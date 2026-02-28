Policía Nacional incauta 110 kilos de cocaína en mochilas dentro de un contenedor aéreo con origen de Colombia

Durante una intervención que ocurrió en el distrito madrileño de Hortaleza, agentes detuvieron a tres individuos en el momento que intentaban concretar una transacción y transportaban más de 126.000 euros en efectivo. Según detalló la Policía Nacional, este arresto se insertó en el contexto de una operación coordinada internacionalmente con fuerzas de Colombia, cuyo objetivo fue desarticular una organización dedicada al tráfico de estupefacientes entre ambos países.

De acuerdo con lo informado por la Policía Nacional y recogido por diversos medios, la red investigada tenía como función principal la recepción de un importante cargamento de cocaína que llegó a España oculto en mochilas deportivas dentro de un contenedor aéreo proveniente de Colombia. En total, los agentes incautaron 110 kilogramos de esta droga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Además del decomiso de la sustancia, la operación incluyó la confiscación de dos vehículos de alta gama, uno de los cuales era de alquiler y presuntamente iba a emplearse para movilizar la droga dentro del país.

Las investigaciones comenzaron en junio de 2025, enmarcadas en los dispositivos permanentes contra el tráfico ilegal de sustancias. Según consignó la Policía Nacional, las primeras diligencias permitieron identificar un entramado criminal que habría diseñado una operación para importar la droga camuflada entre carga legal con destino final en España y posterior distribución a otros destinos europeos. Tras recibir el aviso del envío de los 110 kilogramos por vía aérea desde Colombia, los agentes desplegaron un seguimiento exhaustivo de los movimientos de los implicados, muchos de los cuales viajaron desde países europeos hasta Madrid para coordinar los detalles logísticos de la operación.

La labor policial incluyó la vigilancia y localización de diferentes sospechosos en varios puntos clave. Según detalló la Policía Nacional, tres individuos fueron interceptados justo antes de realizar la compraventa en el centro comercial de Hortaleza, en Madrid, mientras que otros dos fueron arrestados en un hotel situado en el barrio de Barajas, señalados como responsables de recibir la sustancia ilegal. Los dos presuntos líderes de la operación permanecían ocultos en un apartamento de la localidad malagueña de Fuengirola, donde también fueron localizados y detenidos. Con estas acciones, el operativo concluyó con el arresto de siete personas sospechosas de pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública.

Los informes policiales recogidos por la prensa española indicaron que la organización había adoptado diversas medidas para evitar el rastreo policial, manteniendo reuniones de planificación y asegurando la movilidad de sus miembros a través de varios países europeos. Las pesquisas permitieron establecer cómo el dinero incautado --más de 126.000 euros transportados en bolsas de supermercado-- se emplearía como parte de la transacción para cerrar la entrega y la redistribución a escala internacional de la droga.

El medio reportó que la cooperación entre la Policía Nacional y las autoridades de Colombia resultó fundamental para la localización del cargamento antes de su ingreso al mercado europeo. Esta actuación se inscribe en los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico internacional de drogas y la actuación de organizaciones criminales transnacionales que operan mediante complejas redes de importación y distribución.

La investigación permanece abierta en cuanto a la trazabilidad de la droga y el posible destino de otros implicados que no han sido identificados hasta el momento. Los agentes continúan reuniendo indicios para esclarecer el entramado financiero ligado a la organización, mientras que las siete personas detenidas en Madrid y Fuengirola han sido puestas a disposición judicial, según publicó la Policía Nacional.