaron en la destrucción o el daño de varios aviones militares y drones, lo que puso en evidencia la capacidad operativa de los grupos yihadistas incluso en infraestructuras estratégicas.

La proliferación de agrupaciones armadas en la región de Tillaberi—señalada por RFI como una de las zonas más afectadas por la violencia en Níger—se produce no solo por la amenaza de Estado Islámico en el Sahel, sino también por la del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaeda, activo principalmente en el vecino Malí. Además, el sur y el este del país enfrentan el reto adicional que suponen Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), con presencia en la región de Diffa, cerca del lago Chad.

El abandono de las zonas rurales por parte de las fuerzas estatales de seguridad se traduce en una carencia de protección efectiva para la población civil, según consignó la emisora RFI. Como consecuencia, el fenómeno de las milicias locales se ha generalizado, aunque los enfrentamientos con los grupos armados suelen tener desenlaces fatales, como quedó demostrado en la reciente emboscada.

La región de Tillaberi, en particular, figura entre los principales objetivos de la actividad yihadista en Níger, de acuerdo con los datos recabados por RFI. El área es escenario frecuente de incursiones y ataques armados. Hace unas tres semanas, insurgentes destruyeron un campamento de la Guardia Nacional en la ciudad de Ayorou, situada a unos 25 kilómetros de la frontera maliense, lo que evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura de seguridad oficial y acentuó la dependencia de la población en sus propios mecanismos de protección.

A pesar de la recurrencia de los ataques en varias regiones fronterizas, la capital Niamey ha permanecido en relativo resguardo frente a esta violencia generalizada, si bien incidentes como el ataque al aeropuerto han elevado la preocupación sobre un eventual agravamiento de la situación de seguridad incluso en el entorno urbano. RFI reportó que la expansión de los grupos yihadistas y la falta de respuesta efectiva por parte del estado refuerzan el sentimiento de desamparo en comunidades rurales, donde los episodios violentos han generado desplazamiento, pérdidas humanas y una crisis de confianza en las instituciones.

Diversos analistas consultados por RFI advierten que la persistencia de estos ataques y el fortalecimiento de las agrupaciones armadas pueden minar todavía más el tejido social y socavar los esfuerzos gubernamentales de estabilización en Níger. La situación mantiene en alerta a organismos internacionales y a la propia población, cuyos intentos de resistencia a través de milicias locales ilustran la dimensión del desafío en la región de Tillaberi, una de las más afectadas por la violencia yihadista en todo el país, según reiteró RFI en su cobertura.