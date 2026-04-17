Manuel Valdivia presenta su primera novela, 'Querer o no querer', sobre memoria, familia y salud mental en la posguerra

El guionista y creador de series como Médico de familia y Compañeros, Manuel Valdivia, ha presentado su primera novela, 'Querer o no querer', un relato que aborda la enfermedad mental en el franquismo desde la experiencia familiar y la transmisión del trauma entre generaciones.

En la presentación en el Ateneo de Madrid, Valdivia ha explicado que el libro nace de un impulso personal y de la necesidad de enfrentarse a una historia que durante años ha permanecido silenciada.

"He escrito para recordar, pero también para olvidar", ha afirmado el autor, que reconoció que durante décadas su familia convivió con la enfermedad de su madre sin relacionarla con los traumas sufridos en la infancia durante la Guerra Civil.

La novela reconstruye la vida de su madre, marcada por el fusilamiento de su padre y por haber sido obligada, siendo niña, a presenciar ejecuciones públicas. Ya en la edad adulta, su enfermedad fue tratada dentro de una psiquiatría condicionada por el contexto de la época. "Estuvo a horas de ingresar de por vida en Ciempozuelos. Mi abuela lo impidió, pero a cambio aceptó una lobotomía", ha relatado Valdivia.

El autor ha indicado que, más allá del contexto histórico, el verdadero impacto se produjo en la vida cotidiana: "La guerra estaba en el origen, pero lo que nos marcó de verdad fue el día a día de la enfermedad". En ese sentido, ha descrito la convivencia familiar como "una doble vida, lo que aparentábamos hacia fuera y lo que pasaba dentro de casa" y ha resumido esa tensión en una de las ideas centrales del libro: "Queríamos ser felices, queríamos querernos, pero querer querer no es lo mismo que querer".

En la mesa de presentación, la periodista Ángeles Caballero destacó que el libro trasciende la historia personal para convertirse en un reflejo colectivo: "España está llena de Conchis", señaló, en referencia a la madre del autor, y subrayó cómo muchas historias familiares se han construido "a base de silencios y eufemismos, como ese 'estar mal de los nervios' que ocultaba realidades mucho más complejas".

Caballero también ha puesto el acento en la dimensión de género del relato, recordando que en el contexto del franquismo "a las mujeres no se les permitía tener proyectos propios" y que muchas conductas fueron patologizadas. Por su parte, el actor Miguel Rellán ha afirmado que la obra "no es una novela, es un documento", y consideró que con el tiempo tendrá interés "histórico y sociológico".

El propio Valdivia ha defendido una concepción amplia de la memoria democrática: "No es solo contar lo que pasó en la guerra o en la represión, también es contar cómo vivía la gente, cómo salía adelante", ha explicado