Agencias

Las autoridades iraníes recomiendan la evacuación de Teherán

Guardar

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán ha recomendado a los habitantes de la capital del país, Teherán, que abandonen la ciudad lo antes posible por la operación militar desencadenada este sábado por Estados Unidos e Israel contra las principales instituciones y líderes del país.

Debido a la situación, "en la medida de lo posible y manteniendo la calma, se recomienda viajar a otros lugares y ciudades si es posible", ha manifestado el principal organismo de seguridad del país en un comunicado recogido por la agencia semioficial de noticias Tasnim.

"El Gobierno de la República Islámica de Irán ya ha cubierto todas las necesidades de la sociedad, y no hay necesidad de preocuparse por la atención de las necesidades públicas. Las personas deben evitar las aglomeraciones en los centros comerciales, ya que esto puede representar un riesgo", ha indicado el organismo.

"Las escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Los bancos seguirán prestando sus servicios a la querida nación iraní. Las oficinas gubernamentales operarán al 50% de su capacidad por ahora", ha concluido.

Hasta ahora se tiene constancia de al menos siete impactos de misiles en la capital del país, algunos de los cuales han alcanzado el complejo donde reside habitualmente el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Los medios oficiales iraníes, que informan de manera intermitente debido a una caída generalizada del acceso a Internet, informan que tanto Jamenei como el presidente del país, Masud Pezeshkian, se encuentran de momento a salvo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE quiere bajar los umbrales de velocidad delictiva de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera

El grupo socialista propone ajustar la legislación actual para castigar con mayor rigor a quienes excedan límites permitidos, argumentando que una revisión penal resulta necesaria ante el alto porcentaje de siniestros mortales vinculados a conductas temerarias según estimaciones recientes

El PSOE quiere bajar los

Maíllo (IU) alerta de que el ataque a Irán lleva al mundo al "abismo" y puede ser la antelasala de una guerra regional

Antonio Maíllo denuncia en televisión que la operación militar contra Irán representa un riesgo extremo para la estabilidad global, señala la ruptura del derecho internacional y advierte que el planeta enfrenta una amenaza inédita de conflicto en Oriente Medio

Infobae

Comienza este lunes en Valladolid el juicio por el 'cambiazo de ataúdes' de la 'Operación Ignis'

Un total de 23 personas se enfrenta a penas que suman más de 200 años de cárcel por presunta estafa, blanqueo y otros delitos tras una investigación que involucra a cientos de familias y miles de denuncias en Castilla y León

Comienza este lunes en Valladolid

Arabia Saudí condena el contraataque iraní contra las bases de EEUU en la región

Arabia Saudí condena el contraataque

8 Lemas por el 8M: 2019 bate récords de asistencia a las marchas, con 350.000 solo en Madrid: 'Somos imparables'

8 Lemas por el 8M: