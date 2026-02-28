Luis Tosar elige el 'look' masculino más elegante para hombres mayores de 50 años

La presencia de Luis Tosar como uno de los conductores de la gala en la edición 2026 de los Premios Goya marcó un momento destacado en la noche del cine español, gracias a la elección de un esmoquin diseñado por Pedro del Hierro, una apuesta que subrayó la tendencia actual en vestimenta masculina para quienes superan los 50 años. El Auditori Forum CCIB de Barcelona acogió el evento, que reunió a numerosas figuras del mundo de la interpretación, quienes desfilaron en la alfombra roja vistiendo prendas enfocadas en los códigos más recientes de la moda, según consignó el medio de origen.

De acuerdo con lo publicado, la elección de vestimenta de Tosar consistió en un esmoquin negro con acabado brillante, compuesto por una chaqueta de corte formal con solapas de pico en satén liso. El actor acompañó la prenda principal con una camisa de pechera lisa y botones negros a la vista, un pantalón a juego y una pajarita tradicional. El diseño se enfocó en la comodidad sin perder el carácter de alta etiqueta, convirtiéndose en una alternativa al frac, pieza que históricamente ha servido como símbolo de autoridad y distinción.

Según detalló la fuente, la marca Pedro del Hierro mantiene una relación asentada con Luis Tosar, quien ya ha confiado en sus creaciones en ocasiones anteriores, aportando consistencia y coherencia estilística a lo largo de sus apariciones públicas. Aunque esta fue la primera vez que el actor asumió el rol de presentador en los Premios Goya, en ediciones precedentes se lo ha visto decantarse por propuestas similares de corte sobrio, utilizando el esmoquin como pieza central de sus atuendos de gala.

El medio recalcó que el esmoquin seleccionado para esta edición contiene elementos de estilo considerados atemporales y ha sido reconocido como una prenda imprescindible en ceremonias y eventos de gala. La popularidad de esta prenda se remonta al momento en que el Príncipe Eduardo VIII de Inglaterra la utilizó, marcando un punto de inflexión en la moda masculina de alta sociedad.

Durante la gala, tanto Tosar como los demás asistentes reflejaron una atención cuidadosa a las tendencias actuales, integrando matices modernos en sus indumentarias sin perder las referencias clásicas. Artistas, personalidades y presentadores se inclinaron por atuendos que equilibran sofisticación y adaptabilidad a la tendencia de la temporada, un detalle que enfatizó la fuente original.

El evento congregó a numerosas figuras destacadas y se desarrolló en un contexto donde la moda compartía protagonismo con el propio reconocimiento al cine español. La alfombra roja operó como escaparate para diseñadores nacionales y otorgó visibilidad a propuestas estilísticas de referencia para el público masculino de edad avanzada, como subrayó la cobertura original.

La pieza lucida por Tosar subrayó cómo la prenda clásica puede renovarse con ligeros acabados que otorgan textura y personalidad, consolidando la interpretación de la elegancia en el contexto contemporáneo. Esta elección reafirmó la preferencia por la sastrería nacional en un evento de alto impacto, situando las creaciones de Pedro del Hierro en el foco de atención de la industria y del público, según relató la publicación citada.