Los transportistas urgen al Gobierno y Bruselas a aprobar ya ayudas directas por el alza del carburante

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor patronal del sector, ha pedido tanto al Gobierno como a la Comisión Europea que aprueben con carácter de urgencia un plan de ayudas directas para hacer frente al impacto provocado por el alza de los carburantes en toda Europa, derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

La CETM celebra en un comunicado que Bruselas haya anunciado la apertura de consultas con los Estados miembros para la aprobación de un marco temporal específico de ayudas destinado a los sectores más afectados por la actual crisis, aunque considera que este marco debe aprobarse "con la máxima urgencia".

Por ello, pide al Gobierno que refuerce su papel en el ámbito europeo, impulsando activamente el consenso entre los Estados miembros y promoviendo alianzas que faciliten una rápida aprobación de estas ayudas.

"Una acción diplomática decidida y proactiva contribuiría a situar esta cuestión en el centro de la agenda europea y a asegurar una respuesta acorde con la magnitud del impacto que está soportando el sector", sostiene.

La CETM pone de relieve que las empresas del sector vienen soportando, desde el inicio de la crisis derivada de la guerra en Irán, un incremento sostenido y extraordinario de los costes operativos, especialmente en materia de combustible, lo que ha provocado la acumulación de pérdidas significativas en el tejido empresarial del transporte.

Todo ello no solo compromete la estabilidad económica de numerosas compañías del sector, sino que también impacta directamente en la ciudadanía al traducirse en posible escasez de productos básicos y en una subida de precios.

Por último, la patronal valora positivamente las medidas ya aprobadas por el Gobierno para contener el impacto de la guerra, como los descuentos al combustible o la obligación de transferir el alza de los carburantes a los precios de sus contratos, pero cree que todavía son "insuficientes".