El mensaje de Benjamin Netanyahu incluyó un llamado directo a los diversos grupos étnicos dentro de Irán para que “se liberen del yugo de la tiranía” y participen en la construcción de un país “libre y pacífico.” A través de este exhorto, el primer ministro israelí buscó subrayar que la operación emprendida junto a Estados Unidos tiene como uno de sus fines el aliento a un cambio político interno dentro de la República Islámica. Según informó el medio, Netanyahu reiteró que este operativo busca crear “las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino.”

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, confirmado por Netanyahu en una declaración pública a la ciudadanía, tiene como objetivo “eliminar la amenaza existencial” representada por el régimen iraní. Tal como publicó la fuente, el mandatario israelí hizo referencia explícita a la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica. En su intervención en vídeo, Netanyahu destacó el papel que tuvo Donald Trump, calificando de “histórico” su liderazgo en la organización del ataque, e insistió en que la ofensiva permitirá frenar lo que denominó como “dominio ayatolá”.

Durante su declaración, Netanyahu sostuvo que “Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán”. Explicó que, según su perspectiva, desde hace 47 años “el régimen de los ayatolás ha clamado ‘Muerte a Israel’ y ‘Muerte a Estados Unidos’, ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo”. Esta reiteración de agravios históricos sirvió como justificación oficial para el inicio de la acción militar.

El medio detalló que, en el contexto de estas acciones, Netanyahu mencionó que uno de los motivos principales del ataque consiste en evitar que Irán adquiera tecnología nuclear con capacidad armamentista. “No se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad”, señaló el primer ministro, refiriéndose al programa nuclear iraní, que ha sido motivo de tensiones internacionales y atañe directamente a las negociaciones que se venían desarrollando entre Washington y Teherán.

Las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán quedaron suspendidas tras el inicio de la ofensiva militar, según consignó el medio citado. El bloqueo de estas negociaciones se produjo inmediatamente después de los bombardeos conjuntos de estadounidenses e israelíes contra objetivos en territorio iraní.

En respuesta a los ataques, Irán realizó el lanzamiento de misiles contra territorio israelí, constituyendo su primer contraataque desde el comienzo de los bombardeos. Según reportó la fuente, el Ejército israelí puso en funcionamiento sus sistemas de defensa para interceptar un número no especificado de misiles disparados desde Irán, aunque no se detallaron de inmediato los daños o el impacto exacto de esta acción.

En su mensaje a la sociedad israelí, Netanyahu solicitó a la población “paciencia y fortaleza”, recordando que el país podría enfrentar represalias directas y que se ha convertido en objetivo prioritario tras la ofensiva. “Hago un llamamiento a ustedes, ciudadanos de Israel, para que cumplan las directrices del Mando del Frente Interior. Los próximos días de la Operación León Rugiente exigirán paciencia y fortaleza de todos nosotros”, afirmó el primer ministro de acuerdo con la información del medio citado. Añadió que, según su visión, la unidad nacional permitirá a Israel “luchar juntos y garantizar juntos la eternidad de Israel”.

De acuerdo con el medio, la administración estadounidense, bajo la presidencia de Donald Trump, había expresado repetidas advertencias hacia la República Islámica durante las semanas previas, principalmente por la respuesta iraní a las protestas recientes en su territorio. Tras la postura inicial centrada en cuestiones de derechos humanos, el foco de la Casa Blanca se desplazó estratégicamente hacia el programa nuclear iraní, tema que finalmente motivó la acción militar.

La suspensión de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se interpreta en el marco de estas decisiones militares, añadió la fuente. Las autoridades de ambos países no han confirmado si se reanudarán los diálogos diplomáticos o si la reciente escalada derivará en un conflicto sostenido.

El inicio de la operación militar y la respuesta iraní han situado a la región en un estado de tensión inusual. El ejército israelí, conforme a la información publicada, permanece en alerta máxima y con sus defensas antimisiles activadas ante la posibilidad de más ataques. Tan pronto como la ofensiva fue anunciada públicamente por Netanyahu, se activaron los protocolos de defensa civil en todo el país.

La fuente recordó que el liderazgo de Donald Trump en esta operación también marca un momento relevante en sus relaciones con Israel y en la política exterior estadounidense en Medio Oriente. Las declaraciones del presidente estadounidense en las semanas previas incluyeron amenazas directas a Teherán y al régimen de los ayatolás, motivadas en un inicio por la represión interna y luego centradas en la cuestión nuclear.

Las consecuencias de la operación y la escalada militar se mantienen en evolución, mientras tanto, la comunidad internacional observa el desarrollo de los acontecimientos a la espera de reacciones adicionales tanto desde Irán como desde los gobiernos de Estados Unidos e Israel. La situación, según la cobertura del medio, continúa desarrollándose tras la suspensión de las conversaciones nucleares y la confirmación de la operación militar conjunta.