La Fórmula 1 sigue "de cerca" la situación en Oriente Medio antes de las citas de Baréin y Arabia Saudí

Algunos equipos y personal vinculado a la Fórmula 1 tuvieron que modificar sus itinerarios de viaje a Australia debido a las recientes interrupciones en los vuelos que cruzan Oriente Medio. Según consignó dpa, esta decisión vino motivada por los ataques con misiles que han tenido lugar en la región tras acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. La preocupación principal se relaciona con la seguridad en los traslados del personal y los posibles riesgos para los eventos automovilísticos planeados para las próximas semanas, específicamente en Baréin y Arabia Saudí.

La organización de la Fórmula 1 confirmó que mantiene una vigilancia constante sobre el desarrollo de la situación en Oriente Medio, en la antesala de los Grandes Premios programados en Baréin y Arabia Saudí durante el mes de abril. El medio dpa recogió declaraciones oficiales en las que la administración de la principal competición automovilística explicó que colabora estrechamente con las autoridades internacionales pertinentes, a fin de anticipar y mitigar cualquier incidente que pudiera afectar al calendario previsto. Pese al clima de inestabilidad en la región y al cierre temporal de espacios aéreos por parte de varios países, la dirección del campeonato manifestó su confianza en que la inauguración de la temporada en Melbourne, Australia, prevista para la próxima semana, se desarrollará conforme al plan original.

Tras los bombardeos reportados por medios internacionales y el aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio, algunos equipos de Fórmula 1 adaptaron el trayecto de sus vuelos para evitar potenciales zonas de riesgo. Dpa reveló que esta decisión, aunque repentina, derivó de la necesidad de proteger a pilotos, ingenieros y demás integrantes de los equipos frente a la volatilidad en la región. A pesar de que el inicio de la temporada no presenta cambios inmediatos, el foco de atención se traslada hacia las citas que tendrán lugar más adelante en Baréin y Arabia Saudí, agendadas para el 12 y el 19 de abril, respectivamente.

Un portavoz de la Fórmula 1 comunicó mediante dpa que los organizadores están coordinados con instancias gubernamentales y organismos multilaterales para analizar detenidamente cualquier posible amenaza. “Nuestras tres próximas carreras son en Australia, China y Japón, y no en Oriente Medio; esas carreras no se celebrarán hasta dentro de varias semanas. Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación como esta y colaboramos estrechamente con las autoridades pertinentes”, afirmó el vocero, indicando un monitoreo permanente y flexible de los acontecimientos.

La experiencia acumulada en circunstancias similares llevó a la dirección deportiva a mantener y actualizar planes de contingencia. Dpa recordó que durante el verano previo, Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula 1, reconoció la existencia de protocolos alternativos para gestionar eventuales crisis en la región. Esos planes se implementaron en el cierre de la pasada temporada, cuando las dos últimas fechas se celebraron en Catar y Abu Dabi, pese a las tensiones políticas que afectaban a Oriente Medio. Finalmente, ambas pruebas se llevaron a cabo dentro del cronograma preestablecido.

Los recientes acontecimientos en Irán y la consiguiente inestabilidad en la región han encendido alertas no solo en las autoridades deportivas, sino también entre empresas de transporte aéreo internacional y cuerpos diplomáticos involucrados en la logística de grandes eventos. Según reportó dpa, aunque las próximas tres carreras de Fórmula 1 transcurrirán en territorios alejados del conflicto, el impacto sobre la organización y la movilidad del personal es tangible. Esta situación llevó a los organizadores y equipos a redefinir rutas y horarios de traslado, con el fin de resguardar la seguridad de todos los actores implicados en la competición.

El seguimiento de los episodios en Oriente Medio y la coordinación con entidades internacionales continuarán siendo factores clave en la planificación y realización de los grandes premios programados para abril. De acuerdo con lo reportado por dpa, la Fórmula 1 refuerza la colaboración permanente con actores políticos y autoridades del sector aéreo, mientras avanza en la preparación de los eventos en Baréin y Arabia Saudí y mantiene el compromiso con la seguridad de sus integrantes.