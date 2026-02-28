Medina Azahara recalará hoy en Santander en su gira de despedida de los escenarios

Una de las particularidades de la gira de despedida de Medina Azahara consiste en que cada fecha representa la última ocasión en la que sus seguidores podrán escuchar en directo los temas emblemáticos que definieron el rumbo del rock andaluz. El grupo cordobés ha bautizado este último tour como ‘Todo tiene su fin’, y durante su presentación en Santander, hoy a las 21:30 en Escenario Santander, se propone repasar los éxitos que marcaron su historia y rendir tributo a quienes los acompañaron desde sus comienzos. Según informó el medio de comunicación, esta actuación se enmarca dentro de una serie de conciertos especiales con los que la agrupación andaluza se despide de los escenarios tras más de cuarenta años de trayectoria.

La cita en Santander es parte de una gira que busca celebrar y cerrar la extensa carrera de Medina Azahara con una sucesión de veladas que la propia banda presenta como irrepetibles. De acuerdo con la información publicada, este concierto representa la “última oportunidad” de disfrutar en vivo de un repertorio que ha sido referente dentro del género a nivel nacional. El medio consignó que el grupo prepara su actuación como “un adiós inolvidable”, afirmando su intención de agradecer la fidelidad y el apoyo del público a lo largo de varias décadas.

Medina Azahara se convierte con este recital en protagonista de una jornada marcada por la nostalgia y el reconocimiento al aporte que el grupo realizó al rock en español. El espectáculo de hoy no solo incluirá las canciones que el público identifica con el nombre de Medina Azahara, sino que también constituirá un repaso por las distintas etapas de su evolución musical, según publicó la fuente. La gira ‘Todo tiene su fin’ ha sido concebida como un homenaje tanto a los propios músicos como a los seguidores que consolidaron la base de su éxito.

Según detalló el medio, la banda cordobesa ha estructurado el evento para que sea una celebración y un reconocimiento colectivo, combinando las piezas más emblemáticas de su discografía con aquellas que definieron el género del rock andaluz desde finales de la década de 1970. Medina Azahara, fundado en Córdoba y considerado uno de los máximos exponentes de la fusión del rock con las raíces musicales del sur de España, ha influido notablemente en la identidad del género y ha mantenido una presencia continuada desde sus inicios.

El concierto de esta noche se suma a otros programados en distintas ciudades, todos ellos concebidos como parte de la misma gira de despedida. Según consignó la fuente, cada una de estas actuaciones ha sido promocionada como un evento único e irrepetible, donde la banda no solo interpreta los temas de mayor reconocimiento, sino que agradece a su público su apoyo incondicional, rememorando los hitos más sobresalientes de su carrera.

El medio destacó que, además de su relevancia en la música española, Medina Azahara ha construido a lo largo de más de cuatro décadas una conexión intergeneracional con su audiencia. Esta última etapa sobre los escenarios sirve también para poner en valor esa relación y para despedirse de forma oficial de quienes han seguido su trayectoria. La velada programada en Escenario Santander forma parte de un cierre en el que el grupo busca agradecer la compañía y las experiencias compartidas desde los primeros años hasta la actualidad.

Tal como publicó la fuente, la banda ha afirmado que esta serie de conciertos no es solo el cierre de una etapa artística, sino también la oportunidad de celebrar junto a su público la historia común creada durante más de cuarenta años de música, giras y éxitos.