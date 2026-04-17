Roberto Verino se rinde a la Reina Letizia: "Es una persona magnífica y su naturalidad es uno de sus grandes valores"

La Reina Letizia es, sin duda, la mejor embajadora de la moda española. Siempre al lado de una de las industrias más destacadas de nuestro país a nivel internacional, la madre de la Princesa Leonor apuesta por el 'sello España' en sus looks en su mayoría de apariciones, y en su armario encontramos diseños de creadores como Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Teresa Belbig, Juan Duyos, Moisés Nieto, o 2nd Skin Co, además de looks de firmas emergentes 'Made in Spain' como Vogana, Bleiss Madrid, o 'The IQ Collection', y prendas de firmas 'low cost' como Zara, Mango, o Massimo Dutti.

Un importantísimo papel en apoyo de la moda española que ha destacado Roberto Verino en la presentación de la última novela de Nieves Herrero, 'La prometida', este jueves en Madrid. Como ha reconocido, "es un grandísimo honor" vestir a su Majestad, "que es uno de los ejemplos que están demostrando que en nuestro país teníamos que ayudarnos y no hacernos la competencia".

"Es muy estilosa. Y para ser lo que es no hace falta que sea Reina, pero además eso lo hace todavía con más motivación. Es una persona magnífica" ha expresado, confesando que si tuviese que destacar algo de Doña Letizia, "además de su elegancia, claro", es "su naturalidad, que considero que es precisamente uno de sus grandes valores".