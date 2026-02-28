Ucrania señala que la "situación de seguridad" condiciona la fecha y lugar de la próxima cita con EEUU y Rusia

La reciente escalada en Medio Oriente, generada por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha introducido nuevos factores de incertidumbre en las gestiones diplomáticas entre Ucrania, Washington y Moscú. Así lo expresó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien afirmó que la “situación de seguridad” influirá de manera decisiva en la definición de la fecha y el lugar para el próximo encuentro entre las partes, informó la agencia Europa Press.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, las autoridades de Ucrania señalaron que tras la crisis oriental, cualquier aproximación a conversaciones trilaterales deberá considerar el contexto regional y las implicancias para la estabilidad europea. Esta postura fue reiterada por Zelenski después de su reunión con Rustem Umerov, secretario del Consejo Nacional de Defensa de Ucrania, en la que se analizó la reciente ronda de contactos en Ginebra con funcionarios estadounidenses.

Según publicó Europa Press, Zelenski confirmó la continuidad de los preparativos para una próxima reunión trilateral entre el equipo negociador ucraniano y sus pares estadounidense y ruso, enfatizando que no existe actualmente una fecha definida y que el lugar dependerá tanto de la evolución de la seguridad militar como de las oportunidades diplomáticas disponibles. Mientras, las conversaciones bilaterales con Estados Unidos se han centrado en cuestiones económicas y de reconstrucción, sin abandonar el objetivo de retomar el formato a tres bandas en cuanto las condiciones lo permitan.

Los últimos contactos en Ginebra evidenciaron la importancia de mantener la coordinación entre Kiev y Washington en materia de apoyo económico y perspectivas de reconstrucción posconflicto, consignó Europa Press. Estos encuentros sirvieron también como espacio para actualizar directrices a los equipos negociadores y diplomáticos de Ucrania, según manifestó el propio Zelenski tras su reunión con Umerov.

Ucrania considera que el desenlace del conflicto en Oriente Medio puede repercutir directamente en la dinámica de la guerra en su territorio, así como en los niveles de apoyo y garantías de seguridad que occidente pueda ofrecer. “Rusia debe poner fin a su agresión contra nosotros, contra Ucrania y contra toda Europa. Y debe garantizarse la seguridad”, expresó Zelenski en declaraciones recogidas por Europa Press. El mandatario explicó que tanto su equipo negociador como los diplomáticos ucranianos han recibido instrucciones renovadas para encarar los próximos pasos con objetivos claros.

Europa Press detalló que, aunque inicialmente se pensaba en marzo y en Abu Dabi como posibles marco temporal y geográfico para las próximas conversaciones tripartitas, la incertidumbre impuesta por la situación internacional y los incidentes recientes ha dejado esos planes en suspenso. El avance de las coordinaciones diplomáticas está sujeto, en esta etapa, a la evolución del panorama de seguridad y a la efectividad de los canales de diálogo abiertos.

Zelenski remarcó la prioridad de avanzar hacia acuerdos concretos sobre garantías de seguridad y preparar un encuentro al máximo nivel entre los líderes de los países involucrados. De acuerdo con Europa Press, esta hoja de ruta propuesta por Ucrania también cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según el líder ucraniano. Ambas partes estiman que una solución concreta y viable requerirá garantías firmes y compromisos explícitos que permitan restablecer la estabilidad en la región afectada.

Tanto Kiev como Washington comparten la visión de que el proceso para alcanzar una tregua duradera y un eventual acuerdo de paz pasa necesariamente por una combinación de presión diplomática, coordinación en materia de seguridad y avances significativos en las negociaciones económicas. Europa Press puntualizó que la delegación ucraniana evalúa de forma constante la situación, adoptando decisiones en función de los cambios en el tablero internacional.

La persistencia de la ofensiva militar rusa sobre suelo ucraniano y la influencia de los acontecimientos en Medio Oriente añaden complejidad a las ya difíciles gestiones diplomáticas. Las autoridades ucranianas siguen apostando por una estrategia enfocada en presionar diplomáticamente a Moscú, fortalecer la cooperación con Estados Unidos y trabajar en paralelo en procesos de reconstrucción y protección civil para la población afectada. La orientación general del gobierno ucraniano se mantiene centrada en conseguir garantías sólidas de seguridad como base fundamental para cualquier acuerdo futuro, así como en la exigencia de un cese definitivo de la agresión rusa, tal como consignó Europa Press.