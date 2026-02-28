Irán responde a la operación de EEUU e Israel con ataques contra posiciones estadounidenses en la región

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos reportó que una persona de origen asiático perdió la vida tras el impacto de restos de misiles interceptados, en el marco de un ataque que afectó zonas residenciales del país. Según consignó la agencia oficial del país, esto ocurrió después de que sistemas de defensa interceptaran una serie de misiles balísticos lanzados contra territorio emiratí, en un contexto de ataques regionales relacionados con la reciente escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la información que publicó el medio Fars y otros portales oficiales reproducidos por medios internacionales, estos ataques de represalia por parte de Irán incluyeron objetivos militares de Estados Unidos localizados en países del golfo Pérsico y zonas vecinas: Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. En el caso de Bahréin, el Gobierno confirmó el impacto directo contra un centro de control de la Quinta Flota estadounidense, responsable de operaciones en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia. La agencia oficial de noticias bahreiní, BNA, comunicó: “Un centro de servicio de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles”.

El Gobierno de Bahréin instó a la población a seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y a no consultar fuentes no autorizadas. Según detalló el medio BNA, el ejecutivo bahreiní condenó estos ataques al calificarlos como “una amenaza directa a la seguridad del Reino y la seguridad de sus ciudadanos y residentes". Además, subrayó que mantiene su “pleno derecho a responder y tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad nacional y preservar su soberanía, en coordinación con sus aliados y socios”.

En relación con los ataques en suelo emiratí, el Ministerio de Defensa indicó que los sistemas de defensa respondieron con eficacia, logrando interceptar múltiples misiles, aunque varios restos cayeron en áreas habitadas, con saldo de daños materiales y la muerte de un civil. Esta información fue confirmada después de que la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, diera cuenta del inicio de una ofensiva que apuntó a posiciones de Estados Unidos tras la operación conjunta estadounidense-israelí que impactó intereses iraníes en su territorio.

Qatar, otro de los países afectados, informó sobre ataques con misiles en su territorio sin precisar el origen inicial, aunque posteriormente el Ministerio de Exteriores condenó expresamente el lanzamiento de misiles balísticos iraníes como una “flagrante violación de su soberanía nacional”, calificándolo además como una “escalada inaceptable” que compromete la seguridad y estabilidad regional, según reportó la cancillería qatarí. Las autoridades de defensa de Qatar aseguraron que la amenaza se controló inmediatamente y que todos los misiles fueron interceptados antes de que alguno llegara a territorio qatarí.

Kuwait también confirmó, a través del Estado Mayor del Ejército, incidentes similares. De acuerdo con la información recogida por medios oficiales, los sistemas de defensa aérea lograron detectar y neutralizar misiles entrantes en su espacio aéreo, siguiendo los procedimientos establecidos y las reglas operativas en vigor.

Por su parte, el Ejército de Jordania informó que derribó dos misiles balísticos dirigidos hacia territorio jordano, utilizando sus sistemas de defensa aérea. En el mismo comunicado, el mando militar informó el despliegue de aviones en el espacio aéreo nacional para cumplir funciones operativas.

Según publicó la agencia semioficial iraní Fars, los objetivos del ataque incluyeron la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base de Al Salem en Kuwait y la instalación militar de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos, además de la sede de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin. Los ataques se realizaron en respuesta al operativo militar lanzado por Estados Unidos e Israel contra infraestructuras y centros estratégicos iraníes en Teherán y otras regiones.

La crisis ha tenido un impacto inmediato en la percepción de seguridad en países del golfo Pérsico y en la frontera con Irak y Siria. De acuerdo con las reacciones difundidas por medios oficiales y portavoces gubernamentales, la mayoría de los países afectados han activado protocolos de seguridad adicionales y mantienen coordinación estrecha con aliados internacionales, en particular con Estados Unidos y los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.

La información proporcionada por los gobiernos y ejércitos nacionales señala que, aunque la mayor parte de los misiles lanzados fueron interceptados y neutralizados sin producir daños mayores, la situación ha generado preocupación en cuanto a potenciales nuevas ofensivas y la protección de infraestructuras militares críticas, como la base aérea de Al Udeid en Qatar, una pieza fundamental en la defensa estadounidense en la región.

Fuentes oficiales en Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos han reiterado su disposición a adoptar medidas adicionales para preservar la estabilidad y han solicitado a la población confiar únicamente en los informes y directrices de canales gubernamentales autorizados, para evitar la propagación de rumores o información no verificada. Autoridades cataríes y kuwaitíes han enfatizado el éxito de sus sistemas de defensa aérea para evitar víctimas y daños de mayor envergadura.

Los ataques ocurren en el contexto de tensiones crecientes entre Irán, Estados Unidos e Israel tras la operación militar desencadenada sobre territorio iraní. De acuerdo con la agencia IRIB y reportes oficiales de los distintos países afectados, la situación permanece en seguimiento activo y los riesgos de nuevas acciones armadas persisten en el horizonte diplomático y militar de la región.