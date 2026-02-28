Xiaomi presenta las novedades de su ecosistema, con su gama de 'wearables', su primer 'tag' y una flota de patinetes

El anuncio de la gama de patinetes eléctricos Electric Scooter 6 Series marcó uno de los puntos destacados en el evento celebrado este sábado en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, justo antes del inicio oficial de la feria tecnológica Mobile World Congress (MWC) 2026. Según informó el medio responsable de la información, Xiaomi presentó en esta ocasión una serie de nuevos productos que abarcan tanto la movilidad urbana como el ecosistema de dispositivos inteligentes, reforzando su posición en el mercado con innovaciones en diversos segmentos tecnológicos.

En el evento, la compañía china introdujo sus nuevas tabletas Pad 8 y Pad 8 Pro, equipadas con pantallas de 11,2 pulgadas, frecuencia de actualización de 144Hz y resolución 3,2K, compatibles con WiFi 7. Tanto la versión Pro como la básica operan bajo el sistema Xiaomi HyperOS y la inteligencia artificial HyperAI. Respecto a la autonomía, ambos modelos integran baterías de 9.200 mAh. Sin embargo, la Pad 8 Pro admite una carga de 67W, mientras que la standard maneja hasta 45W. Las diferencias de procesador también destacan: la versión Pro incorpora un Snapdragon 8 Elite, mientras que la básica recurre a un Snapdragon 8s Gen 4. En materia de cámaras, la Pad 8 Pro ofrece sensores de 32 y 50 megapíxeles; la Pad 8, por su parte, dispone de cámaras de 8 y 13 megapíxeles. El medio detalló que la Pad 8 sale al mercado por 449,99 euros, la Pad 8 Pro se sitúa en los 599,99 euros y la edición Pro con pantalla mate alcanza los 699,99 euros. Además, la compañía suma accesorios como el Focus Pen Pro (99,99 euros), teclado (129,99 euros) y funda (49,99 euros).

Tal como publicó el medio, entre las principales novedades en dispositivos portátiles destaca el Xiaomi Watch 5, un reloj inteligente que opera con la última versión del sistema Wear OS de Google y permite el uso de aplicaciones como Google Calendar y Google Maps directamente desde la muñeca. Este modelo introduce la inteligencia artificial Gemini de serie y ofrece avances en los sensores EMG, IMU y PPG, lo que permite a los usuarios realizar acciones mediante gestos, como girar la muñeca o pinzar con los dedos. La autonomía máxima es de seis días en modo inteligente, ampliándose a 18 días en modo ahorro gracias a una batería de 930 mAh. El procesador Snapdragon W5 Gen 1 y el coprocesador de bajo consumo BES2800 impulsan el rendimiento, mientras que su pantalla de 1,54 pulgadas incluye un bisel ultradelgado. El precio oficial del reloj es de 299,99 euros y está disponible en verde o negro.

Además, Xiaomi presentó los nuevos auriculares Redmi Buds 8 Pro, compatibles con Dolby Audio, lo que garantiza una experiencia mejorada en diálogos en películas y videojuegos. Los auriculares disponen de varios modos: estándar, música, vídeo, juego y audiolibros. Permiten una cancelación de ruido de hasta 55 decibelios y cuentan con un sistema de reducción de ruido inteligente para optimizar la calidad de las llamadas. Ofrecen ocho horas de reproducción continua sin recarga y hasta 33 horas si se utiliza el estuche. Se comercializan en los colores ‘Obsidian Black’, ‘Cloud White’ y ‘Glacier Blue’, a un precio de 69,99 euros, según consignó el medio.

El medio también informó sobre el nuevo cargador portátil Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, caracterizado por un diseño ultraligero de 6 milímetros de grosor y un peso de 98 gramos. Este dispositivo ofrece carga inalámbrica rápida de 15W y 22,5W a través de cable, junto a la posibilidad de cargar dos dispositivos de forma simultánea gracias a sus 5.000 mAh de capacidad. Está disponible en blanco, negro y naranja, con precios de 59,99 euros para los dos primeros colores y 64,99 euros para la versión naranja.

Otra de las novedades anunciadas corresponde al primer ‘tag’ de Xiaomi, un dispositivo de localización de solo 10 gramos que funciona con la app Find Hub de Google y la aplicación Buscar de Apple. Este tag utiliza una batería de pila CR2032 reemplazable, con una duración estimada superior a un año. El precio para una unidad es de 14,99 euros, mientras que el pack de cuatro unidades se vende por 49,99 euros.

En cuanto a la movilidad urbana, Xiaomi refuerza su catálogo con la mencionada flota Electric Scooter 6 Series. Esta línea abarca modelos como el Electric Scooter 6 Ultra, Max, Pro, estándar y Lite. El modelo Ultra se presenta con una potencia máxima de 1.200W en modo Boost, neumáticos de 12 pulgadas y un sistema de suspensión de doble brazo oscilante. La compañía explicó, según reportó el medio, que esta versión logra una autonomía de 75 kilómetros y permite una carga rápida que llega hasta 30 kilómetros en solo media hora. Los patinetes son compatibles con la aplicación Buscar de Apple y Xiaomi Home, facilitando la localización del vehículo en cualquier momento.

La serie, según detalló el medio, incluyó precios diferenciados: la Lite cuesta 329,99 euros; el modelo estándar, 399,99 euros; la Pro, 549,99 euros; la Max, 649,99 euros; y la Ultra, 799,99 euros.

Además de los dispositivos ya mencionados, durante el evento también se presentaron smartphones insignia como el Xiaomi 17 y el Leica Leitzphone, completando la variedad de productos que integran el ecosistema de la marca con accesorios personales, dispositivos para el hogar y herramientas de movilidad. Todo ello posiciona a Xiaomi en diferentes segmentos, permitiéndole avanzar tanto en innovación como en la diversificación de su oferta tecnológica, como ha informado el medio.