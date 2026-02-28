Las autoridades iraníes recomiendan la evacuación de Teherán

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán ha recomendado a los habitantes de la capital del país, Teherán, que abandonen la ciudad lo antes posible por la operación militar desencadenada este sábado por Estados Unidos e Israel contra las principales instituciones y líderes del país.

Debido a la situación, "en la medida de lo posible y manteniendo la calma, se recomienda viajar a otros lugares y ciudades si es posible", ha manifestado el principal organismo de seguridad del país en un comunicado recogido por la agencia semioficial de noticias Tasnim.

"El Gobierno de la República Islámica de Irán ya ha cubierto todas las necesidades de la sociedad, y no hay necesidad de preocuparse por la atención de las necesidades públicas. Las personas deben evitar las aglomeraciones en los centros comerciales, ya que esto puede representar un riesgo", ha indicado el organismo.

"Las escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Los bancos seguirán prestando sus servicios a la querida nación iraní. Las oficinas gubernamentales operarán al 50% de su capacidad por ahora", ha concluido.

Hasta ahora se tiene constancia de al menos siete impactos de misiles en la capital del país, algunos de los cuales han alcanzado el complejo donde reside habitualmente el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Los medios oficiales iraníes, que informan de manera intermitente debido a una caída generalizada del acceso a Internet, informan que tanto Jamenei como el presidente del país, Masud Pezeshkian, se encuentran de momento a salvo.